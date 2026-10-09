Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên về tạo việc làm, khởi nghiệp

Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026”, nhằm tạo diễn đàn để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, chương trình sẽ tập trung đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, tập trung vào các chính sách liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
Nội dung chương trình cũng trao đổi về cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề cho thanh niên gồm: Tăng cường đào tạo các kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực chuyên môn, năng suất và hiệu quả lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực mới và nền kinh tế số.
Đồng thời, trao đổi về cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thanh niên học nghề và giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động, gồm các chính sách tiếp cận thông tin thị trường lao động, học nghề, tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm; tiếp cận vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ.
Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên.
Bên cạnh đó, các giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới cũng sẽ được trao đổi; khuyến khích thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế.
Đặc biệt, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.
Theo kế hoạch, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành sẽ tiếp nhận, trao đổi và giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên liên quan đến cơ chế, chính sách và các vấn đề thuộc phạm vi đối thoại.
Đồng thời, trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền và định hướng giải quyết đối với những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp xử lý; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.
Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 15/10, với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu đại diện cho thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật.
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