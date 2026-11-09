Thứ Hai, 09/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

40 doanh nghiệp tìm kiếm 3.000 ứng viên tại Ngày hội việc làm 2026

M Minh Hà

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Ngày hội "Thực tập và việc làm Thành phố Hồ Chí Minh" đợt 2, mang đến hơn 3.000 vị trí tuyển dụng từ 40 doanh nghiệp. Sự kiện mang đến trải nghiệm tuyển dụng hiện đại, giúp sinh viên và người lao động nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường...

Ngày hội “Thực tập và việc làm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026” tại UEH - Ảnh: Minh Hà.
Ngày hội “Thực tập và việc làm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026” tại UEH - Ảnh: Minh Hà.

Ngày hội việc làm 2026 diễn ra từ 5-8/11 tại cơ sở B của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), kết hợp với nền tảng sự kiện trực tuyến và cổng thông tin việc làm của trường.

Với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp, sự kiện đã cung cấp hơn 3.000 vị trí tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, tư vấn, công nghệ, thương mại điện tử, xây dựng, bất động sản, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, sản xuất, nguyên vật liệu, năng lượng, công nghệ thiết kế…

Tại các gian hàng, ứng viên có cơ hội tìm hiểu chi tiết về các vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp. Hoạt động phỏng vấn 1:1 giúp ứng viên thể hiện năng lực và giúp nhà tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực phù hợp.

Trước khi ngày hội diễn ra, UEH đã tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị cho ứng viên. Talkshow "3 thế hệ – 1 thị trường lao động" mở đầu chuỗi chương trình, mang đến góc nhìn đa chiều về nghề nghiệp và thị trường lao động. Các workshop như "Data Analysis & Visualization" và "CD EXPO: Step Into Sales FMCG" đã giúp sinh viên bổ sung kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp.

Ngoài ra, workshop "Thông minh cảm xúc: nội lực vững vàng, sẵn sàng sự nghiệp" đã cung cấp kiến thức về năng lực cảm xúc trong quá trình phát triển sự nghiệp. Hoạt động tư vấn chỉnh sửa CV và phỏng vấn thử cùng chuyên gia cũng giúp ứng viên hoàn thiện hồ sơ và làm quen với quy trình tuyển dụng.

Đặc biệt, khu vực AI Career Zone đã giới thiệu các công cụ như AI Review CV, AI Career Advisor và AI Resume Scanner… Những công cụ này hỗ trợ ứng viên trong việc chuẩn bị hồ sơ và định hướng nghề nghiệp, giúp họ tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động.

Một điểm nhấn của ngày hội là Chung kết cuộc thi "Chinh phục nhà tuyển dụng" – UEH Future Workforce năm 2026. Cuộc thi thu hút hơn 1.000 thí sinh tham gia, với 5 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết.

Hội đồng giám khảo gồm đại diện từ các doanh nghiệp lớn như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), Suntory PepsiCo Vietnam Beverage, và Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng mà còn là kênh để nhà tuyển dụng phát hiện những ứng viên tiềm năng.

UEH Career Fair đợt 2 năm 2026 không chỉ giúp sinh viên và người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm mà còn hỗ trợ họ chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp tương lai. Với những hoạt động đa dạng và thiết thực, ngày hội đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động Việt Nam.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cơ hội việc làm VnEconomy dân sinh VnEconomy doanh nghiệp tuyển dụng VnEconomy hồ sơ xin việc VnEconomy kỹ năng nghề nghiệp VnEconomy Ngày hội việc làm UEH 2026 VnEconomy Thị trường lao động Việt Nam VnEconomy việc làm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Tập trung rà soát, xử lý đến cùng các điểm nghẽn pháp lý

Tập trung rà soát, xử lý đến cùng các điểm nghẽn pháp lý

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm...

Phật giáo toàn quốc thống nhất 12 nhiệm vụ trọng tâm

Phật giáo toàn quốc thống nhất 12 nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X đã thống nhất 12 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới; kiện toàn nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ VIII. Đại hội cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự Đạo pháp, Dân tộc...

Bảo đảm sinh kế, quyền tiếp cận biển của người dân và lợi ích cộng đồng ven biển

Bảo đảm sinh kế, quyền tiếp cận biển của người dân và lợi ích cộng đồng ven biển

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung nguyên tắc: các dự án ven biển, lấn biển, xây dựng công trình trên biển phải xác định rõ lối tiếp cận biển công cộng, bãi biển công cộng và không gian sinh hoạt truyền thống của cộng đồng; không được biến quyền tiếp cận hợp pháp của người dân thành quyền phụ thuộc vào sự cho phép của chủ đầu tư...

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

VnEconomy [Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

74 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

338 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy