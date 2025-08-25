VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
20 công ty lớn nhất không thuộc sở hữu nhà nước tại Trung Quốc

Đức Anh

25/08/2025, 08:40

Theo đồ thị, Tencent là công ty lớn nhất với giá trị vốn hóa 682,76 tỷ USD, gấp hơn hai lần so với công ty đứng thứ hai Alibaba (271,05 tỷ USD).

VnEconomy

Năm công ty dẫn đầu danh sách là Tencent, Alibaba, CATL, Xiaomi và PDD, chủ yếu là các tập đoàn internet và thương mại điện tử. Riêng CATL là nhà sản xuất pin xe điện. Xếp vị trí thứ 6 là nhà sản xuất xe điện BYD. Danh sách còn có một số tên tuổi thuộc lĩnh vực tiêu dùng như Nongfu Spring và Pop Mart.

VnEconomy

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: