Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng tuần này: Kết quả cuộc họp Fed có thể gây biến động lớn

Điệp Vũ

15/09/2025, 09:26

Tuần này, cuộc họp của Fed là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (15/9) trong xu thế giảm nhẹ, sau khi có tuần tăng thứ tư liên tiếp vào tuần vừa rồi. Câu hỏi lớn nhất mà nhà đầu tư trên thị trường vàng đặt ra lúc này đã giá vàng đã phản ánh bao nhiêu phần trong kỳ vọng về sự nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 3.640 USD/oz, giảm 3,6 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York, tương đương giảm 0,01% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 116,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay tăng 1,7% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 1,6 triệu đồng/lượng. Tuần này, cuộc họp của Fed là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu, trong đó có các nhà đầu tư vàng.

Trong một cuộc trao đổi với trang tin Kitco News, nhà phân tích kim loại quý độc lập Jesse Colombo nhận định rằng giá vàng thời gian gần đây không chỉ phản ứng với kỳ vọng Fed hạ lãi suất, mà còn phản ứng với sự bất định xung quanh chính sách của Fed trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tiếp gây sức ép đòi hạ lãi suất. Theo ông Colombo, với thị trường lao động Mỹ yếu đi trông thấy và rủi ro suy thoái kinh tế Mỹ tăng lên, chu kỳ cắt giảm mới có thể đưa lãi suất quỹ liên bang giảm thêm tới 1 điểm cơ bản. Nhưng vị chuyên gia nói rằng có một khả năng là Fed phản ứng quá mức bằng cách cắt giảm lãi suất quá nhiều.

“Nếu Fed mất đi sự độc lập, điều đó đồng nghĩa rằng Fed sẽ giảm lãi suất quá mức cần thiết. Rủi ro đó sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng”, ông Colombo phát biểu.

Giám đốc chiến lược quỹ ETF của công ty abrdn, ông Robert Minter, cho rằng chỉ cần Fed duy trì việc cắt giảm lãi suất với tốc độ từ tốn, giá vàng sẽ đủ lực hỗ trợ để bứt phá qua ngưỡng cản kỹ thuật 3.700 USD/oz. Tuy nhiên, ông cho rằng triển vọng của giá vàng nghiêng nhiều hơn về tăng, vì có khả năng Fed sẽ giảm lãi suất quyết liệt hơn so với những gì đang được dự báo ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia này không loại trừ khả năng Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần này, xét tới loạt số liệu ảm đạm gần đây của thị trường lao động Mỹ.

“Lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm một lần thường được xem là một động thái phản ánh nỗi hoảng sợ. Nhưng Fed có lý do để làm vậy vì các số liệu kinh tế gần đây. Giảm lãi suất như vậy có nghĩa là Fed đang cố gắng chặn trước nguy cơ suy thoái. Fed cũng có thể phát tín hiệu tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026. Thị trường vàng hiện chưa phản ánh kịch bản mềm mỏng này, và điều đó có thể đưa giá vàng vượt xa mốc 3.700 USD/oz”, ông Minter nhấn mạnh.

Hiện tại, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng dưới 10% Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp kết thúc vào ngày thứ Tư tuần này, và khả năng hơn 90% Fed chọn mức giảm 0,25 điểm phần trăm - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, cũng có những chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư vàng nên thận trọng.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nói nếu Fed giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong lần họp này, giá vàng dễ dàng vượt 3.700 USD/oz. Nhưng ông cũng lưu ý nhà đầu tư nên kiềm chế bớt sự hưng phấn.

“Mức giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã nằm trong kỳ vọng của hầu hết các nhà đầu tư, nên điều quan trọng hơn cả về cuộc họp tới của Fed là cập nhật dự báo lãi suất ‘dot plot’ của cơ quan này. Dự báo đó có thể quyết định giá vàng tiếp tục tăng hay bước vào một giia đoạn tích lũy. Thị trường đang dự báo sau cuộc họp tháng 9, Fed sẽ giảm lãi suất thêm tổng cộng 0,5 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm 2025. Nếu dự báo lãi suất của Fed phù hợp với kỳ vọng đó, giá vàng sẽ được nâng đỡ. Ngược lại, nếu Fed đưa ra dự báo giảm lãi suất ít hơn như vậy, giá vàng có thể rơi vào điều chỉnh kỹ thuật”, ông Otunuga nói với trang Kitco News.

Nhà phân tích này nói rằng trên phương diện kỹ thuật, nếu đóng cửa được trên mốc 3.650 USD/oz, giá vàng có thể thử lại mốc 3.675 USD/oz và tiếp đó là tìm cách chinh phục mốc 3.700 USD/oz. “Tuy nhiên, nếu đóng cửa dưới 3.650 USD/oz, giá vàng có thể tượt về 3.600 USD/oz và 3.570 USD/oz”, ông nói.

Ông Michael Brown, nhà phân tích cấp cao của công ty Pepperstone, cảnh báo rằng thị trường có thể đang lạc quan quá mức về việc Fed sẽ giảm lãi suất bao nhiêu, xét tới việc lạm phát ở Mỹ còn cao dai dẳng. Ông không cho là Fed có thể giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần này.

“Tôi cho rằng Fed sẽ khiến thị trường thất vọng trong kỳ vọng về giảm lãi suất, vì đường đi của lãi suất sau lần hợp này sẽ tùy thuộc vào tình hình kinh tế. Dự báo lãi suất của Fed có thể sẽ giữ nguyên, cho thấy Fed sẽ giảm lãi suất tổng cộng 0,5 điểm phần trăm trong năm nay. Mà thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 0,7 điểm phần trăm trong năm 2025, nên một dự báo lãi suất được giữ nguyên từ Fed sẽ đồng nghĩa với một tín hiệu cứng rắn, đặt ra áp lực giảm lên giá cổ phiếu, trái phiếu và cả vàng”, ông Brown nhấn mạnh.

Dù vậy, nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng. “Tôi sẽ xem bất kỳ sự giảm giá nào của vàng là cơ hội để mua vì các nhà quản lý dự trữ ngoại hối sẽ tiếp tục đa dạng hóa, và bởi sự độc lập của Fed tiếp tục bị xói mòn”, ông nói.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/9/2025: Kỷ lục giá vàng, giảm phát ở Trung Quốc, Elon Musk vẫn giàu nhất hành tinh

10:59, 13/09/2025

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/9/2025: Kỷ lục giá vàng, giảm phát ở Trung Quốc, Elon Musk vẫn giàu nhất hành tinh

Vàng chững lại gần kỷ lục trong lúc chờ tin Fed, SPDR Gold Trust bán ròng

09:06, 13/09/2025

Vàng chững lại gần kỷ lục trong lúc chờ tin Fed, SPDR Gold Trust bán ròng

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

06:00, 12/09/2025

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu ồ ạt bán trái phiếu, mua vàng trong năm 2025?

Từ khóa:

giá USD giá vàng

Đọc thêm

Trung Quốc thiếu rác cho các nhà máy điện rác

Trung Quốc thiếu rác cho các nhà máy điện rác

Trung Quốc, một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ xử lý rác thải và phát điện từ rác, hiện đang đối mặt với một thách thức lớn: thiếu hụt nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy điện rác...

Kinh tế sụt tốc, Nga hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp

Kinh tế sụt tốc, Nga hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) vừa có động thái hạ lãi suất lần thứ ba liên tiếp trong bối cảnh nền kinh tế và lạm phát cùng chậm lại sau hai năm tăng nóng vì Chính phủ chi tiêu mạnh tay cho cuộc chiến tranh với Ukraine...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/9/2025: Kỷ lục giá vàng, giảm phát ở Trung Quốc, Elon Musk vẫn giàu nhất hành tinh

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/9/2025: Kỷ lục giá vàng, giảm phát ở Trung Quốc, Elon Musk vẫn giàu nhất hành tinh

Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp sửa hạ lãi suất đã được củng cố trong tuần này, thúc đẩy giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ cùng lập kỷ lục mới...

Chứng khoán Mỹ thêm kỷ lục nhờ triển vọng lãi suất, giá dầu tăng dè dặt sau tin Ukraine

Chứng khoán Mỹ thêm kỷ lục nhờ triển vọng lãi suất, giá dầu tăng dè dặt sau tin Ukraine

Với thị trường đang ở vùng cao lịch sử, nhà đầu tư ở Phố Wall “lên dây cót” cho cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới...

Vàng chững lại gần kỷ lục trong lúc chờ tin Fed, SPDR Gold Trust bán ròng

Vàng chững lại gần kỷ lục trong lúc chờ tin Fed, SPDR Gold Trust bán ròng

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng khoảng 1,7%, giá vàng giao ngay quy đổi tăng 1,6 triệu đồng/lượng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 5.000 tỷ tuần qua, cá nhân không còn mặn mà mua

Chứng khoán

2

Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, đáp ứng đủ tiêu chí FTSE năm 2025

Chứng khoán

3

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh đạt trên 63% kế hoạch

Tài chính

4

Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Tiêu điểm

5

Đối tác của Apple, Huawei dự kiến tăng vốn đầu tư tại Bắc Ninh lên hơn 126 triệu USD

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: