Xu hướng mua ròng vàng bền bỉ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc

Theo số liệu công bố tuần vừa rồi, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua ròng hơn 20 tấn vàng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng tăng dự trữ vàng thứ 22 liên tiếp của nước này...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Cơ quan Quản lý ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) cho biết lượng mua ròng vàng trong tháng trước của PBOC đạt 20,2 tấn, nâng tổng mức dự trữ vàng trong dự trữ chính thức của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lên 2.387 tấn vàng.

Đây là lượng mua ròng vàng lớn nhất trong 1 tháng của PBOC kể từ tháng 10/2023. Thời điểm cơ quan này bắt đầu chuỗi tháng mua ròng vàng cho đến nay là tháng 11/2024

Trong 8 tháng đầu năm nay, PBOC mua ròng khoảng 80 tấn vàng. Giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc cũng đã tăng mạnh từ mức 306,35 tỷ USD vào cuối tháng 7 lên 350,08 tỷ USD vào cuối tháng 8, tương đương tăng khoảng 43,7 tỷ USD chỉ trong vòng 1 tháng.

PBOC đã đẩy mạnh hoạt động mua vàng cho dự trữ ngoại hối kể từ khi giá kim loại quý này điều chỉnh giảm vào đầu năm nay. Trong báo cáo cập nhật mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) về hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, bà Marissa Salim, trưởng bộ phận nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC, cho biết ngân hàng trung ương của Trung Quốc và Ba Lan tiếp tục dẫn đầu danh sách các quốc gia mua vàng nhiều nhất trong năm 2026.

"Các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục tích trữ vàng trong tháng 7 với lượng mua ròng đạt 23 tấn. Các thị trường mới nổi cũng tiếp tục tích trữ vàng trong tháng này, trong đó Trung Quốc với lượng mua ròng 20 tấn và Ba Lan với lượng mua ròng 8 tấn là những quốc gia dẫn đầu”, bà Salim viết trong bản cập nhật mới nhất của WGC.

Các ngân hàng trung ương khác mua nhiều vàng trong tháng 7 bao gồm Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Czech, đơn vị đã mua 2 tấn vàng, đánh dấu tháng mua ròng thứ 41 liên tiếp. Ngân hàng Trung ương Kazakhstan, Ngân hàng Trung ương Malaysia,và Ngân hàng Trung ương Bolivia, mỗi đơn vị mua ròng 1 tấn vàng. Bà Salim nhấn mạnh: "Dự trữ vàng của Kazakhstan chiếm 75% tổng dự trữ ngoại hối của nước này".

Tính từ đầu năm đến nay, Ba Lan một lần nữa dẫn đầu danh sách các quốc gia mua vàng với khối lượng 90 tấn. Bà Salim cho biết: "Quốc gia này đã tích lũy được 640 tấn vàng, so với mục tiêu 700 tấn, tương đương khoảng 28% tổng dự trữ ngoại hối”.

Trong khi đó, các đợt mua vàng gần đây đã đưa Trung Quốc lên vị trí thứ 6 trong số các quốc gia và tổ chức nắm nhiều vàng dự trữ nhất thế giới tính theo số liệu đã được công khai.

“Hoạt động mua vàng của PBOC đã tăng tốc trong những tháng gần đây, với khối lượng mua tính theo tấn hàng tháng đạt mức hai con số kể từ tháng 5/2026", bà Salim cho biết trong báo cáo.

"Tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng vàng được các ngân hàng trung ương báo cáo mua vào đạt khoảng 130 tấn. Con số này thấp hơn mức khoảng 160 tấn được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái", vị chuyên gia viết.

Trao đổi với tờ báo China Daily, ông Wang Qing, chuyên gia phân tích vĩ mô cấp cao tại Golden Credit Rating International Co. - một tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn của Trung Quốc - nhận định rằng thông báo hồi tháng 8 của Bộ Tài chính Mỹ về việc mở rộng chương trình mua lại trái phiếu chính phủ dài hạn đã làm gia tăng lo ngại của thị trường về rủi ro tài khóa của Mỹ cũng như uy tín của đồng USD. Theo ông Wang, những lo ngại này không chỉ đẩy giá vàng toàn cầu tăng lên mà còn có thể đã trực tiếp thúc đẩy hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trong tháng 8.

"Giá vàng hiện đang ở mức gần đỉnh lịch sử, nhưng nhu cầu tăng cường dự trữ vàng vẫn gia tăng xét từ góc độ tối ưu hóa cơ cấu dự trữ”, ông Wang nhận định.

Ông Wang nói thêm rằng vàng được công nhận rộng rãi là phương tiện thanh toán cuối cùng, và việc ngân hàng trung ương mua vàng có thể củng cố uy tín của các đồng nội tệ quốc gia. Đối với Trung Quốc, ông Wang cho rằng việc tăng dự trữ vàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ diễn ra một cách ổn định và thận trọng. Xét đến tất cả các yếu tố này, ông Wang nhận định việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng vẫn là một xu hướng chủ đạo.

Ông Ray Jia, trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương không bao gồm Ấn Độ của WGC, cho biết hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã phục hồi mạnh trong quý 2/206, đạt 289 tấn, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mức trung bình lịch sử.

"Mặc dù một số ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh nhịp độ mua vào tùy theo biến động giá ngắn hạn, nhưng khảo sát của chúng tôi cho thấy việc phòng ngừa rủi ro địa chính trị và đa dạng hóa dự trữ vẫn là những lý do chính khiến họ mua vàng. Giá cả không phải là yếu tố cân nhắc hàng đầu”, ông Jia nhận định với China Daily

Theo ông Dong Ximiao, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại công ty Merchants Union Consumer Finance, trong ngắn hạn, giá vàng có thể vẫn biến động mạnh do chịu ảnh hưởng chủ yếu từ tâm lý thị trường và các diễn biến địa chính trị. Tuy nhiên, về dài hạn, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và xu hướng phi đôla hóa sẽ tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho giá vàng.

"Chừng nào những lo ngại về độ tin cậy của hệ thống tiền tệ dựa trên đồng USD còn tồn tại, vàng sẽ vẫn duy trì sức hấp dẫn với tư cách một loại tài sản dự trữ," ông nói thêm.

Ông Wang, đại diện của Orient Golden Credit Rating International, chỉ ra rằng tỷ trọng vàng trong dự trữ chính thức của Trung Quốc vẫn còn tương đối thấp, do đó vẫn còn nhiều dư địa để nước này tiếp tục mua thêm vàng. "Việc tiếp tục mua vàng nhiều khả năng vẫn sẽ là một phần trong chiến lược dài hạn của PBOC”, ông nói.

Số liệu cho thấy vàng chiếm chưa đến 10% tổng dự trữ chính thức của Trung Quốc. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 2/6 công bố một báo cáo nói rằng tỷ trọng vàng trong tài sản dự trữ chính thức toàn cầu đã tăng lên mức 27% vào cuối năm 2025, vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để trở thành loại tài sản dự trữ chính thức lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, một báo cáo gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng sự dịch chuyển của dự trữ trên toàn cầu từ đồng USD sang vàng đã bị phóng đại. Trong nghiên cứu này, ông Colin Weiss - một nhà kinh tế trưởng của Fed - nói rằng việc giá vàng tăng mạnh trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ khu vực tư nhân, mà phần lớn dự trữ vàng chính thức lại nằm trong tay các quốc gia chưa từng mua thêm vàng trong hơn 50 năm qua.