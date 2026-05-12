15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dựa trên dữ liệu năm 2026 của công ty phần mềm Salesforce, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các nền tảng mạng xã hội có lượng người dùng hoạt động hàng tháng lớn nhất thế giới.

Quy mô của các nền tảng này hiện tương đương với dân số của nhiều quốc gia. Một số ứng dụng đã vượt mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Dẫn đầu là Facebook, với hơn 3,1 tỷ người dùng hàng tháng, tương đương khoảng 40% dân số toàn cầu.

Ra đời năm 2004, Facebook hiện thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Meta Platforms, trước đây là Facebook Inc. Với hơn 3,1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, Facebook là trụ cột trong hệ sinh thái của Meta.

Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Meta không chỉ đến từ Facebook. Tập đoàn này còn sở hữu WhatsApp và Instagram, mỗi nền tảng có khoảng 3 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Meta mua lại Instagram với giá 1 tỷ USD vào năm 2012 và thâu tóm WhatsApp hai năm sau đó với giá gần 20 tỷ USD.

Trong hệ sinh thái của Meta, Facebook có độ phủ rộng ở nhiều nhóm tuổi, trong khi Instagram đặc biệt phổ biến với người trẻ trưởng thành và nhóm Millennials - thế hệ sinh trong khoảng đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990. WhatsApp giữ vai trò khác biệt hơn, khi trở thành ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi nhất thế giới và là công cụ liên lạc quan trọng tại nhiều nước như Brazil và Ấn Độ.

Ngoài Facebook, WhatsApp và Instagram, Meta còn sở hữu Messenger, ứng dụng nhắn tin gắn với Facebook và có khoảng 1 tỷ người dùng hàng tháng. Tập đoàn này cũng vận hành Threads, nền tảng tách ra từ Instagram nhằm cạnh tranh với X - trước đây là Twitter, mạng xã hội có khoảng 650 triệu người dùng.

Bên cạnh Meta và doanh nghiệp công nghệ khác của Mỹ, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang ngày càng có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực mạng xã hội và nền tảng số.

Tại Trung Quốc, ứng dụng WeChat của tập đoàn công nghệ Tencent đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống số hàng ngày, với khoảng 1,4 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Ứng dụng này không chỉ dùng để nhắn tin, mà còn tích hợp nhiều dịch vụ khác như thanh toán, mua sắm và trò chơi điện tử.

Một cái tên đáng chú ý khác là tập đoàn công nghệ ByteDance. Công ty này phát triển nền tảng Douyin cho thị trường Trung Quốc, với khoảng 755 triệu người dùng, và TikTok cho thị trường quốc tế, với khoảng 2 tỷ người dùng. Nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh và sức hút lớn trong nhóm người dùng trẻ, TikTok đã trở thành một trong những nền tảng có ảnh hưởng nhất trên thị trường mạng xã hội toàn cầu.

Tuy nhiên, sự phổ biến của TikTok cũng khiến nền tảng này chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý tại nhiều nước, trong đó có Ấn Độ và Mỹ. Trước sức ép từ Washington, vào cuối năm 2025, ByteDance đã ký thỏa thuận thành lập một liên doanh tại Mỹ. Đến tháng 1/2026, TikTok USDS Joint Venture LLC được công bố thành lập để quản lý hoạt động liên quan đến dữ liệu, thuật toán và kiểm duyệt nội dung của TikTok tại Mỹ.

Khi mới xuất hiện vào thập niên 2000, mạng xã hội chủ yếu phục vụ nhu cầu kết nối, nhất là trong nhóm người dùng trẻ. Facebook từng khởi đầu với ý tưởng đưa trải nghiệm đại học lên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, mạng xã hội đã mở rộng vượt xa vai trò ban đầu, trở thành hạ tầng số cho hoạt động giải trí, chia sẻ thông tin, thương mại, nghề nghiệp và cộng đồng trực tuyến.

YouTube, với khoảng 2,5 tỷ người dùng, hiện là nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới. Reddit, với khoảng 850 triệu người dùng, phát triển thành một diễn đàn trực tuyến quy mô lớn, nơi người dùng thảo luận và kết nối xoay quanh các mối quan tâm chung.

Trong khi đó, LinkedIn đại diện cho một hướng phát triển khác của mạng xã hội, đó là kết nối nghề nghiệp. Nền tảng này hiện có khoảng 310 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Năm 2016, LinkedIn được tập đoàn công nghệ Microsoft mua lại với giá hơn 26 tỷ USD. Đến nay, đây là một kênh quan trọng để người lao động trong nhiều lĩnh vực kết nối, mở rộng quan hệ nghề nghiệp, tìm việc, cũng như để các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự.