Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tỷ trọng hàng Trung Quốc trong nhập khẩu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 20 năm

Ngọc Trang

11/03/2026, 14:02

Theo Báo cáo Kết nối Toàn cầu do tập đoàn logistics DHL công bố ngày thứ Ba (10/3), năm 2025, tỷ trọng hàng hóa Trung Quốc trong tổng nhập khẩu của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm, chủ yếu do tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Báo cáo cho thấy tỷ trọng hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc giảm còn 9% trong năm 2025, từ mức 13% của năm 2024, và chưa bằng một nửa so với mức đỉnh 22% ghi nhận vào năm 2017.

“Con số của năm 2025, dựa trên dữ liệu của 3 quý đầu năm, thậm chí còn thấp hơn cả mức ghi nhận vào thời điểm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001”, ông Steven Altman - giám đốc Sáng kiến Toàn cầu hóa của DHL tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York - đồng thời là một trong các đồng tác giả báo cáo, cho biết.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy nếu tính cả linh kiện và nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc trong hàng hóa nhập khẩu của Mỹ qua các nước thứ ba, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung Trung Quốc đang giảm. 

“Dù thương mại trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm mạnh, hai nền kinh tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhau thông qua thương mại qua các nước thứ ba”, tờ báo Nikkei Asia dẫn lời ông Altman tại sự kiện công bố báo cáo ngày 10/3.

Trên phạm vi toàn cầu, khối lượng thương mại trong năm 2025 tăng nhanh hơn bất kỳ năm nào kể từ năm 2017, nếu không tính giai đoạn biến động do đại dịch Covid-19. Theo báo cáo, một trong những nguyên nhân là các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy mạnh mua hàng trước khi thuế quan tăng.

Trong năm ngoái, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ, đặc biệt là châu Phi và Đông Nam Á.

Báo cáo của DHL cho thấy làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo thêm động lực cho hoạt động thương mại toàn cầu, nhất là với các mặt hàng như con chip và thiết bị truyền dẫn dữ liệu.

Dẫn ước tính của WTO, báo cáo cho biết hoạt động thương mại của các mặt hàng liên quan đến AI đã tăng mạnh trong bối cảnh nhiều nước tăng tốc xây dựng hạ tầng AI. Nhóm hàng này đóng góp 42% mức tăng của thương mại hàng hóa toàn cầu trong 3 quý đầu năm 2025.

“Chúng tôi ghi nhận dòng chảy thương mại đặc biệt sôi động giữa Singapore và Đài Loan, đồng thời lượng hàng hóa từ Đài Loan xuất sang Mỹ cũng tăng mạnh”, ông Altman nói về dòng chảy thương mại gắn với AI.

Báo cáo cho rằng thuế quan của Mỹ có thể gây thêm sức ép lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2026. Dù vậy, thương mại hàng hóa toàn cầu vẫn được dự báo tăng bình quân 2,6% mỗi năm đến năm 2029, tương đương mức trung bình của thập kỷ vừa qua.

Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng mạnh trong hai tháng đầu năm nay.

“Hoạt động thương mại giống như nước vậy, luôn tìm được đường đi và sẽ chuyển hướng khi cần. Các nước vẫn đang tích cực thúc đẩy thỏa thuận thương mại ở nhiều cấp độ, từ các thỏa thuận song phương, thỏa thuận quy mô nhỏ đến hiệp định chính thức. Các bộ trưởng thương mại cũng đang tăng cường tiếp xúc với những thị trường mà trước đây họ ít quan tâm hơn”, ông John Pearson, Giám đốc điều hành DHL Express, cho biết.

Nói về xung đột tại Trung Đông - khu vực cùng với Bắc Phi chiếm khoảng 6% thương mại toàn cầu - ông Pearson cho biết tình hình này vẫn đang tiếp tục làm gián đoạn thương mại và hoạt động logistics trên toàn thế giới.

“Các cuộc xung đột như vậy có thể khó kéo dài quá lâu vì sức mạnh vũ khí và công nghệ hiện nay khiến diễn biến thay đổi rất nhanh”, ông Pearson nói.

Tuy nhiên, ông Pearson cũng nhấn mạnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 4, nên DHL phải chuẩn bị cho khả năng xung đột  ở Trung Đông kéo dài.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

14:30, 10/03/2026

Thặng dư thương mại của Trung Quốc cao chưa từng thấy

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 3 năm

07:44, 10/03/2026

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 3 năm

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

22:23, 09/03/2026

Trung Quốc có thể chống chọi cú sốc giá dầu tốt hơn các quốc gia khác

Từ khóa:

Báo cáo Kết nối Toàn cầu Mỹ nhập khẩu vào Mỹ thế giới thương mại Mỹ - Trung Quốc Trung Quốc

Đọc thêm

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Giá dầu tăng cao do xung đột ở Trung Đông đang tạo ra những thách thức lớn đối với nền kinh tế Mỹ vốn đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong những năm gần đây.

Năng lượng tái tạo giúp các quốc gia giảm tổn thương trước cú sốc dầu mỏ

Năng lượng tái tạo giúp các quốc gia giảm tổn thương trước cú sốc dầu mỏ

Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn dòng chảy dầu khí toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Các chuyên gia cho rằng đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo trong nước sẽ giúp các quốc gia giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế tác động từ các cú sốc địa chính trị...

Ấn Độ mua ngay 30 triệu thùng dầu Nga sau khi được Mỹ “bật đèn xanh”

Ấn Độ mua ngay 30 triệu thùng dầu Nga sau khi được Mỹ “bật đèn xanh”

Ấn Độ đã mua ngay 30 triệu thùng dầu từ Nga sau khi nhận được sự chấp thuận từ phía Mỹ - hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay...

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu toàn cầu đạt khoảng 106 triệu thùng/ngày trong năm 2025...

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Theo ông Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét các phương án để hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz một cách an toàn, trong bối cảnh chiến sự với Iran diễn biến quyết liệt...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2

Chứng khoán

2

Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại

Kinh tế xanh

3

Antesco tìm động lực tăng trưởng mới từ hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc

Doanh nghiệp

4

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Thế giới

5

Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy