Chủ tịch SGR chỉ mua gần 9,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE) vừa có báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ.

Theo kế hoạch, SGR dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 40.000 đồng/CP. Qua đó, nếu phát hành thành công, công ty có thể huy động được 800 tỷ đồng.

Nguồn vốn sẽ được giải ngân 500 tỷ đồng để đầu tư, tài trợ dự án khu đô thị sinh thái Việt Xanh, tối đa 300 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay.

Đáng chú ý, công ty công bố danh sách tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ chỉ có ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký mua toàn bộ 20 triệu cổ phiếu, Như vậy, ông Thu phải chi khoảng 800 tỷ đồng để hoàn tất như đăng ký.

Tuy nhiên kết thúc đợt chào bán riêng lẻ này vào ngày 7/5, chỉ có duy nhất ông Phạm Thu mua 9.875.000 cổ phiếu với giá bán 40.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ông Thu đã chi gần 400 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Sau giao dịch, ông Thu nâng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lên 27.839.257 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 39,84% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau đợt chào bán - trong trường hợp 10.125.000 cổ phiếu riêng lẻ không chào bán hết bị huỷ bỏ. Lý do không mua hết được ông Thu đưa ra là thị trường chứng khoán không ổn định.



Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/5, giá cổ phiếu SGR tăng 4,81% lên 28.300 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, hết quý 1/2025 SGR ghi nhận doanh thu thuần tăng 13% đạt 23,46 tỷ đồng; trong kỳ ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến 4.355% đạt 32,75 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lãi gần 19 tỷ - trong khi cùng kỳ lỗ 13,58 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng do doanh thu thuần tăng do tăng doanh thu tại Công ty con Giá vốn tăng tương ứng với tăng doanh thu; Doanh thu hoạt động tài chính tăng do tăng doanh thu lãi cho vay và chậm thanh toán.

Mặt khác, chi phí hoạt động tài chính tăng do tăng chi phí lãi vay Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi. Theo đó thì kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025 có lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng 223% và báo cáo tài chính họp nhất tăng 239% so với quý 1/2024.

Năm 2025, cổ đông công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng mức đầu tư đạt 1.260 tỷ; doanh thu đạt 1.025 tỷ và lợi nhuận đạt 320 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông về việc HĐQT đặt kế hoạch lãi sau thuế đạt 320 tỷ, tăng 433% và mức lợi nhuận này có khả thi không và lợi nhuận lấy từ đâu? Lãnh đạo công ty cho biết theo kế hoạch năm 2025 của Tổng Công ty, HĐQT SGR đặt ra nhuận là 320 tỷ đồng. Đây là kế hoạch tích cực, Ban Điều hành phải phấn đấu thực lợi hiện. Kế hoạch lợi nhuận trên có cơ sở từ việc ghi nhận doanh thu chuyển nhượng dự án và các sản phẩm khác của Tổng Công ty.