Từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 liên tục lập kỷ lục mới, riêng trong nửa đầu tháng 9 ghi nhận 4 lần. Dưới đây là 22 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trong chỉ số S&P500.

"Dù tăng trưởng của S&P 500 chủ yếu đến từ các cổ phiếu công nghệ lớn, nhưng 22 cổ phiếu hàng đầu - chiếm khoảng một nửa chỉ số này - có cả các mã ngoài ngành công nghệ”, ông Nicholas Colas, người đồng sáng lập DataTrek, nhận xét với trang tin MarketWatch.

Nhóm "S&P 22" chiếm tỷ trọng vốn hóa 50,3% S&P 500 nhưng chỉ chiếm 4% tổng số lượng cổ phiếu trong chỉ số. Nhóm này gồm một số công ty bán lẻ hàng đầu như Walmart, Cotsco.

Theo ông Colas, sự phấn khích của giới đầu tư với AI đóng vai trò quan trọng trong các lần lập kỷ lục vừa rồi của S&P 500. Tuy nhiên, DataTrek cho rằng Phố Wall đang đánh giá thấp vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của hầu hết công ty thuộc nhóm “S&P 22” trong ngành của họ.

“Rất có thể thị trường đang bắt đầu tin rằng các công ty phi công nghệ hàng đầu sẽ có thể tận dụng xu hướng AI. Trong trường hợp này, chúng ta nên chuẩn bị tâm lý rằng thị trường sẽ còn tăng điểm mạnh hơn nữa trong thời gian tới”, ông Colas nhận định.

Phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/9) đánh dấu một phiên lập kỷ lục mọi thời đại mới của S&P 500, đánh dấu lần đóng cửa kỷ lục thứ 28 của chỉ số này trong năm nay - theo dữ liệu từ Dow Jones Market Data.

“Thị trường đang đặt nhiều niềm tin vào các công ty vốn hóa lớn của Mỹ, gồm cả công ty công nghệ và phi công nghệ, sẽ duy trì tăng trưởng lợi nhuận cao trong nhiều năm tới”, ông Colas nhận định và chỉ ra rằng xu hướng giá cổ phiếu của Walmart và Costco đang hoàn toàn tương đồng với xu hướng của các cổ phiếu công nghệ.

Theo tính toán của ông chủ DataTrek Research trong số 22 cổ phiếu lớn nhất S&P 500, tỷ lệ tăng trưởng giá dự kiến trong 12 tháng tới của nhóm cổ phiếu công nghệ là 72%, còn của cổ phiếu phi công nghệ là 54%.

“S&P 500 tăng mạnh nhờ lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp và kỳ vọng giảm lãi suất. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất và phát tín hiệu sẽ giảm thêm trong thời gian tới”, ông Colas chỉ ra và ước tính tỷ lệ trên thu nhập dự phóng 12 tháng tới (hệ số Forward P/E) của S&P 500 là 22,6 lần.