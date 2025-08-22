Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Thế giới

Boeing đàm phán hợp đồng khoảng 500 máy bay với Trung Quốc

Ngọc Trang

22/08/2025, 10:56

Đơn hàng của Boeing được kỳ vọng sẽ là một trọng tâm của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên vẫn đang tạm thời “đình chiến” thương mại để đàm phán thuế quan...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin của hãng tin Bloomberg, nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đang tiến tới thỏa thuận cung cấp khoảng 500 máy bay cho Trung Quốc. Hai bên vẫn đang đàm phán về các điều khoản phức tạp, bao gồm chủng loại, số lượng máy bay cũng như thời gian giao hàng.

“Hợp đồng khổng lồ với Trung Quốc, đã được chuẩn bị trong nhiều năm, phụ thuộc vào việc hai quốc gia có xoa dịu được căng thẳng thương mại kéo dài từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không”, nguồn tin tiết lộ và cho biết thương vụ vẫn có thể thất bại.

Nguồn tin cho biết các quan chức Trung Quốc đã bắt đầu tham vấn với các hãng hàng không nội địa về số lượng máy bay Boeing mà họ cần. Số lượng máy bay có thể tương tự như đơn hàng 500 máy bay mà các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã ký kết với nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus. Số lượng chính xác hiện chưa được công bố.

Theo các nhà phân tích, đơn hàng của Boeing được kỳ vọng sẽ là một trọng tâm của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên vẫn đang tạm thời “đình chiến” thương mại để đàm phán thuế quan.

Năm 2023, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã có ý định về một hợp đồng máy bay tương tự nhưng Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình khi đó đã rời hội nghị thượng đỉnh ở San Francisco mà không đạt được thỏa thuận nào về việc mua bán máy bay.

Với Boeing, công ty này đang đối mặt vấn đề phức tạp là thiếu nhân sự quản lý tại Trung Quốc. Vài tuần trước, ông Alvin Liu, giám đốc điều hành cấp cao tại Trung Quốc của Boeing, vốn là người thông thạo tiếng Trung và có nhiều mối quan hệ với chính phủ, đã rời khỏi công ty.

Giá cổ phiếu Boeing tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/8) sau khi Bloomberg đưa tin về thương vụ, trong khi hầu hết các mã trong chỉ số Dow Jones đóng cửa trong sắc đỏ. Kể từ đầu năm nay, mã này đã tăng 27% nhờ những chuyến biến tích cực của công ty dưới sự lãnh đạo của CEO Kelly Ortberg.

Các đơn đặt hàng máy bay Boeing có vai trò quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Mỹ kể từ ông Trump trở lại Nhà Trắng với nhiệm kỳ thứ hai hồi tháng 1. Nhiều đối tác thương mại đề xuất mua thêm máy bay Boeing - một mặt hàng có giá trị cao - để giảm bớt thâm hụt thương mại của Mỹ.

Thời gian qua, Mỹ và Trung Quốc đã trải qua 3 vòng đàm phán nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại cuối cùng. Vào đầu mùa hè, trong một cuộc điện đàm, ông Tập đã mời ông Trump đến Trung Quốc. Một cơ hội để hai nhà lãnh đạo gặp nhau là vào cuối tháng 10, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

Với Trung Quốc, thỏa thuận mua máy bay Boeing sẽ đảm bảo mua được đủ số lượng máy bay cần thiết - điều khó đạt được nếu mua toàn bộ của Boeing hoặc Airbus. Quy mô đội bay thương mại của thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới được dự báo sẽ tăng gấp đôi lên 9.755 chiếc trong 20 năm tới - theo ước tính của Bloeng. Điều này vượt xa năng lực đáp ứng của nhà sản xuất máy bay Comac của Trung Quốc.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) - cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc - gần đây đã tham vấn ý kiến từ các hãng hàng không trong nước về số lượng máy bay họ cần. Các cuộc tham vấn tập trung vào 737 Max - dòng máy bay một lối đi nổi tiếng của Boeing. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một hợp đồng mua máy bay lớn.

Hợp đồng với Trung Quốc gần đây nhất của Boeing được công bố vào tháng 11/2017 trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Trump tới Trung Quốc. Thời điểm đó, thỏa thuận bao gồm các đơn đặt hàng và cam kết mua 300 máy bay một lối đi và hai lối đi, trị giá 37 tỷ USD.

Từ năm 2019, Airbus thống trị về cả doanh thu và lượng máy bay giao cho Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh ra lệnh đình bay đối với 737 Max vì hai vụ tai nạn thảm khốc liên quan tới dòng máy bay này.

Theo trang web công ty, từ đầu năm 2019 đến nay, Boeing chỉ mới nhận được 30 đơn đặt hàng với các hãng hàng không và công ty cho thuê máy bay Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi tháng 1, CEO Ortberg tỏ ra lạc quan rằng nhiều năm đàm phán với Bắc Kinh cuối cùng sẽ mang lại kết quả.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội nhận thêm đơn đặt hàng từ Trung Quốc vào năm tới”, ông Ortberg chia sẻ.

Boeing thu mình, Airbus tới tấp nhận đơn hàng ở triển lãm máy bay

Boeing thu mình, Airbus tới tấp nhận đơn hàng ở triển lãm máy bay

Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ "phủ bóng đen" lên kế hoạch hồi sinh của Boeing

Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ "phủ bóng đen" lên kế hoạch hồi sinh của Boeing

Ông Trump giúp Boeing bán được hơn 200 máy bay cho Qatar

Ông Trump giúp Boeing bán được hơn 200 máy bay cho Qatar

