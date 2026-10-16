Dựa trên dữ liệu từ bảng xếp hạng tháng 4/2026 của S&P Global Market Intelligence, bộ phận dữ liệu và phân tích tài chính thuộc tập đoàn S&P Global, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 ngân hàng lớn nhất thế giới theo tổng tài sản, phân nhóm theo quốc gia đặt trụ sở.
Số liệu chủ yếu được lấy từ báo cáo tài chính cuối năm 2025, với tổng tài sản bao gồm các khoản cho vay, đầu tư và tiền mặt.
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đứng đầu bảng xếp hạng với tổng tài sản 7,65 nghìn tỷ USD, cao hơn khoảng 73% so với mức 4,42 nghìn tỷ USD của JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ.
Tổng tài sản của 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đạt hơn 26 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi tổng tài sản của 5 ngân hàng lớn nhất Mỹ, gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo và Goldman Sachs.
Quy mô của ICBC còn thể hiện qua số lượng khách hàng. Tính đến cuối năm 2025, ngân hàng này phục vụ 782 triệu khách hàng cá nhân, gấp hơn hai lần dân số Mỹ, cùng hơn 14,7 triệu khách hàng doanh nghiệp.
Ở châu Âu, ngân hàng BNP Paribas là ngân hàng lớn nhất khu vực với tổng tài sản 3,28 nghìn tỷ USD, xếp trên ngân hàng HSBC với 3,21 nghìn tỷ USD. BNP Paribas vươn lên trước HSBC sau một loạt thương vụ thâu tóm, bao gồm mua lại AXA Investment Managers - mảng quản lý đầu tư của tập đoàn bảo hiểm AXA. Trong khi đó, HSBC đang bán bớt một số mảng kinh doanh để tập trung vào châu Á và Trung Đông.
Tại Trung Quốc, một lượng lớn tiền tiết kiệm của hộ gia đình và tiền mặt của doanh nghiệp được gửi vào hệ thống ngân hàng. Nguồn tiền gửi dồi đào tạo nền tảng cho hoạt động cho vay, giúp các nhà băng giữ vai trò trung tâm trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế.
Các ưu tiên của Chính phủ Trung Quốc cũng góp phần định hướng dòng vốn. Khi nhu cầu vay của khu vực tư nhân trầm lắng, các ngân hàng nhà nước tăng tài trợ cho công nghệ, đầu tư xanh và những lĩnh vực chiến lược khác. Vì vậy, tăng trưởng của các ngân hàng này phản ánh cả nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng thông thường lẫn nỗ lực hỗ trợ một số ngành của Chính phủ Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc cũng tăng cường năng lực cho vay của các ngân hàng. Tháng 3/2026, Bắc Kinh công bố kế hoạch phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 43,5 tỷ USD) trái phiếu chính phủ đặc biệt để tái cấp vốn cho ICBC và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC). ABC có tổng tài sản 6,97 nghìn tỷ USD. Nguồn vốn bổ sung củng cố bộ đệm tài chính và tạo điều kiện để hai nhà băng mở rộng hoạt động cho vay, trong bối cảnh lãi suất thấp đang gây sức ép lên lợi nhuận.
Tại Mỹ, doanh nghiệp huy động vốn theo cách khác. Năm 2025, các khoản nợ dưới dạng chứng khoán, như trái phiếu, chiếm 77,5% tổng dư nợ của doanh nghiệp phi tài chính. Thay vì chỉ dựa vào vay ngân hàng, doanh nghiệp có thể huy động vốn trực tiếp từ nhà đầu tư.
Mô hình này mang lại nguồn thu lớn cho Phố Wall. Các ngân hàng thu phí từ việc hỗ trợ doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu, thực hiện các thương vụ mua bán - sáp nhập và kết nối với nhà đầu tư. Năm 2025, JPMorgan dẫn đầu thị trường phí dịch vụ ngân hàng đầu tư toàn cầu với 8,4% thị phần.
Nhờ đó, JPMorgan có thể kiếm lợi nhuận lớn dù không phải ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thế giới. Năm 2025, ngân hàng này lãi ròng 57 tỷ USD, nhờ khoản doanh thu ngoài lãi 87 tỷ USD, tức nguồn thu không đến từ lãi cho vay mà đến từ giao dịch, quản lý đầu tư và các dịch vụ khác.
Tổng tài sản phản ánh quy mô tài chính, nhưng không đồng nghĩa với khả năng sinh lời của ngân hàng. Trong khi các ngân hàng Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng về tài sản, ngân hàng Mỹ có nguồn thu đa dạng hơn. Vì vậy, những ngân hàng lớn nhất về tài sản chưa chắc là những ngân hàng sinh lời cao nhất.
Tuy nhiên, mức tăng này có thể không đủ để chạm tới cận dưới của mục tiêu tăng trưởng cả năm mà Chính phủ nước này đề ra...
Trong phần lớn thời gian của năm nay, trái phiếu chưa phát huy được vai trò bảo vệ danh mục đầu tư khi áp lực lạm phát đẩy chi phí vay lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc gỡ trừng phạt đối với một số tàu từng vận chuyển dầu của Nga, Iran và Venezuela, nhằm bổ sung năng lực vận chuyển và hạ nhiệt cước vận tải đang ở mức kỷ lục…
Ngày thứ Năm (15/10), công ty cung cấp chỉ số MSCI cho rằng thị trường chứng khoán Indonesia không còn đáp ứng yêu cầu để duy trì vị thế thị trường mới nổi (emerging market) và đề xuất thị trường này chuyển sang nhóm thị trường độc lập (standalone market)…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...