Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Bình Minh

23/09/2025, 08:15

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/9), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, một phần nhờ động lực từ cú tăng mạnh của Nvidia và loạt cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô giảm nhẹ do thông tin lượng xuất khẩu dầu của Iraq tăng giữa lúc nhà đầu tư đang lo ngại về khả năng thế giới thừa dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,44%, đạt 6.693,75 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,7%, đạt 22.788,98 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 66,27 điểm, tương đương tăng 0,14%, đạt 46.381,54 điểm.

Ba thước đo chính của chứng khoán Mỹ cùng chốt phiên ở mức cao nhất mọi thời đại và cùng lập kỷ lục nội phiên mới trong phiên này.

Dù thị trường khởi động phiên đầu tuần trong trạng thái giảm, sắc xanh bắt đầu chiếm lĩnh các bảng điện tử khi Nvidia và nhiều cổ phiếu khác bật tăng. Cổ phiếu Nvidia tăng 3,9% sau khi công ty cho biết sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Thông tin này “tiếp lửa” cho cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) vốn giữ vai trò dẫn dắt xu hướng thị trường giá lên đang diễn ra ở Phố Wall.

Trao đổi với hãng tin CNBC, chiến lược gia Sam Stovall của công ty CFRA Research nhận định rằng thỏa thuận giữa Nvidia và OpenAI có thể báo hiệu rằng giao dịch AI sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận và tăng trưởng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ sang năm 2026 và xa hơn nữa.

Một cổ phiếu có mối liên hệ mật thiết với AI khác là Oracle tăng 6% trong phiên ngày thứ Hai, sau khi công ty tuyên bố bổ nhiệm hai ông Clay Magouyrk và Mike Sicilia vào vị trí đồng CEO thay cho bà Safra Catz. Rời ghế CEO, bà Catz sẽ trở thành Phó chủ tịch điều hành trong Hội đồng Quản trị của Oracle. Trong tháng 9 này, cổ phiếu Oracle đã tăng 45%.

Cổ phiếu Apple tăng 4% nhờ lạc quan về doanh số của các mẫu điện thoại iPhone mới.

Tuy lạc quan về triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất và xu hướng tăng của cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư ở Phố Wall cũng đang có phần thận trọng khi Chính phủ Mỹ đối mặt khả năng phải đóng cửa.

Tuần trước, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ các đề xuất của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm cung cấp ngân sách tạm thời cho Chính phủ liên bang. Nếu không có một kế hoạch ngân sách tạm thời được thông qua, Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa từ ngày 1/10. Thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện, nghị sỹ Chuck Schumer đã hối thúc Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp với những người dân chủ để đàm phán một thỏa thuận.

Về lãi suất, thị trường đang dự báo Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12 năm nay. Theo công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng giảm lãi suất vào tháng 10 và tháng 12 tương ứng là 93% và 81%.

“Trừ phi có một sự kiện tồi tệ xảy ra trong 3 tháng tới, về cơ bản thị trường sẽ còn tăng cho tới cuối năm”, ông Stovall dự báo.

Vào ngày thứ Sáu tuần này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng và báo cáo này có thể tác động không nhỏ đến các quyết định lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương này. Giới phân tích dự báo báo cáo PCE sẽ cho thấy lạm phát còn trong tầm kiểm soát, đủ để Fed tiếp tục hạ lãi suất.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,11 USD/thùng, tương đương giảm 0,2%, chốt ở 66,57 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,12 USD/thùng, tương đương giảm 0,2%, còn 62,28 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi có tin Iraq tăng xuất khẩu dầu. Iraq là thành viên lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Công ty tiếp thị dầu lửa quốc doanh của Iraq là SOMO cho biết nước này đã xuất khẩu nhiều dầu hơn trong tháng 9 theo một thỏa thuận trong OPEC+, liên minh giữa OPEC và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. SOMO dự báo lượng xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng này có thể đạt 3,4-3,45 triệu thùng/ngày.

“Các nhà giao dịch đang tập trung vào khả năng thị trường dầu thế giới sắp rơi vào tình trạng thừa dầu, trừ phi Mỹ và châu Âu áp thuế quan mạnh tay lên những nước mua dầu Nga”, nhà giao dịch Dennis Kissler của công ty BOK Financial nhận xét.

Tuần trước, giá dầu WTI và Brent đều giảm nhẹ do lo ngại nguồn cung dầu sẽ vượt nhu cầu, sau khi nhiều dự báo gần đây cho rằng thế giới sẽ thừa dầu vào cuối năm nay và đầu năm tới.

