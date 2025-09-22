Thứ Hai, 22/09/2025

Trang chủ Thế giới

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

An Huy

22/09/2025, 08:00

Thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những dấu hiệu không ổn định trong nền kinh tế...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Trong nửa đầu tháng 9/2025, chỉ số S&P 500 đã ghi nhận 4 phiên lập kỷ lục, trong khi chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt mốc 46.000 điểm. Sự tăng trưởng này được cho là phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất do những số liệu xấu về thị trường lao động.

Một yếu tố quan trọng khác là sự phục hồi của thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, khi giá trái phiếu tăng do lo ngại về tình hình lao động. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống dưới 4%, điều này giúp giảm chi phí vay nợ cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán.

Sự gia tăng của cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cũng đóng góp vào đà tăng trưởng này. Các công ty lớn như Oracle đã ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu ấn tượng, nhờ vào nhu cầu cao đối với cơ sở hạ tầng phục vụ AI.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán cũng đối mặt với nhiều rủi ro. Hệ số giá/thu nhập (P/E) của các cổ phiếu S&P 500 đang ở mức cao, cho thấy nhà đầu tư đang chấp nhận rủi ro lớn. Lạm phát đang dần gia tăng, có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng và làm tăng gánh nặng nợ nần. Các chuyên gia cảnh báo rằng lạm phát có thể gây áp lực lên nền kinh tế, đặc biệt khi chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế cũng như chính sách của Fed. Sự ổn định của thị trường chứng khoán Mỹ phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát trong thời gian tới.

Mời quý độc giả đón đọc toàn bộ nội dung của bài viết này trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số ra ngày 22/9/2025.

