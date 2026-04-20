30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Dựa trên số liệu mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng 30 nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới năm 2025.

Với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,8 nghìn tỷ USD, Trung Quốc bỏ xa phần còn lại của thế giới, gần cao gấp đôi Mỹ. Khoảng cách này cho thấy vị thế vượt trội của quốc gia châu Á này trong lĩnh vực sản xuất và thương mại toàn cầu.

Kể từ khi từng bước mở cửa nền kinh tế vào cuối thập niên 1970 và trong thập niên 1980, Trung Quốc theo đuổi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu với mục tiêu trở thành "công xưởng của thế giới".

Đến nay, chưa có quốc gia nào xuất khẩu hàng hóa nhiều hơn Trung Quốc. Quy mô xuất khẩu khổng lồ của Trung Quốc cũng được thúc đẩy nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do mà nước này đã ký với nhiều đối tác, trong đó có Australia, Pakistan, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Kết quả là hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của hơn một nửa số nền kinh tế trên thế giới, đồng thời ngày càng giữ vai trò trung tâm trong hoạt động thương mại của cả các nền kinh tế phát triển lẫn thị trường mới nổi trên mọi châu lục.

Trong khi đó, dù Mỹ thường được nhắc đến là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, nước này cũng xuất khẩu hơn 2,2 nghìn tỷ USD hàng hóa, từ ô tô, dầu mỏ, đậu tương tới các sản phẩm y tế. Các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ gồm hai nước láng giềng là Canada và Mexico, cùng với Trung Quốc, Đức và Nhật Bản.

Do chuỗi cung ứng ở Bắc Mỹ gắn kết chặt chẽ, nhiều mặt hàng Mỹ xuất khẩu thực chất được sản xuất từ nguyên liệu và linh kiện nhập từ Canada hoặc Mexico. Ví dụ, một số phụ tùng và linh kiện ô tô có thể qua lại biên giới 3 nước từ 6-8 lần trong quá trình lắp ráp trước khi trở thành một chiếc ô tô hoàn chỉnh.

Bên cạnh những cường quốc thương mại lớn, các nước vùng Vịnh như Saudi Arabia với kim ngạch xuất khẩu 311 tỷ USD và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với 707 tỷ USD cũng giữ vị trí nổi bật so với quy mô nền kinh tế.

Lợi thế chính của các nền kinh tế này đến từ trữ lượng dầu khí dồi dào. Dầu mỏ và các sản phẩm liên quan hiện chiếm gần 75% tổng kim ngạch xuất khẩu của Saudi Arabia và hơn một nửa của UAE. Trong khi đó, tại Mỹ - nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới - tỷ trọng này chưa tới 20%.

Sự phụ thuộc lớn vào dầu mỏ khiến các nền kinh tế vùng Vịnh dễ chịu tác động hơn khi Trung Đông xuất hiện căng thẳng địa chính trị hoặc gián đoạn nguồn cung. Cuộc xung đột liên quan tới Iran đang diễn ra cho thấy rõ rủi ro đó.

Đáng chú ý, châu Á có 11 đại diện trong bảng xếp hạng này. Trong đó, một số nước Đông Nam Á đáng chú ý cũng góp mặt như Singapore (vị trí thứ 14), Việt Nam (18), Malaysia (23), Thái Lan (25) và Indonesia (30).