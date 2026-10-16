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30 ngân hàng lớn nhất thế giới theo tổng tài sản

N Ngọc Trang

Bốn ngân hàng Trung Quốc giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về tổng tài sản, trong khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đứng thứ 5…

Dựa trên dữ liệu từ bảng xếp hạng tháng 4/2026 của S&P Global Market Intelligence, bộ phận dữ liệu và phân tích tài chính thuộc tập đoàn S&P Global, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 ngân hàng lớn nhất thế giới theo tổng tài sản, phân nhóm theo quốc gia đặt trụ sở.

Số liệu chủ yếu được lấy từ báo cáo tài chính cuối năm 2025, với tổng tài sản bao gồm các khoản cho vay, đầu tư và tiền mặt.

VnEconomy

NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC DẪN ĐẦU VỀ QUY MÔ

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đứng đầu bảng xếp hạng với tổng tài sản 7,65 nghìn tỷ USD, cao hơn khoảng 73% so với mức 4,42 nghìn tỷ USD của JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ.

Tổng tài sản của 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đạt hơn 26 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi tổng tài sản của 5 ngân hàng lớn nhất Mỹ, gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo và Goldman Sachs.

Quy mô của ICBC còn thể hiện qua số lượng khách hàng. Tính đến cuối năm 2025, ngân hàng này phục vụ 782 triệu khách hàng cá nhân, gấp hơn hai lần dân số Mỹ, cùng hơn 14,7 triệu khách hàng doanh nghiệp.

Ở châu Âu, ngân hàng BNP Paribas là ngân hàng lớn nhất khu vực với tổng tài sản 3,28 nghìn tỷ USD, xếp trên ngân hàng HSBC với 3,21 nghìn tỷ USD. BNP Paribas vươn lên trước HSBC sau một loạt thương vụ thâu tóm, bao gồm mua lại AXA Investment Managers - mảng quản lý đầu tư của tập đoàn bảo hiểm AXA. Trong khi đó, HSBC đang bán bớt một số mảng kinh doanh để tập trung vào châu Á và Trung Đông.

Tại Trung Quốc, một lượng lớn tiền tiết kiệm của hộ gia đình và tiền mặt của doanh nghiệp được gửi vào hệ thống ngân hàng. Nguồn tiền gửi dồi đào tạo nền tảng cho hoạt động cho vay, giúp các nhà băng giữ vai trò trung tâm trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế.

Các ưu tiên của Chính phủ Trung Quốc cũng góp phần định hướng dòng vốn. Khi nhu cầu vay của khu vực tư nhân trầm lắng, các ngân hàng nhà nước tăng tài trợ cho công nghệ, đầu tư xanh và những lĩnh vực chiến lược khác. Vì vậy, tăng trưởng của các ngân hàng này phản ánh cả nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng thông thường lẫn nỗ lực hỗ trợ một số ngành của Chính phủ Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc cũng tăng cường năng lực cho vay của các ngân hàng. Tháng 3/2026, Bắc Kinh công bố kế hoạch phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 43,5 tỷ USD) trái phiếu chính phủ đặc biệt để tái cấp vốn cho ICBC và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC). ABC có tổng tài sản 6,97 nghìn tỷ USD. Nguồn vốn bổ sung củng cố bộ đệm tài chính và tạo điều kiện để hai nhà băng mở rộng hoạt động cho vay, trong bối cảnh lãi suất thấp đang gây sức ép lên lợi nhuận.

NGÂN HÀNG MỸ CÓ NGUỒN THU ĐA DẠNG HƠN

Tại Mỹ, doanh nghiệp huy động vốn theo cách khác. Năm 2025, các khoản nợ dưới dạng chứng khoán, như trái phiếu, chiếm 77,5% tổng dư nợ của doanh nghiệp phi tài chính. Thay vì chỉ dựa vào vay ngân hàng, doanh nghiệp có thể huy động vốn trực tiếp từ nhà đầu tư.

Mô hình này mang lại nguồn thu lớn cho Phố Wall. Các ngân hàng thu phí từ việc hỗ trợ doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu, thực hiện các thương vụ mua bán - sáp nhập và kết nối với nhà đầu tư. Năm 2025, JPMorgan dẫn đầu thị trường phí dịch vụ ngân hàng đầu tư toàn cầu với 8,4% thị phần.

Nhờ đó, JPMorgan có thể kiếm lợi nhuận lớn dù không phải ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thế giới. Năm 2025, ngân hàng này lãi ròng 57 tỷ USD, nhờ khoản doanh thu ngoài lãi 87 tỷ USD, tức nguồn thu không đến từ lãi cho vay mà đến từ giao dịch, quản lý đầu tư và các dịch vụ khác.

Tổng tài sản phản ánh quy mô tài chính, nhưng không đồng nghĩa với khả năng sinh lời của ngân hàng. Trong khi các ngân hàng Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng về tài sản, ngân hàng Mỹ có nguồn thu đa dạng hơn. Vì vậy, những ngân hàng lớn nhất về tài sản chưa chắc là những ngân hàng sinh lời cao nhất.

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