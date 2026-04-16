Na Uy đạt kim ngạch xuất khẩu dầu lớn chưa từng thấy

Điệp Vũ

16/04/2026, 16:03

Quốc gia châu Âu này là một trong những nước chứng kiến xuất khẩu dầu tăng trưởng bùng nổ trong thời gian gần đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Na Uy đạt mức kỷ lục trong tháng 3 do chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá dầu tăng cao. Quốc gia châu Âu này là một trong những nước chứng kiến xuất khẩu dầu tăng trưởng bùng nổ trong thời gian gần đây.

Cơ quan thống kê Statistics Norway vào ngày 15/4 công bố số liệu cho thấy giá trị xuất khẩu dầu thô của nước này trong tháng 3 tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 57,4 tỷ kroner, tương đương 6,1 tỷ USD. Số lượng dầu mà nước này xuất khẩu trong tháng là 56,6 triệu thùng.

Giá xuất khẩu dầu bình quân của Na Uy trong tháng 3 là 1.014 kroner (107,52 USD)/thùng, cao nhất từ tháng 9/2023.

“Tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra một cú số nguồn cung lớn trên thị trường dầu, dẫn tới giá dầu tăng cao trong tháng 3, do đó giá trị xuất khẩu dầu của Na Uy đạt mức cao nhất từ trước đến nay”, cố vấn cấp cao Jan Olav Rorhus của Statistics Norway cho biết.

Đến nay, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz trong 45 ngày, còn Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển này từ ngày 13/4. Các nguồn tin nói với Reuters rằng giao thông qua eo Hormuz - tuyến đường nơi 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu lưu thông qua trong điều kiện bình thường - vẫn diễn ra hết sức nhỏ giọt, với chỉ vài tàu được đi qua mỗi ngày so với số hơn 130 tàu đi qua mỗi ngày trước chiến tranh.

Na Uy là nước xuất khẩu năng lượng lớn nhất ở khu vực Tây Âu. Ngoài giá dầu tăng, nước này còn hưởng lợi khí giá khí đốt tăng cao do gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Vùng Vịnh.

Tổng kim ngạch xuất khẩu dầu khí của Na Uy đưa thặng dư thương mại của nước này lên 97,5 tỷ kroner, mức cao nhất từ tháng 1/2023. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu dầu khí và thặng dư thương mại của nước này vẫn đang thấp hơn rõ rệt so với mức đỉnh vào năm 2022 - khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine mới nổ ra.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào hôm 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói “châu Âu đang tuyệt vọng tìm kiếm năng lượng” và “Na Uy đang bán đầu thô Biển Bắc cho Anh với giá gấp đôi. Họ đang kiếm đậm”.

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Na Uy Jens Stoltenberg, cựu Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phủ nhận những đánh giá cho rằng nước này đang hưởng lợi từ cuộc chiến ở Trung Đông. Ông lập luận rằng tác động tiêu cực của cuộc xung đột này đến thị trường chứng khoán, từ đó ảnh hưởng tới quỹ đầu tư quốc gia 2,2 nghìn tỷ USD của Na Uy, là lớn hơn nhiều so với lợi ích từ giá năng lượng tăng.

Ngoài Na Uy, Mỹ và Nga cũng đạt kim ngạch và khối lượng xuất khẩu dầu tăng mạnh sau khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), kim ngạch xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ dầu của Nga tăng gần gấp đôi lên mức 19 tỷ USD trong tháng 3, từ mức 9,75 tỷ USD trong tháng 2, chủ yếu nhờ giá dầu tăng mạnh.

IEA cho biết số lượng dầu thô mà Nga xuất khẩu trong tháng 3 tăng 270.000 thùng/ngày so với tháng 2, đạt 4,6 triệu thùng/ngày. Sản lượng dầu thô của Nga trong tháng đạt 8,96 triệu thùng/ngày, so với mức 8,67 triệu thùng/ngày của tháng 2.

Tuy nhiên, IEA cho rằng Nga có thể gặp khó khăn trong việc tăng thêm sản lượng khai thác dầu trong ngắn hạn, bởi các cảng xuất khẩu dầu và hạ tầng dầu khí của nước này liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine.

Đối với Mỹ, Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng ngày 15/4 cho biết xuất khẩu dầu của nước này đã thiết lập kỷ lục mới về số lượng.

Cụ thể, trong tuần kết thúc ngày 10/4, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đạt 5,2 triệu thùng/ngày, tăng hơn 1 triệu thùng/ngày so với tuần trước đó. Ngoài ra, Mỹ cũng xuất khẩu khoảng 7,5 triệu thùng sản phẩm dầu tinh chế như xăng và dầu nhiên liệu.

IEA: Nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ giảm mạnh vì giá cao

Sản lượng dầu của OPEC giảm kỷ lục

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

[Bài 1] Hormuz chưa yên sau đàm phán Mỹ - Iran thất bại: Cuộc chiến mới nằm ở quyền kiểm soát dòng chảy dầu mỏ

Cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ giữa Mỹ và Iran khép lại mà không tạo được đột phá, khiến kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông nhanh chóng suy giảm. Nhưng với thị trường năng lượng toàn cầu, vấn đề lớn hơn không chỉ là nguy cơ xung đột quân sự, mà là ai đang kiểm soát dòng chảy dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz.

Thị trường bạc được dự báo sẽ thiếu hụt nguồn cung năm thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, khi tổng nhu cầu tiếp tục lớn hơn lượng cung...

Chính phủ Nhật Bản ngày 15/4 tuyên bố sẽ thiết lập một khuôn khổ tài chính trị giá khoảng 10 tỷ USD để giúp các nước châu Á đảm bảo nguồn cung tăng lượng và tăng dự trữ năng lượng...

Tuy nhiên, cú sốc năng lượng do chiến tranh ở Vùng Vịnh đang đe dọa nhu cầu toàn cầu, phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...

Nhà máy điện mặt trời Noor tại rìa sa mạc Sahara được xem là biểu tượng cho tham vọng năng lượng sạch của Morocco. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chi phí điện cao và hạn chế hạ tầng lưới điện đang khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn kỳ vọng…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

