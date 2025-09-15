Giá vàng tuần này: Kết quả cuộc họp Fed có thể gây biến động lớn

Tuần này, cuộc họp của Fed là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng...

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (15/9) trong xu thế giảm nhẹ, sau khi có tuần tăng thứ tư liên tiếp vào tuần vừa rồi. Câu hỏi lớn nhất mà nhà đầu tư trên thị trường vàng đặt ra lúc này đã giá vàng đã phản ánh bao nhiêu phần trong kỳ vọng về sự nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 3.640 USD/oz, giảm 3,6 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York, tương đương giảm 0,01% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 116,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay tăng 1,7% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 1,6 triệu đồng/lượng. Tuần này, cuộc họp của Fed là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng.

Trong một cuộc trao đổi với trang tin Kitco News, nhà phân tích kim loại quý độc lập Jesse Colombo nhận định rằng giá vàng thời gian gần đây không chỉ phản ứng với kỳ vọng Fed hạ lãi suất, mà còn phản ứng với sự bất định xung quanh chính sách của Fed trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tiếp gây sức ép đòi hạ lãi suất. Theo ông Colombo, với thị trường lao động Mỹ yếu đi trông thấy và rủi ro suy thoái kinh tế Mỹ tăng lên, chu kỳ cắt giảm mới có thể đưa lãi suất quỹ liên bang giảm thêm tới 1 điểm cơ bản. Nhưng vị chuyên gia nói rằng có một khả năng là Fed phản ứng quá mức bằng cách cắt giảm lãi suất quá nhiều.

“Nếu Fed mất đi sự độc lập, điều đó đồng nghĩa rằng Fed sẽ giảm lãi suất quá mức cần thiết. Rủi ro đó sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng”, ông Colombo phát biểu.

Giám đốc chiến lược quỹ ETF của công ty abrdn, ông Robert Minter, cho rằng chỉ cần Fed duy trì việc cắt giảm lãi suất với tốc độ từ tốn, giá vàng sẽ đủ lực hỗ trợ để bứt phá qua ngưỡng cản kỹ thuật 3.700 USD/oz. Tuy nhiên, ông cho rằng triển vọng của giá vàng nghiêng nhiều hơn về tăng, vì có khả năng Fed sẽ giảm lãi suất quyết liệt hơn so với những gì đang được dự báo ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia này không loại trừ khả năng Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần này, xét tới loạt số liệu ảm đạm gần đây của thị trường lao động Mỹ.

“Lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm một lần thường được xem là một động thái phản ánh nỗi hoảng sợ. Nhưng Fed có lý do để làm vậy vì các số liệu kinh tế gần đây. Giảm lãi suất như vậy có nghĩa là Fed đang cố gắng chặn trước nguy cơ suy thoái. Fed cũng có thể phát tín hiệu tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026. Thị trường vàng hiện chưa phản ánh kịch bản mềm mỏng này, và điều đó có thể đưa giá vàng vượt xa mốc 3.700 USD/oz”, ông Minter nhấn mạnh.

Hiện tại, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng dưới 10% Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp kết thúc vào ngày thứ Tư tuần này, và khả năng hơn 90% Fed chọn mức giảm 0,25 điểm phần trăm - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, cũng có những chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư vàng nên thận trọng.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nói nếu Fed giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong lần họp này, giá vàng dễ dàng vượt 3.700 USD/oz. Nhưng ông cũng lưu ý nhà đầu tư nên kiềm chế bớt sự hưng phấn.

“Mức giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã nằm trong kỳ vọng của hầu hết các nhà đầu tư, nên điều quan trọng hơn cả về cuộc họp tới của Fed là cập nhật dự báo lãi suất ‘dot plot’ của cơ quan này. Dự báo đó có thể quyết định giá vàng tiếp tục tăng hay bước vào một giia đoạn tích lũy. Thị trường đang dự báo sau cuộc họp tháng 9, Fed sẽ giảm lãi suất thêm tổng cộng 0,5 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm 2025. Nếu dự báo lãi suất của Fed phù hợp với kỳ vọng đó, giá vàng sẽ được nâng đỡ. Ngược lại, nếu Fed đưa ra dự báo giảm lãi suất ít hơn như vậy, giá vàng có thể rơi vào điều chỉnh kỹ thuật”, ông Otunuga nói với trang Kitco News.

Nhà phân tích này nói rằng trên phương diện kỹ thuật, nếu đóng cửa được trên mốc 3.650 USD/oz, giá vàng có thể thử lại mốc 3.675 USD/oz và tiếp đó là tìm cách chinh phục mốc 3.700 USD/oz. “Tuy nhiên, nếu đóng cửa dưới 3.650 USD/oz, giá vàng có thể tượt về 3.600 USD/oz và 3.570 USD/oz”, ông nói.

Ông Michael Brown, nhà phân tích cấp cao của công ty Pepperstone, cảnh báo rằng thị trường có thể đang lạc quan quá mức về việc Fed sẽ giảm lãi suất bao nhiêu, xét tới việc lạm phát ở Mỹ còn cao dai dẳng. Ông không cho là Fed có thể giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần này.

“Tôi cho rằng Fed sẽ khiến thị trường thất vọng trong kỳ vọng về giảm lãi suất, vì đường đi của lãi suất sau lần hợp này sẽ tùy thuộc vào tình hình kinh tế. Dự báo lãi suất của Fed có thể sẽ giữ nguyên, cho thấy Fed sẽ giảm lãi suất tổng cộng 0,5 điểm phần trăm trong năm nay. Mà thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 0,7 điểm phần trăm trong năm 2025, nên một dự báo lãi suất được giữ nguyên từ Fed sẽ đồng nghĩa với một tín hiệu cứng rắn, đặt ra áp lực giảm lên giá cổ phiếu, trái phiếu và cả vàng”, ông Brown nhấn mạnh.

Dù vậy, nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng. “Tôi sẽ xem bất kỳ sự giảm giá nào của vàng là cơ hội để mua vì các nhà quản lý dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục đa dạng hóa, và bởi sự độc lập của Fed tiếp tục bị xói mòn”, ông nói.