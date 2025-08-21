Phát hành trái phiếu nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục nhiều chưa từng thấy

Động lực cho làn sóng này là lãi suất thấp của Trung Quốc khiến đồng nhân dân tệ trở thành một lựa chọn nguồn vốn hấp dẫn, trong khi các doanh nghiệp và nhà đầu tư trái phiếu cũng đang xem xét lại mức độ tiếp xúc của họ với tài sản USD.

Theo tờ báo Financial Times, việc phát hành trái phiếu nhân dân tệ ở nước ngoài - được gọi là trái phiếu “dim sum” vì phần lớn được phát hành ở Hồng Kông, nơi ẩm thực Quảng Đông rất phổ biến - đã đạt 475 tỷ nhân dân tệ, tương đương 66,3 tỷ USD, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, trên đà vượt qua mức cao kỷ lục của năm ngoái. Một động lực cho làn sóng phát hành này là các nhà phát hành trái phiếu muốn tận dụng lãi sâuts đang gần mức thấp kỷ lục của nhân dân tệ.

Ông Jason Pang, nhà quản lý danh mục cấp cao kiêm trưởng bộ phận ngoại hối và lãi suất nội tệ châu Á tại công ty quản lý tài sản JPMorgan Asset Management, cho biết: “Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến tốc độ phát hành trái phiếu ‘dim sum’ tăng nhanh”. Ông cho biết hiện nay, thương mại giữa các nước châu Á và Trung Quốc diễn ra nhiều hơn so với giữa Trung Quốc và Mỹ, nghĩa là nhiều giao dịch bằng đồng tiền của các nước trong khu vực đang trở nên phổ biến hơn và các công ty cũng có nhu cầu lớn hơn về nhân dân tệ.

Quỹ đầu tư nhà nước Temasek của Singapore, công ty bảo hiểm Chubb của Mỹ và tập đoàn thực phẩm Nestle của Thụy Sỹ đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu nhân dân tệ ở nước ngoài trong năm nay, với quy mô phát hành và kỳ hạn tăng lên cho thấy thị trường đang trưởng thành.

Việc phát hành trái phiếu “dim sum” đã tăng mạnh kể từ năm 2022, khi lãi suất cho vay của Trung Quốc giảm xuống dưới mức lãi suất của Mỹ. Các ngân hàng nước ngoài, sử dụng nhân dân tệ cho cả mục đích cấp vốn và đáp ứng cac nhu cầu của khách hàng, đã phát hành hơn 60 tỷ nhân dân tệ trái phiếu “dim sum” trong năm nay, dẫn đầu là Barclays, đã huy động gần 9 tỷ nhân dân tệ từ đầu năm năm 2025.

Ông Xixi Sun, trưởng bộ phận trái phiếu Trung Quốc tại ngân hàng Citi, cho biết việc khai thác thị trường trái phiếu nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục rất hấp dẫn đối với các nhà phát hành đang tìm kiếm sự linh hoạt trong cách triển khai vốn. Các doanh nghiệp cần được phê duyệt chính thức trước khi có thể chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc đại lục, nhưng không có quy tắc nào như vậy đối với vốn nhân dân tệ được huy động ở Hồng Kông, nghĩa là các khoản tiền nhân dân tệ huy động được bằng phát hành trái phiếu ở Hồng Kông có thể dễ dàng được chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác.

Ông Tim Fang, người đứng đầu bộ phận thị trường trái phiếu Trung Quốc tại ngân hàng Credit Agricole, cho biết việc các công ty vay bằng nhân dân tệ và chuyển đổi số vốn huy động được sang tiền tệ khác là rẻ hơn so với việc huy động vốn bằng USD, do chênh lệch lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ. Lãi suất cuống phiếu trung bình cho trái phiếu “dim sum” được phát hành trong năm nay là 1,83%, so với mức 4,99% của trái phiếu USD.

Nguồn cầu chính đối với trái phiếu “dim sum” là thông qua chương trình Bond Connect, cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục tiếp cận trái phiếu được phát hành ở Hồng Kông. Trái phiếu được phát hành ở Hồng Kông mang lại lợi nhuận cao hơn so với các trái phiếu tương đương phát hành ở đại lục do tính thanh khoản của trái phiếu ở đại lục thấp hơn, khiến các trái phiếu đó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm kiếm lợi suất cao hơn.

Vào tháng 6 năm nay, chương trình Bond Connect đã được mở rộng để cho phép các nhà đầu tư, bao gồm cả các công ty bảo hiểm, mua trái phiếu ở Hồng Kông, giúp thúc đẩy nhu cầu phát hành trái phiếu nhân dân tệ ở Hồng Kông. Bond Connect dự kiến sẽ tăng gấp đôi hạn ngạch hàng năm cho tổng mức giao dịch từ 500 tỷ nhân dân tệ lên 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trong năm nay.

Ông David Yim, người đứng đầu thị trường trái phiếu Trung Quốc và Bắc Á tại ngân hàng Standard Chartered, cho biết tài sản bằng đồng nhân dân tệ cũng là một lựa chọn thay thế hấp dẫn vào thời điểm các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa khỏi đồng USD.

Ông Yifei Ding, một nhà quản lý danh mục trái phiếu tại công ty Invesco, cho biết thêm rằng trái phiếu nhân dân tệ cũng có “mức tương quan thấp” với trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, quy mô của thị trường trái phiếu “dim sum” còn nhỏ so với thị trường trái phiếu trong nuóc của Trung Quốc. Ông Raymond Gui, trưởng bộ phận trái phiếu của công ty quản lý tài sản UBS Asset Management, cho rằng đối với các nhà đầu tư tổ chức lớn, thị trường đại lục vẫn là lựa chọn hàng đầu. Nhưng các nhà tài chính cho biết đã có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền Hồng Kông cho sự phát triển của vùng lãnh thổ này như một trung tâm tài chính nhân dân tệ ngoài đại lục trong bối cảnh vị thế của đồng USD trong tài chính toàn cầu đang đối mặt một số hoài nghi.

“Có một động lực để tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường trái phiếu ‘dim sum’”, theo ông Fang đến từ Credit Agricole.