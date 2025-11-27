VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Danh mục đầu tư của Đại học Harvard

Đức Anh

27/11/2025, 13:50

Harvard Management Company là công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Boston, Mỹ, thuộc sở hữu 100% của Đại học Harvard và hoạt động như một công ty con phi lợi nhuận của trường. Công ty này hiện quản lý tổng tài sản khoảng 2,1 tỷ USD.

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện cơ cấu danh mục đầu tư tính tới quý 3/2025 của công ty này.

VnEconomy

Theo đó, khoản đầu tư lớn nhất là 442,88 triệu USD vào quỹ ETF iShares Bitcoin ETF, chiếm 21,04% danh mục. Chiếm tỷ trọng lớn tiếp theo là các cổ phiếu công nghệ như Microsoft, Amazon và Alphabet, với trị giá lần lượt là 322,84 triệu USD, 235,18 triệu USD và 157,08 triệu USD.

Harvard Management Company cũng phân bổ vốn lớn vào vàng thông qua quỹ SPDR Gold Shares với 235,18 triệu USD.

Đại học Harvard danh mục đầu tư Harvard Management Company thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy