Thị trường việc làm Hà Nội "rộng cửa" đón lao động ngành xây dựng, bán lẻ

Bước vào quý 4/2026, nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội "tăng nhiệt" theo nhịp sôi động của mùa mua sắm cuối năm và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cơ hội việc làm dự báo rộng mở ở các lĩnh vực xây dựng, bán lẻ và dịch vụ...

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Trên cơ sở diễn biến kinh tế và thị trường lao động Hà Nội trong tháng 9 tháng năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đưa ra ba kịch bản dự báo cho thị trường lao động Thủ đô trong quý 4/2026.

Theo kịch bản tích cực, số lao động được giải quyết việc làm dự kiến khoảng 85 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 1,35%; kịch bản cơ sở khoảng 70 nghìn người và kịch bản rủi ro khoảng 58 nghìn người được giải quyết việc làm.

Ông Nguyễn Hữu Lương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết hiện nay đang là thời điểm cuối năm nên nhu cầu tìm kiếm việc làm cũng như tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng cao và rất sôi động. Đặc biệt, Hà Nội đang đẩy mạnh hoàn thành tiến độ thi công nhiều dự án, công trình trọng điểm.

Nhu cầu nhân lực cuối năm được dự báo có thể gia tăng tại các lĩnh vực xây dựng – hạ tầng với việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Số lượng cần tuyển đội ngũ kỹ thuật, kỹ sư, công nhân có tay nghề và thợ vận hành máy móc tiếp tục được duy trì.

Lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ ăn uống, logistics, dịch vụ tiêu dùng, cũng tăng theo mùa vụ mua sắm cuối năm và chuẩn bị Tết. Các vị trí bán hàng, kinh doanh, giao vận và chăm sóc khách hàng có thể mở ra thêm lựa chọn cho người lao động đang tìm việc, bao gồm cả những người có nhu cầu làm việc linh hoạt.

Lĩnh vực du lịch, lưu trú tăng nhu cầu tuyển dụng trong quý 4 do là mùa cao điểm khách quốc tế đến miền Bắc; du lịch hội nghị, kinh tế ban đêm.

Trong lĩnh vực điện tử, thiết bị điện, nhu cầu tuyển dụng tiếp tục ổn định, tập trung vào tuyển chọn ứng viên có kỹ năng, tay nghề.

Bên cạnh đó, với định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng phù hợp với nhu cầu phát triển của Thủ đô.

Riêng lĩnh vực dệt may, đồ gỗ, xe có động cơ dự báo có nguy cơ dôi dư lao động do thuế quan và đơn hàng thu hẹp.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, những xu hướng này cho thấy cơ hội việc làm không chỉ tập trung ở một nhóm ngành hay một trình độ nhất định. Điều quan trọng là người lao động cần cập nhật thông tin tuyển dụng, xác định đúng năng lực của bản thân và chủ động bổ sung kỹ năng để tiếp cận các vị trí phù hợp.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn cần theo dõi những yếu tố tác động như tình hình giải thể doanh nghiệp, biến động đơn hàng, chính sách thuế quan và diễn biến giá cả.

Người lao động tìm hiểu thông tin về các vị trí việc làm. Ảnh: Thu Hằng.

Dữ liệu của Bộ Nội vụ về triển vọng tuyển dụng trong quý 4/2026 cũng dự báo số người có việc làm đạt khoảng 53,3 triệu người, tăng 0,6% so với quý 3.

Một số ngành được dự báo tăng nhu cầu lao động gồm sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic. Ngược lại, một số ngành có nguy cơ giảm lao động hoặc tăng chậm như: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan…

Trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng tăng cao vào thời điểm cuối năm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Nguyễn Hữu Lương nhấn mạnh, thay vì chờ đợi, người lao động hãy chủ động tìm kiếm thông tin, cơ hội việc làm phù hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm việc, người lao động cần cân nhắc toàn diện các yếu tố, không chỉ quan tâm đến thu nhập mà cần chú ý trình độ đào tạo, các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là vệ sinh an toàn lao động, xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

Ông Lương cũng lưu ý người lao động nên tận dụng các chính sách của Nhà nước liên quan đến hỗ trợ đào tạo, học nghề miễn phí để tạo việc làm. Đặc biệt, trước tình trạng lừa đảo tuyển dụng trên không gian mạng, người lao động cần tìm đến những trang thông tin tuyển dụng chính thống để an tâm trong quá trình tìm việc.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng chú trọng chất lượng nhân lực, việc tăng cường kết nối cung - cầu cũng cần đi cùng với nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện chất lượng thông tin tuyển dụng và hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đang tập trung các nguồn dữ liệu, kết nối người lao động với đơn vị tuyển dụng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để thu thập và khai thác tốt hơn nguồn dữ liệu từ cả hai phía. Từ đó, có sự phân loại và tư vấn giới thiệu việc làm hiệu quả, phù hợp hơn giữa nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường lao động Thủ đô trong giai đoạn tăng tốc cuối năm 2026.