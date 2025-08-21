Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Ấn Độ giảm mua, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu Nga

Ngọc Trang

21/08/2025, 15:45

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đặt mua thêm ít nhất 15 lô dầu Nga giao vào tháng 10 và 11/2025...

Tàu chở dầu thô Fuga Bluemarine neo đậu gần cảng Kozmino ở vịnh Nakhodka gần thành phố cảng Nakhodka, Nga, ngày 4/12/2022 - Ảnh: Reuters
Tàu chở dầu thô Fuga Bluemarine neo đậu gần cảng Kozmino ở vịnh Nakhodka gần thành phố cảng Nakhodka, Nga, ngày 4/12/2022 - Ảnh: Reuters

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang đặt thêm dầu thô Nga và vận chuyển từ các cảng thường xuất dầu đi Ấn Độ. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu của Ấn Độ sụt giảm sau khi nước này bị Mỹ áp thuế quan thứ cấp vì mua dầu Nga.

Dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa Kpler cho thấy các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đặt mua thêm ít nhất 15 lô dầu Nga giao vào tháng 10 và 11/2025.

Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên là hai quốc gia mua dầu Nga nhiều nhất sau khi Moscow phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine” và các nước phương Tây giảm mua sản phẩm năng lượng Nga.

Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan thứ cấp với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia mua dầu Nga để gây áp lực buộc Moscow chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Ấn Độ là nước đầu tiên chịu thuế quan này.

Vào đầu tháng này, ông Trump thông báo sẽ áp thuế quan bổ sung 25% với hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ vì nước này mua dầu và khí đốt của Nga, có hiệu lực từ cuối tháng này. Cộng với 25% thuế đối ứng, thuế quan Mỹ với hàng hóa Ấn Độ là 50%.

Theo nhà phân tích dầu thô cấp cao Muyu Xu tại công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, tính đến tuần trước, các nhà máy lọc dầu nhà nước và nhà máy lọc dầu tư nhân lớn của Trung Quốc đã đặt mua khoảng 13 lô dầu thô Nga, giao vào tháng 10 và ít nhất 2 lô giao vào tháng 11.

“15 lô dầu, mỗi lô thường có 700.000 đến 1 triệu thùng, sẽ được chất lên tàu từ các cảng ở Bắc Cực và biển Đen của Nga. Đây là các cảng thường xuất khẩu dầu đi Ấn Độ thay vì đi Trung Quốc do khoảng cách địa lý”, bà Xu nói với hãng tin CNN.

Vị chuyên gia đánh giá hoạt động này của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc là hành động tận dụng cơ hội bởi giá dầu thô Nga hiện vẫn rẻ hơn ít nhất 3 USD/thùng so với dầu thô của Trung Đông.

“Về việc Trung Quốc có tiếp tục mua dầu Nga hay không, tôi tin rằng hiện tại vẫn đang là cơ hội rất tốt, bởi vì ông Trump đang gây sức ép lớn với Ấn Độ”, bà Xu chia sẻ.

Thứ Sáu tuần trước (15/8), sau cuộc gặp mang tính bước ngoặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ), ông Trump nói với hãng tin Fox News rằng ông chưa cân nhắc ngay việc áp thuế quan thứ cấp với Trung Quốc vì nước này mua dầu Nga nhưng sẽ làm vậy trong “hai hoặc ba tuần nữa”.

“Tôi cho rằng các nhà máy lọc dầu Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội khi giá còn thấp và sẽ tiếp tục mua trong một hoặc hai tuần tới”, bà Xu nhận định.

Theo số liệu tổng hợp của Liên hiệp quốc (UN), năm ngoái, Ấn Độ đã nhập khẩu 53 tỷ USD dầu thô từ Nga. Trước đợt giảm mua gần đây, Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ, chiếm 36% dầu nhập khẩu của nước này - theo công ty dữ liệu năng lượng Vortexa.

Trong khi đó, Nga chiếm 13,5% dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu 62,6 tỷ USD dầu thô Nga.

Tuy nhiên, theo bà Xu, Trung Quốc có thể sẽ không bù đắp được nhu cầu giảm đối với dầu Nga bởi Ấn Độ hiện nhập khẩu 1,7 triệu thùng dầu từ Nga mỗi ngày, còn Trung Quốc chỉ mua khoảng 1,2 triệu thùng dầu qua đường biển mỗi ngày.

“Nếu Ấn Độ tiếp tục giảm mua, đây sẽ thực sự là một vấn đề lớn với Nga. Trung Quốc sẽ không thể nhập khẩu toàn bộ lượng dầu mà Ấn Độ đang mua hiện tại”, bà chỉ ra.

Với Ấn Độ, việc giảm hoặc ngừng mua dầu của Nga sẽ buộc Ấn Độ phải tiếp tục nhập dầu từ các quốc gia vùng Vịnh với mức giá cao hơn. Ấn Độ là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, với lượng nhập khẩu tăng 14,5% từ năm 2021 lên khoảng 1,7 tỷ thùng vào năm 2024. Nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ tăng vọt từ năm 2023, một năm sau khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra.

Ấn Độ rơi vào thế khó với Mỹ vì mua dầu Nga

Ấn Độ rơi vào thế khó với Mỹ vì mua dầu Nga

Ấn Độ giảm mạnh nhập dầu Nga

Ấn Độ giảm mạnh nhập dầu Nga

Thuế quan Mỹ đe dọa “giấc mơ” sản xuất của Ấn Độ

Thuế quan Mỹ đe dọa “giấc mơ” sản xuất của Ấn Độ

Từ khóa:

Ấn Độ dầu nga Trung Quốc

Đọc thêm

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: