17 nhà đầu tư chi 7.500 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ NVB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (mã NVB-HNX) vừa công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư.

Theo đó, HĐQT NVB thông qua danh sách 17 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 750 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 7.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng vốn điều lệ thêm 63% lên gần 19.280 tỷ đồng, nếu hoàn tất trong quý 2,3/2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong danh sách, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư dao động từ 30,6 triệu đến 75 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, ngoại trừ giao dịch giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo kế hoạch, toàn bộ 7.500 tỷ đồng thu được sẽ được bổ sung vào vốn hoạt động. Trong đó, 5.800 tỷ đồng sẽ dùng để cấp tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hải Phòng, Hà Nam và Thanh Hóa. 1.700 tỷ đồng còn lại sẽ phân bổ cho các hoạt động cho vay tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, niềm Nam (ngoài các tỉnh đã nêu ở trên).

Chốt phiên ngày 13/6, giá cổ phiếu NVB giảm 1,75% xuống 11.200 đồng/cp và tăng khoảng 21% so với đáy thiết lập sau cú sốc chính sách thuế quan từ Mỹ hồi đầu tháng 4.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của NCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 135.500 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm trước. Huy động vốn từ khách hàng dự kiến đạt 118.500 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay hướng tới mốc 96.000 tỷ đồng, tăng hơn 35%.

Lợi nhuận trước tái cơ cấu dự kiến đạt 59 tỷ đồng và toàn bộ phần này sẽ được dành cho triển khai phương án cơ cấu lại ngân hàng đã được phê duyệt.

Kết thúc quý 1/2025, NVB ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 150,767 tỷ đồng, tăng 459,8% so với mức lỗ 41,899 tỷ đồng so với cùng kỳ là do tăng trưởng thu nhập lãi thuần hợp nhất 127,8% so với cùng kỳ.

Như vậy, tính đến ngày 31/3/2025, NCB đã có lãi trở lại sau hai quý liên tiếp trước đó có kết quả kinh doanh chưa tốt và NCB đã hoàn thành từ 32-73% kế hoạch kinh doanh năm 2025.