Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã thoái vốn hoàn toàn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi đạt “siêu lợi nhuận” từ khoản đầu tư này.

Vào năm 2008, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett bắt đầu mua cổ phần trong BYD với số tiền đầu tư ban đầu là 230 triệu USD. Vào tháng 8/2022, Berkshire bắt đầu bán ra đối với vị thế 225 triệu cổ phiếu BYD này. Việc thoái vốn diễn ra sau khi giá trị của vị thế tăng 41% riêng trong quý 2/2022, đạt mức 9 tỷ USD.

Đến tháng 6/2024, Berkshire đã bán khoảng 76% số cổ phiếu BYD mà tập đoàn nắm giữ, đưa lượng cổ phiếu còn nắm giữ về chưa đầy 5% tổng số cổ phiếu lưu hành của hãng xe điện. Sau đó, Berkshire không còn phải công bố thông tin về cổ phiếu BYD theo quy định của sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Ở lần công bố thông tin cuối cùng, Berkshire còn nắm 54 triệu cổ phiếu BYD.

Một độc giả của trang Buffett Watch mới đây phát hiện ra rằng theo hồ sơ thông tin tài chính quý 1/2025 mà Berkshire nộp lên Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC), ở thời điểm cuối tháng 3/2025, giá trị cổ phần của Berkshire trong BYD đã giảm về 0. Một người phát ngôn của Berkshire sau đó đã xác nhận với hãng tin CNBC là công ty đã bán hết cổ phần trong BYD.

Cách đây 17 năm, Buffett thâu tóm cổ phần trong BYD theo đề nghị của cộng sự lâu năm Charlie Munger - người đã qua đời vào năm 2023. Trong cuộc họp cổ đông năm 2009, ông Munger nói trông thì có vẻ như “Warren và tôi bị điên”, nhưng ông nhận thấy BYD và CEO của công ty này - ông Wang Chuanfu - là “một điều kỳ diệu”.

Đó là một quyết định đầu tư sáng suốt. Cổ phiếu BYD đã tăng 3.890% trong khoảng thời gian Berkshire nắm cổ phần trong công ty này, tương đương mức tăng gần 40 lần.

Ông Buffett chưa từng giải thích lý do vì sao Berkshir bán cổ phiếu BYD, nhưng vào năm 2023, ông có nói với hãng tin CNBC rằng dù BYD là một công ty phi thường, “chúng tôi sẽ tìm thấy những thứ mà tôi cảm thấy tốt hơn để sử dụng số tiền đó”.

Giá trị cổ phần của Berkshire Hathaway trong BYD từ quý 4/2021 đến quý 1/2025. Đơn vị: tỷ USD.

Tầm nhìn dài hạn luôn là một điểm then chốt trong chiến lược đầu tư của ông Buffett. Dù không đồng tình với Tổng thống Donald Trump trong nhiều vấn đề, ông Buffett có chung quan điểm với ông Trump rằng các công ty Mỹ không nên chạy theo các mục tiêu ngắn hạn.

Gần đây, ông Trump kêu gọi SEC cho phép các công ty niêm yết ở Mỹ báo cáo tài chính 6 tháng một lần thay vì báo cáo hàng quý như hiện nay. “Cách làm này sẽ tiết kiệm chi phí và cho phép các nhà quản lý doanh nghiệp tập trung vào việc điều hành tốt công ty”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Buffett cũng đã từng đưa ra quan điểm cho rằng các công ty nên dừng việc công bố dự báo hàng quý về lợi nhuận/cổ phiếu. Trong một bài báo viết chung với CEO Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase vào năm 2018, ông Buffett và ông Dimon viết: “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, việc đưa ra dự báo lợi nhuận hàng quý thường dẫn tới việc tập trung thiếu lành mạnh vào lợi nhuận ngắn hạn, gây thiệt hại cho chiến lược, sự tăng trưởng và sự bền vững trong dài hạn”.