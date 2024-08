Vietcombank hoãn kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Mã VCB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT phê duyệt về việc rút nội dung "Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ" khỏi chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, được tổ chức vào ngày 19/8 tới đây.

Tuy nhiên, các tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã được VCB công bố không thay đổi và sẽ được cập nhật dần trên website, theo sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm: Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản trị nội bộ

Đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Trước đó, VCB thông báo miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lại Hữu Phước do ông Phước được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó chánh thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/8 và ông này không còn đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát VCB.

Đồng thời, bổ nhiệm bà Trần Mỹ Hạnh - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát phụ trách Ban kiểm soát, thời hạn từ ngày 1/8 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Về kết quả kinh doanh, VCB đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 với thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 34,0 nghìn tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 44% và 46% dự báo năm tài chính 2024 của VCSC.

Kết quả này tương ứng lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 đạt 10,1 nghìn tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ và tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trong 6 tháng 2024 tăng so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí dự phòng giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước, bù đắp cho mức giảm 22,1% của thu nhập ngoài lãi (NOII). Nhìn chung, VCSC nhận khả năng điều chỉnh giảm nhẹ với dự báo lợi nhuận của VCSC cho VCB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Theo VCSC, tăng trưởng tín dụng 6 tháng 2024 của VCB đạt 7,7% (tăng trưởng cho vay đạt 7,8%; trái phiếu doanh nghiệp giảm 1,8% so với quý 4/2023 và chiếm 0,7% tổng dư nợ tín dụng) so với dự báo cả năm của VCSC là 12,0%.

Tiền gửi của khách hàng 6 tháng 2024 giảm 1,5% so với dự báo cả năm của VCSC là 11,5%. Trong quý 2/2024, tỷ lệ CASA của VCB tăng 0,9 điểm % QoQ và 5,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước lên 35,6%, VCSC cho rằng nguyên nhân là do ngân hàng không tăng lãi suất tiền gửi trong 6 tháng 2024.

NIM 6 tháng 2024 giảm 27 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước xuống 3,02% so với dự báo cả năm của VCSC là 3,12%, VCSC cho rằng nguyên nhân là do lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) giảm 152 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng nhiều hơn so với mức giảm 140 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước trong chi phí vốn (COF). NIM quý 2/2024 giảm 12 điểm cơ bản QoQ xuống 3,04%.

NOII 6 tháng 2024 đạt 6,0 nghìn tỷ đồng (-22,1% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 34% dự báo cả năm của VCSC. NOII giảm so với cùng kỳ là do (1) thu nhập phí ròng (NFI) giảm 4,5%, (2) lợi nhuận giao dịch ngoại hối giảm 26,0% (từ mức cơ sở cao trong 6 tháng 2023), (3) lợi nhuận giao dịch trái phiếu giảm 75,8% và (4) thu nhập ròng khác giảm 60,3% (chủ yếu bao gồm thu nhập thu hồi nợ xấu đã xử lý).

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 6 tháng 2024 giảm 0,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước xuống 29,9% so với dự báo cả năm của VCSC là 32,4%.

Chất lượng tài sản giảm so với cùng kỳ và đi ngang so với quý trước với tỷ lệ nợ xấu là 1,20% trong quý 2/2024 so với dự báo cả năm của VCSC là 0,9%.

Nợ xấu mới hình thành trong quý 2/2024 là 2.468 tỷ đồng (bao gồm khoản xử lý nợ 1.481 tỷ đồng), chiếm 0,18% danh mục cho vay của VCB. Tỷ lệ cho vay nhóm 2 của VCB giảm 15 điểm cơ bản QoQ, đạt 0,41%.

Chi phí tín dụng quy năm trong 6 tháng 2024 là 0,44% (so với 0,59% năm 2023). Chi phí dự phòng 6 tháng 2024 của VCB là 3,0 nghìn tỷ đồng (-22,1% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 43% dự báo cả năm của VCSC. Tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) của VCB là 212% trong quý 2/2024 so với 230% và 203% năm 2023 và quý 1/2024, mức cao nhất trong danh mục theo dõi của VCSC.

Theo ước tính của VCSC, VCB đã hoàn nhập 3,9 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản vay liên ngân hàng trong quý 2/2024. Trong 6 tháng 2024, ngân hàng đã hoàn nhập 4,7 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản vay liên ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 14/8, cổ phiếu VCB giảm 1,68% xuống còn 88.800 đồng/cổ phiếu.