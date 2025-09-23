Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần
Bình Minh
23/09/2025, 09:26
Vào năm 2008, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett bắt đầu mua cổ phần trong BYD với số tiền đầu tư ban đầu là 230 triệu USD...
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã thoái vốn hoàn toàn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi đạt “siêu lợi nhuận” từ khoản đầu tư này.
Vào năm 2008, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett bắt đầu mua cổ phần trong BYD với số tiền đầu tư ban đầu là 230 triệu USD. Vào tháng 8/2022, Berkshire bắt đầu bán ra đối với vị thế 225 triệu cổ phiếu BYD này. Việc thoái vốn diễn ra sau khi giá trị của vị thế tăng 41% riêng trong quý 2/2022, đạt mức 9 tỷ USD.
Đến tháng 6/2024, Berkshire đã bán khoảng 76% số cổ phiếu BYD mà tập đoàn nắm giữ, đưa lượng cổ phiếu còn nắm giữ về chưa đầy 5% tổng số cổ phiếu lưu hành của hãng xe điện. Sau đó, Berkshire không còn phải công bố thông tin về cổ phiếu BYD theo quy định của sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Ở lần công bố thông tin cuối cùng, Berkshire còn nắm 54 triệu cổ phiếu BYD.
Một độc giả của trang Buffett Watch mới đây phát hiện ra rằng theo hồ sơ thông tin tài chính quý 1/2025 mà Berkshire nộp lên Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC), ở thời điểm cuối tháng 3/2025, giá trị cổ phần của Berkshire trong BYD đã giảm về 0. Một người phát ngôn của Berkshire sau đó đã xác nhận với hãng tin CNBC là công ty đã bán hết cổ phần trong BYD.
Cách đây 17 năm, Buffett thâu tóm cổ phần trong BYD theo đề nghị của cộng sự lâu năm Charlie Munger - người đã qua đời vào năm 2023. Trong cuộc họp cổ đông năm 2009, ông Munger nói trông thì có vẻ như “Warren và tôi bị điên”, nhưng ông nhận thấy BYD và CEO của công ty này - ông Wang Chuanfu - là “một điều kỳ diệu”.
Đó là một quyết định đầu tư sáng suốt. Cổ phiếu BYD đã tăng 3.890% trong khoảng thời gian Berkshire nắm cổ phần trong công ty này, tương đương mức tăng gần 40 lần.
Ông Buffett chưa từng giải thích lý do vì sao Berkshir bán cổ phiếu BYD, nhưng vào năm 2023, ông có nói với hãng tin CNBC rằng dù BYD là một công ty phi thường, “chúng tôi sẽ tìm thấy những thứ mà tôi cảm thấy tốt hơn để sử dụng số tiền đó”.
Tầm nhìn dài hạn luôn là một điểm then chốt trong chiến lược đầu tư của ông Buffett. Dù không đồng tình với Tổng thống Donald Trump trong nhiều vấn đề, ông Buffett có chung quan điểm với ông Trump rằng các công ty Mỹ không nên chạy theo các mục tiêu ngắn hạn.
Gần đây, ông Trump kêu gọi SEC cho phép các công ty niêm yết ở Mỹ báo cáo tài chính 6 tháng một lần thay vì báo cáo hàng quý như hiện nay. “Cách làm này sẽ tiết kiệm chi phí và cho phép các nhà quản lý doanh nghiệp tập trung vào việc điều hành tốt công ty”, ông Trump viết trên mạng xã hội.
Ông Buffett cũng đã từng đưa ra quan điểm cho rằng các công ty nên dừng việc công bố dự báo hàng quý về lợi nhuận/cổ phiếu. Trong một bài báo viết chung với CEO Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase vào năm 2018, ông Buffett và ông Dimon viết: “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc đưa ra dự báo lợi nhuận hàng quý thường dẫn tới việc tập trung thiếu lành mạnh vào lợi nhuận ngắn hạn, gây thiệt hại cho chiến lược, sự tăng trưởng và sự bền vững trong dài hạn”.
Warren Buffett chuẩn bị về hưu, cổ phiếu Berkshire Hathaway “thất thế”
16:11, 07/08/2025
Warren Buffett nghỉ hưu ở tuổi 94 vì “cảm thấy mình đã già”
17:39, 15/05/2025
Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/9), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, một phần nhờ động lực từ cú tăng mạnh của Nvidia và loạt cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác...
Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison
Thay vì bán cổ phiếu để lấy tiền mặt, ông Ellison đã sử dụng cổ phiếu làm tài sản thế chấp để vay tiền...
Mức trợ cấp xe điện của các nước châu Âu
Mức độ hỗ trợ cho người mua ô tô điện có sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia ở châu Âu, đặc biệt là giữa các nước Nam Âu và Bắc Âu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: