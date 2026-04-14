Thứ Ba, 14/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm tốc mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Điệp Vũ

14/04/2026, 21:04

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 3 vừa qua giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran làm suy yếu nhu cầu toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Ngược lại, nhập khẩu của nước này ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm.

Theo số liệu do Hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/4, kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 2,5% trong tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 8,6% mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters và mức tăng trưởng 21,8% của xuất khẩu gộp trong 2 tháng đầu năm.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 3 của Trung Quốc tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2021, vượt xa kỳ vọng là tăng 11,2% và tăng tốc so với mức tăng 19,8% của hai tháng đầu năm.

Bất chấp quan hệ thương mại căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn phụ thuộc nhiều vào thương mại. Năm 2025, xuất khẩu ròng đóng góp khoảng 1/3 tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc.

Sau khi xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giới phân tích nhận định nền kinh tế Trung Quốc sẽ trụ vững tốt hơn các nền kinh tế lớn khác, nhờ dự trữ dầu lửa chiến lược dồi dào, cơ cấu năng lượng đa dạng, và các biện pháp kiểm soát giá cả chặt chẽ. Tuy nhiên, nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc vẫn dễ tổn thương nếu kinh tế toàn cầu giảm tốc vì tác động tiêu cực trong trường hợp eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài.

Trong một cuộc họp báo ngày 14/4, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Wang Jun nói giá dầu thế giới đã “biến động dữ dội” trong thời gian gần đây, tạo ra một môi trường thương mại “phức tạp và nhiều thách thức”.

“Triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu khó đoán định do xung đột ở Trung Đông có thể đã gây sức ép lên nhu cầu”, làm suy giảm tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc - nhà kinh tế trưởng Zhiwei Zhang của công ty Pinpoint Asset Management nhận định.

Tuy nhiên, ông Zhang lưu ý rằng so với các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu khác, đà tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi giá năng lượng cao và tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu thô. Sự bảo vệ này đến từ quy mô và hiệu quả của khu vực sản xuất của Trung Quốc, quốc gia được coi là “công xưởng của thế giới”.

Theo bà Dan Wang, Giám đốc phụ trách về Trung Quốc thuộc công ty nghiên cứu và tư vấn Eurasia Group, dự trữ dầu lửa chiến lược và thương mại của Trung Quốc, cùng với số lượng dầu nhập khẩu đang được vận chuyển về nước này, có thể tương đương hơn 120 ngày nhập khẩu ròng. Ngoài ra, bà Wang cho rằng Trung Quốc có thể dễ dàng hấp thụ cú sốc năng lượng thông qua việc đa dạng hóa nguồn năng lượng mà nước này sử dụng, cũng như tăng cường việc sử dụng than.

Theo tính toán của hãng tin CNBC dựa trên dữ liệu thương mại chính thức, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3 giảm gần 2,8% về khối lượng và giảm khoảng 4,4% về giá trị tính theo USD so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu khí đốt tự nhiên giảm 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8,18 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022, theo dữ liệu do Wind tổng hợp.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong ba tháng đầu năm đạt 264,3 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong hai tháng đầu năm.

Theo ông Zhang, việc các nhà xuất khẩu Trung Quốc không thể chuyển hoàn toàn chi phí năng lượng tăng cao sang khách hàng nước ngoài là nguyên nhân chính khiến thặng dư thương mại của nước này giảm.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 26,5% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng 1%.

Giá hàng hóa cơ bản và năng lượng tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông đã bắt đầu ngấm vào chi phí đầu vào của các nhà sản xuất Trung Quốc, bào mòn biên lợi nhuận vốn dĩ đã mỏng của các doanh nghiệp nước này. Giá xuất xưởng hàng hóa ở Trung Quốc trong tháng 3 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh giá đầu vào tăng và đánh dấu tháng tăng đầu tiên trong hơn 3 năm.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn yếu, dẫn tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng yếu hơn dự báo.

Từ khóa:

kinh tế trung quốc thế giới Trung Quốc xuất khẩu

Đọc thêm

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Trung Quốc được coi là một quốc gia có lợi ích không nhỏ trong việc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thụy Điển đứng đầu bảng xếp hạng về tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình. Trong khoảng 20 năm qua, tỷ lệ tiết kiệm ròng tại nước này đã tăng gần 8 lần, từ 2,3% lên 16%...

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Dựa trên số liệu của Bộ Tài chính Mỹ tính đến ngày 19/3/2026, đồ họa thông tin dưới đây cho gồm các chủ nợ đang nắm giữ nợ của Chính phủ Mỹ - từ nhà đầu tư trong nước, chính phủ nước ngoài đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các quỹ nội bộ của chính phủ...

Mối lo lạm phát khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 28 năm

Nhật Bản là một nước có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, nên giá dầu tăng cao đang đẩy cao mối lo về lạm phát ở nước này...

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc tăng bất chấp các biện pháp hạn chế

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc trong năm 2025 đạt 62,6 nghìn tấn, tăng từ 55,4 nghìn tấn của năm 2024 và là mức cao nhất ít nhất kể từ năm 2014...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Đầu tư

2

Hà Nội báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 8 dự án lớn

Bất động sản

3

NVL đặt mục tiêu lãi hơn 1.850 tỷ đồng trong năm 2026

Doanh nghiệp niêm yết

4

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

5

Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận 11 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy