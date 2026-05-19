So sánh vốn hóa các Big Tech Mỹ với quy mô các nền kinh tế châu Âu

Giá trị vốn hóa thị trường của hãng chip Mỹ Nvidia đã vượt qua tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đức...

Tổng giá trị vốn hóa thị trường của 5 công ty lớn nhất của Mỹ hiện đã vượt tổng GDP của 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Trong những năm gần đây, quy mô vốn hóa của các công ty công nghệ lớn (Big Tech) và các công ty đa quốc gia khác đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Điển hình là việc Nvidia đạt được mức vốn hóa 5,7 nghìn tỷ USD vào giữa tháng 5, lớn hơn cả quy mô kinh tế Đức. Kết thúc tuần trước, vốn hóa của Nvidia thoái lui về mức 5,46 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP năm 2026 của Đức sẽ đạt 5,45 nghìn tỷ USD. Mỹ vẫn sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP năm nay được dự báo đạt 32,38 nghìn tỷ USD, theo sau là Trung Quốc ở mức 20,58 nghìn tỷ USD.

Trước đó, Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới vượt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD vào tháng 10/2025, lần lượt vượt qua GDP của Nhật Bản và Anh.

Do Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, mức vốn hóa của Nvidia đồng nghĩa rằng nếu là một nền kinh tế, công ty này sẽ là nền kinh tế đứng đầu châu Âu về quy mô, không chỉ vượt Đức mà còn vượt cả Anh (4,26 nghìn tỷ USD), Pháp (3,6 nghìn tỷ USD), Italy (2,74 nghìn tỷ USD) và Tây Ban Nha (2,09 nghìn tỷ USD).

Hai “ông lớn” công nghệ khác của Mỹ là Alphabet với mức vốn hóa hơn 4,8 nghìn tỷ USD và Apple với gần 4,4 nghìn tỷ USD cũng lớn hơn bất kỳ nền kinh tế châu Âu nào ngoại trừ Đức.

Nền kinh tế Pháp với GDP 3,6 nghìn tỷ USD lớn hơn vốn hóa của Microsoft (hơn 3 nghìn tỷ USD) và Amazon (gần 2,9 nghìn tỷ USD), nhưng hai công ty này vẫn lớn hơn nền kinh tế có quy mô hơn 2,7 nghìn tỷ USD của Italy - nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Âu.

Tổng GDP của 19 nền kinh tế nhỏ nhất trong EU là 5,02 nghìn tỷ USD, vẫn ít hơn vốn hóa thị trường của Nvidia.

CEO Jensen Huang của Nvidia là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc tuần vừa rồi. Hồi tháng 3, ông Huang nói rằng nhu cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm con chip dùng cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đưa doanh thu hàng năm của Nvidia đạt mức 1 nghìn tỷ USD sau 2 năm.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường của 5 công ty lớn nhất của Mỹ - gồm Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft và Amazon - đạt 20,81 nghìn tỷ USD, vượt qua tổng GDP của 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu - gồm Đức, Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha. Tổng GDP của nhóm nền kinh tế này là 18,14 nghìn tỷ USD.

So sánh giá trị vốn hóa thị trường của một số công ty công nghệ lớn của Mỹ với GDP một số quốc gia ở châu Âu. Đơn vị: nghìn tỷ USD - Nguồn: Euronews.

Hãng chip Hà Lan ASML là công ty châu Âu có mức vốn hóa cao nhất, đạt gần 611 tỷ USD. Nếu đưa vào so sánh quy mô với các công ty Mỹ nói trên và các nền kinh tế châu Âu, ASML đứng ở vị trí thứ 21. Nói cách khác, châu Âu không có công ty nào có thể sánh với các Big Tech Mỹ về quy mô.

Hãng dược phẩm khổng lồ Roche của Thụy Sỹ có vốn hóa hơn 335 tỷ USD, còn hãng dược AstraZeneca đặt trụ sở tại Anh có mức vốn hóa gần 287 tỷ USD.

Vốn hóa thị trường và GDP là những thước đo khác nhau. GDP phản ánh tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong một nền kinh tế trong thời gian 1 năm, còn giá trị vốn hóa phản ánh thị giá của vốn chủ sở hữu trong một công ty cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư về thu nhập trong tương lai và triển vọng tăng trưởng của công ty đó.

Tuy nhiên, việc so sánh như trên vẫn là một sự minh họa rõ nét về quy mô khổng lồ mà các công ty này đã đạt được.