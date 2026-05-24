15 nền kinh tế lớn nhất thế giới thay đổi thế nào sau 5 năm nữa?

Đồ họa dưới đây xếp hạng 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa trong các năm 2026, 2028 và 2031. Số liệu dựa trên dự báo trong bản cập nhật tháng 4/2026 của báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố.

Mỹ và Trung Quốc được dự báo tiếp tục giữ khoảng cách rất xa so với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, một số thị trường mới nổi như Ấn Độ, Brazil và Mexico có thể cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng kinh tế toàn cầu.

Đến năm 2031, Mỹ và Trung Quốc được dự báo vẫn ở một nhóm riêng, với quy mô nền kinh tế lớn hơn nhiều so với tất cả các quốc gia khác. Mỗi nền kinh tế dự kiến tăng thêm khoảng 6,6 nghìn tỷ USD trong giai đoạn này, tương đương mức tăng khoảng 20% đối với Mỹ và 32% đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngay cả với mức tăng trưởng dự báo nói trên, GDP của Trung Quốc vào năm 2031, ước đạt 27,5 nghìn tỷ USD, vẫn thấp hơn Mỹ gần 11,5 nghìn tỷ USD. Dù vậy, quy mô kinh tế Trung Quốc vẫn được dự báo lớn gấp khoảng 4 lần so với Đức - nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới.

Dù tiếp tục giữ vị thế vượt trội, cả Mỹ và Trung Quốc đều đối mặt với những thách thức có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng trong những năm tới.

Tại Mỹ, tình trạng phân cực chính trị gia tăng và nợ công ngày càng phình to đang gây sức ép lên nền kinh tế. Chi phí trả lãi cũng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong chi tiêu hàng năm của chính phủ, làm thu hẹp dư địa chính sách tài khóa. Trong khi đó, Trung Quốc đối mặt với nguy cơ dân số suy giảm, yếu tố có thể khiến nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu gặp thêm khó khăn trong dài hạn.

Trong khi Mỹ và Trung Quốc được dự báo tiếp tục bỏ xa phần còn lại, Ấn Độ có thể trở thành đầu tàu kinh tế lớn tiếp theo của thế giới. GDP của quốc gia đông dân nhất thế giới được dự báo tăng thêm 63,5% trong giai đoạn 2026-2031, mức tăng nhanh nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn.

Theo IMF, Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản và Anh vào năm 2028, khi quy mô nền kinh tế lần đầu vượt 5 nghìn tỷ USD. Đến năm 2031, Ấn Độ được dự báo vượt Đức, với GDP đạt khoảng 6,8 nghìn tỷ USD.

Việc Ấn Độ vượt qua một số nền kinh tế công nghiệp hóa lâu đời cho thấy trật tự kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, Ấn Độ có lợi thế lớn về quy mô thị trường và lực lượng lao động, trong khi các doanh nghiệp nước này ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trái ngược với đà đi lên của Ấn Độ, Nga được dự báo đi xuống trong bảng xếp hạng. Trong giai đoạn 2016-2026, quy mô kinh tế Nga đã tăng gấp hơn 2 lần, đánh dấu mức tăng trưởng nhanh bậc nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, đến năm 2031, Nga được dự báo trở thành nền kinh tế lớn duy nhất ghi nhận GDP danh nghĩa suy giảm.

Theo dự báo, kinh tế Nga sẽ thu hẹp trong giai đoạn 2026-2031, qua đó tạo điều kiện để Brazil, Canada và Mexico vượt lên trong bảng xếp hạng.

Một phần nguyên nhân đến từ việc Nga vẫn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu khí, trong khi tăng trưởng năng suất yếu và các lệnh trừng phạt của phương Tây, gồm Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), tiếp tục kéo dài. Về dài hạn, thách thức lớn hơn đối với Nga có thể là đà suy giảm dân số kéo dài, vốn trở nên nghiêm trọng hơn kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra.