20 trường đại học đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới

Trong số 3.184 tỷ phú được phân tích, 45,38% xuất thân từ chỉ 100 trường đại học hàng đầu. Trong nhóm này, riêng 10 trường đứng đầu chiếm 35,99% số cựu sinh viên trở thành tỷ phú.

Đại học Harvard không chỉ dẫn đầu về số lượng với 134 cựu sinh viên tỷ phú mà còn gắn với 1,235 nghìn tỷ USD tài sản, tương đương 9,09% tổng tài sản của toàn bộ các tỷ phú trong mẫu nghiên cứu. Dù vậy, Đại học Maryland lại đứng đầu về tài sản bình quân trên mỗi tỷ phú, ở mức 34,34 tỷ USD, với 8 cựu sinh viên trở thành tỷ phú, cao gấp gần 4 lần mức bình quân 9,22 tỷ USD của Đại học Harvard.

Nghiên cứu cũng cho thấy chỉ 3 trường có tổng tài sản cựu sinh viên vượt 1 nghìn tỷ USD là Đại học Harvard, Stanford và Pennsylvania. Mỹ và Trung Quốc chiếm 51,43% số trường đào tạo ra tỷ phú trong bảng xếp hạng.

Về chuyên ngành, kinh doanh và kinh tế là ngành học phổ biến nhất của các tỷ phú, chiếm 35,11%, tiếp theo là kỹ thuật với 13,63% và khoa học máy tính với 4,3%.

Tổng cộng, 1.445 tỷ phú từng học tại 100 trường hàng đầu nắm giữ 80,78% tổng tài sản của các tỷ phú toàn cầu, tương đương 10,97 nghìn tỷ USD trên tổng 13,58 nghìn tỷ USD. Chỉ có Đại học Stanford và Đại học Pennsylvania đồng thời nằm trong top 10 cả về số lượng tỷ phú lẫn tài sản bình quân trên đầu người.

Đáng chú ý, các trường đại học châu Á hiện diện khá đậm nét trong bảng xếp hạng. Cụ thể trong nhóm 20 trường dẫn đầu, Trung Quốc có 3 đại diện là Đại học Chiết Giang, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, còn Ấn Độ có 2 đại diện là Đại học Mumbai và Đại học Delhi.