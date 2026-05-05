30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Bất chấp căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng, các nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu để duy trì hoạt động.

Dựa trên dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồ họa thông tin này xếp hạng 30 nền kinh tế có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Năm 2025, Mỹ tiếp tục là nước nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới khi mua 3,5 nghìn tỷ USD hàng hóa, chiếm hơn 13% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn cầu và nhiều hơn gần 1 nghìn tỷ USD so với Trung Quốc - nền kinh tế đứng thứ hai với 2,6 nghìn tỷ USD.

Trong nhiều thập kỷ qua, nhập khẩu của Mỹ từ các đối tác lớn như Canada, Trung Quốc, Nhật Bản và Mexico tăng mạnh. Năm 2025, thâm hụt thương mại của nước này đạt mức kỷ lục 1,24 nghìn tỷ USD - mức cao nhất thế giới. Đồng USD mạnh cũng giúp hàng nhập khẩu rẻ hơn đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ, qua đó củng cố vị thế của Mỹ là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới.

Tại Mỹ, nhiều ý kiến cho rằng nước này cần giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu và đưa thêm hoạt động sản xuất trở lại trong nước, nhất là trong ngành sản xuất. Những mặt hàng giá trị cao như ô tô thường trở thành tâm điểm tranh luận, khi Mỹ nhập khẩu hơn 216 tỷ USD ô tô trong năm 2024. Các sản phẩm do doanh nghiệp Mỹ sản xuất ở nước ngoài, như iPhone của tập đoàn công nghệ Apple, cũng thường được nhắc tới trong các cuộc tranh luận về thương mại và sản xuất nội địa.

Tuy nhiên, chuỗi cung ứng quốc tế vận hành phức tạp hơn nhiều. Ngay cả nhiều sản phẩm sản xuất tại Mỹ cũng cần linh kiện, vật liệu và đầu vào nhập khẩu, từ phụ tùng ô tô, thép đến bộ vi xử lý. Vì vậy, các biện pháp bảo hộ thương mại tại thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới có thể tác động ngược tới chính các nhà sản xuất Mỹ.

Khác với Mỹ - quốc gia chủ yếu nhập khẩu hàng tiêu dùng thành phẩm, cơ cấu nhập khẩu của Trung Quốc lại mang màu sắc khác. Nước này nhập khẩu nhiều nguyên liệu thô để vận hành cỗ máy sản xuất trong nước. Quặng sắt, dầu mỏ và đậu tương là những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng nhập khẩu một số sản phẩm thành phẩm có vai trò then chốt đối với sản xuất, như con chip. Trung Quốc hiện duy trì thặng dư thương mại hơn 1 nghìn tỷ USD, dù vẫn nhập siêu với một số thị trường mới nổi lớn như Brazil.

Trong nhóm các nền kinh tế lớn, Đức là một trường hợp đáng chú ý. Dù quy mô kinh tế nhỏ hơn Mỹ và Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu của Đức lại ở mức rất cao nếu so với GDP. Điều này phản ánh mức độ gắn kết sâu của nền kinh tế Đức với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm 2025, Đức nhập khẩu 1,5 nghìn tỷ USD hàng hóa, tương đương hơn một nửa kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc và hơn 40% của Mỹ, dù kinh tế Mỹ có quy mô lớn hơn nhiều. Quan hệ thương mại chặt chẽ trong châu Âu giúp Đức trở thành một trong những nền kinh tế có mức độ kết nối cao nhất trong thương mại toàn cầu.

Bên cạnh đó, Đức từ lâu phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu để duy trì hoạt động của ngành công nghiệp trong nước - một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế nước này.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm 30 nền kinh tế nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới năm 2025, với kim ngạch 454 tỷ USD. Mức này thấp hơn Singapore, nước đạt 506 tỷ USD, nhưng cao hơn Thái Lan, Malaysia và Indonesia, qua đó cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.