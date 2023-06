13 khu nghỉ dưỡng tại Cam Ranh chung tay  xử lý rác thải nhựa

Chiến dịch “Để Cam Ranh không còn rác thải nhựa” (End Plastic Soup in Cam Ranh) do Alma Resort, The Anam Cam Ranh và Mövenpick Cam Ranh khởi xướng và được 10 khu nghỉ dưỡng khác trên bán đảo Cam Ranh tích cực hưởng ứng. Chiến dịch bắt đầu với hoạt động dọn sạch Bãi Dài trong hai ngày 17 - 18/6 vừa qua.

Hoạt động dọn rác bãi biển cuối tuần đã thu hút sự tham gia của 300 tình nguyện viên từ các khách sạn ở Cam Ranh, các câu lạc bộ Rotary Việt Nam, các trường học ở địa phương. Khoảng 1,5 tấn rác nhựa từ 15km của Bãi Dài được thu gom để tái chế. Các tình nguyện viên và cộng đồng tham gia chiến dịch đã có buổi tối gặp mặt giao lưu tại khu nghỉ dưỡng Alma vào ngày 17/6.

Đồng thời, ông Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc điều hành Alma Resort cho biết ngành khách sạn Cam Ranh sẽ hợp tác với Tổ chức Rotary Club Saigon International để thành lập một nhà máy tái chế rác thải nhựa ở Cam Ranh. “

Alma và các khách sạn ở địa phương nhận thấy rằng cần phải nỗ lực hết mình để nâng cao nhận thức về tác hại mà nhựa đang gây ra cho đại dương, hướng đến các hoạt động tái chế nhựa và gây quỹ để thành lập một nhà máy tại Cam Ranh, việc này sẽ vô cùng có ích cho môi trường và cộng đồng địa phương,” ông Herbert nói.

Những nhà lãnh đạo cộng đồng đã chung tay vì chiến dịch “Để Cam Ranh không còn rác thải nhựa”.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những nguồn phát sinh rác thải nhựa lớn trên thế giới với ước tính khoảng 3,1 triệu tấn rác thải nhựa thải ra trên đất liền và từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn đổ ra đại dương mỗi năm.

Chiến dịch “Để Cam Ranh không còn rác thải nhựa” là một phần của dự án “Để Đại dương không còn rác thải nhựa (End Plastic Soup), được hỗ trợ bởi hàng ngàn thành viên của tổ chức Rotary trên toàn thế giới, với mục tiêu “không còn rác thải nhựa ở đại dương, biển, sông, hồ, rừng, công viên và đường phố” vào năm 2050.

Tổ chức Rotary Club Saigon International là thành viên của Rotary International, một trong những tổ chức hoạt động vì cộng đồng lớn nhất thế giới. Sứ mệnh của Rotary là “mang lại những dịch vụ có ích cho cộng đồng, nâng cao tinh thần đoàn kết và tăng cường sự hiểu biết, thiện chí và hòa bình thế giới thông qua các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên môn và cộng đồng”.

Các khu nghỉ dưỡng khác tham gia chiến dịch bao gồm Aquamarine Resort, Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, Selectum Noa Resort, Ana Mandara Resort Cam Ranh, Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort, Radisson Blu Resort Cam Ranh, Swandor Cam Ranh, The Westin Resort & Spa Cam Ranh, Wyndham Garden Cam Ranh và The Arena Cam Ranh.