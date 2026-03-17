Thập niên 2020 có thể là thời hoàng kim của giới tỷ phú

Theo Danh sách Tỷ phú Thế giới do tạp chí Forbes vừa công bố, tổng tài sản của giới tỷ phú toàn cầu vẫn tăng mạnh bất chấp hàng loạt biến động và khủng hoảng trên thế giới.

Chỉ trong vòng một năm, từ đầu năm 2025 đến đầu năm 2026, khối tài sản này đã tăng thêm 25%. Trước đó, trong giai đoạn năm 2020-2021, khi cổ phiếu công nghệ tăng mạnh giữa đại dịch Covid-19, mức tăng còn lên tới 64%.

Đồ thị dưới đây cho thấy số lượng tỷ phú trên toàn cầu và tổng tài sản họ nắm giữ trong giai đoạn 2013-2026.

Từ dữ liệu này có thể thấy rằng thập niên 2020 đang trở thành “thập niên của giới tỷ phú”. Vào năm 2020, thế giới có 2.095 tỷ phú với tổng tài sản 8 nghìn tỷ USD. Đến năm 2026, con số này đã tăng lên 3.428 người với khối tài sản 20,1 nghìn tỷ USD, tương đương bình quân 5,9 tỷ USD mỗi người. Để so sánh, vào năm 2013, tài sản bình quân của một tỷ phú mới ở mức 3,8 tỷ USD.

Như vậy, chỉ trong 6 năm, tổng tài sản của giới tỷ phú đã tăng thêm hơn 12 nghìn tỷ USD, tương đương gấp khoảng 2,5 lần, trong khi số lượng tỷ phú tăng thêm hơn 1.300 người. Đáng chú ý, bước nhảy lớn nhất diễn ra vào năm 2021, khi tổng tài sản của nhóm này tăng vọt lên 13,1 nghìn tỷ USD, phản ánh giai đoạn thị trường tài chính - đặc biệt là cổ phiếu công nghệ - đi lên rất mạnh sau đại dịch.

Dù tài sản của giới tỷ phú điều chỉnh nhẹ trong các năm 2022 và 2023, xu hướng chung vẫn là đi lên, trước khi tăng tốc trở lại trong giai đoạn 2024-2026. Diễn biến này cho thấy không chỉ số người bước vào nhóm tỷ phú tăng lên, mà khối tài sản bình quân của mỗi tỷ phú cũng tăng đáng kể. Nói cách khác, thập niên 2020 đang chứng kiến tốc độ tăng tài sản rất nhanh của giới tỷ phú.

Tính đến ngày 1/3/2026, số người sở hữu tài sản từ 100 tỷ USD trở lên đã lên mức kỷ lục 20 người. Trong đó, 5 người có tài sản vượt 200 tỷ USD tại thời điểm chốt danh sách, gồm Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg. Nhờ diễn biến thuận lợi của thị trường cổ phiếu, tài sản của ông Musk đã tăng lên tới 839 tỷ USD.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 989 người, chiếm 29% tổng số tỷ phú toàn cầu. Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông, đứng thứ hai với 610 người, tiếp theo là Ấn Độ với 229 người.

Danh sách năm nay có thêm gần 400 gương mặt mới, trong đó Afghanistan và Pakistan lần đầu tiên có đại diện. Một số nhân vật nổi tiếng như Beyonce Knowles-Carter, Roger Federer, Dr. Dre và James Cameron cũng lần đầu góp mặt. Ngoài ra, danh sách còn có thêm 45 tỷ phú mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm một số người mới ngoài 20 tuổi.

Dù tỷ phú là nhóm đứng trên đỉnh của bất bình đẳng tài sản toàn cầu, chênh lệch ngay trong nhóm này cũng rất lớn. Cụ thể, 20 người sở hữu từ 100 tỷ USD trở lên đang nắm tổng cộng 3,8 nghìn tỷ USD - nhiều hơn tổng tài sản của 2.000 tỷ phú ở nhóm cuối danh sách cộng lại.