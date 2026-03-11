Tỷ trọng hàng Trung Quốc trong nhập khẩu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 20 năm

Theo Báo cáo Kết nối Toàn cầu do tập đoàn logistics DHL công bố ngày thứ Ba (10/3), năm 2025, tỷ trọng hàng hóa Trung Quốc trong tổng nhập khẩu của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm, chủ yếu do tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Báo cáo cho thấy tỷ trọng hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc giảm còn 9% trong năm 2025, từ mức 13% của năm 2024, và chưa bằng một nửa so với mức đỉnh 22% ghi nhận vào năm 2017.

“Con số của năm 2025, dựa trên dữ liệu của 3 quý đầu năm, thậm chí còn thấp hơn cả mức ghi nhận vào thời điểm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001”, ông Steven Altman - giám đốc Sáng kiến Toàn cầu hóa của DHL tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York - đồng thời là một trong các đồng tác giả báo cáo, cho biết.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy nếu tính cả linh kiện và nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc trong hàng hóa nhập khẩu của Mỹ qua các nước thứ ba, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung Trung Quốc đang giảm.

“Dù thương mại trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm mạnh, hai nền kinh tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhau thông qua thương mại qua các nước thứ ba”, tờ báo Nikkei Asia dẫn lời ông Altman tại sự kiện công bố báo cáo ngày 10/3.

Trên phạm vi toàn cầu, khối lượng thương mại trong năm 2025 tăng nhanh hơn bất kỳ năm nào kể từ năm 2017, nếu không tính giai đoạn biến động do đại dịch Covid-19. Theo báo cáo, một trong những nguyên nhân là các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy mạnh mua hàng trước khi thuế quan tăng.

Trong năm ngoái, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ, đặc biệt là châu Phi và Đông Nam Á.

Báo cáo của DHL cho thấy làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo thêm động lực cho hoạt động thương mại toàn cầu, nhất là với các mặt hàng như con chip và thiết bị truyền dẫn dữ liệu.

Dẫn ước tính của WTO, báo cáo cho biết hoạt động thương mại của các mặt hàng liên quan đến AI đã tăng mạnh trong bối cảnh nhiều nước tăng tốc xây dựng hạ tầng AI. Nhóm hàng này đóng góp 42% mức tăng của thương mại hàng hóa toàn cầu trong 3 quý đầu năm 2025.

“Chúng tôi ghi nhận dòng chảy thương mại đặc biệt sôi động giữa Singapore và Đài Loan, đồng thời lượng hàng hóa từ Đài Loan xuất sang Mỹ cũng tăng mạnh”, ông Altman nói về dòng chảy thương mại gắn với AI.

Báo cáo cho rằng thuế quan của Mỹ có thể gây thêm sức ép lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2026. Dù vậy, thương mại hàng hóa toàn cầu vẫn được dự báo tăng bình quân 2,6% mỗi năm đến năm 2029, tương đương mức trung bình của thập kỷ vừa qua.

Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng mạnh trong hai tháng đầu năm nay.

“Hoạt động thương mại giống như nước vậy, luôn tìm được đường đi và sẽ chuyển hướng khi cần. Các nước vẫn đang tích cực thúc đẩy thỏa thuận thương mại ở nhiều cấp độ, từ các thỏa thuận song phương, thỏa thuận quy mô nhỏ đến hiệp định chính thức. Các bộ trưởng thương mại cũng đang tăng cường tiếp xúc với những thị trường mà trước đây họ ít quan tâm hơn”, ông John Pearson, Giám đốc điều hành DHL Express, cho biết.

Nói về xung đột tại Trung Đông - khu vực cùng với Bắc Phi chiếm khoảng 6% thương mại toàn cầu - ông Pearson cho biết tình hình này vẫn đang tiếp tục làm gián đoạn thương mại và hoạt động logistics trên toàn thế giới.

“Các cuộc xung đột như vậy có thể khó kéo dài quá lâu vì sức mạnh vũ khí và công nghệ hiện nay khiến diễn biến thay đổi rất nhanh”, ông Pearson nói.

Tuy nhiên, ông Pearson cũng nhấn mạnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 4, nên DHL phải chuẩn bị cho khả năng xung đột ở Trung Đông kéo dài.