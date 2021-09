Kỳ vọng dòng tiền ngắn hạn sẽ gia tăng trở lại

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/9/2021.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/9, chỉ số VN-Index tăng 0,04 điểm – tương đương 0,00%, lên 1.345,87 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,50 điểm – tương đương 0,71%, đóng cửa ở mức 353,24 điểm.

VN-Index vẫn tiếp tục tích lũy quanh ngưỡng 1350

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường giao dịch đi ngang trong phiên đáo hạn HĐTL tháng 09. Dòng tiền đầu tư thu hẹp vào 1 số ngành khi chỉ có 11/19 nhóm ngành tăng điểm với mũi nhọn tăng trưởng đến từ nhóm ngành Truyền thông, Điện, nước, xăng dầu và Ngân hàng. Độ rộng thị trường duy trì trạng thái tích cực với thanh khoản không đổi so với phiên trước.

Trong khi đó, khối ngoại bán ròng tại cả 2 sàn HSX và sàn HNX. Thanh khoản ở mức thấp cùng với biên độ thị trường hẹp cho thấy các nhà đầu tư đang giao dich khá thận trọng. Với xu hướng như vậy, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy quanh ngưỡng 1350 điểm trong các phiên giao dịch tới".

VN-Index vẫn đang trong khoảng giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Phiên đáo hạn VN30F2109 hôm nay đã diễn ra tương đối bình yên khi thị trường đã không biến động mạnh về cuối phiên. Và thanh khoản phiên hôm nay tiếp tục suy giảm cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư với thị trường đang có dấu hiệu nguội dần so với vài tháng trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên hai sàn với hơn 1.300 tỷ đồng cũng tạo áp lực lên thị trường chung.

Trên góc nhìn kỹ thuật, VN-Index vẫn đang trong khoảng giằng co và sẽ cần sự bứt phá trong thời gian tới để bắt đầu một xu hướng mới. Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần 17/9, VN-Index có thể tiếp tục biến động giằng co với biên độ trong khoảng 1.325-1.350 điểm (MA20-ngưỡng tâm lý). Những nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tiếp tục canh những phiên hồi kỹ thuật để giảm tỷ trọng. Nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường, tránh mua đuổi ở thời điểm hiện tại".

VN-Index sẽ tiếp tục tranh chấp tại vùng 1.340-1.350

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"VN-Index tiếp tục vượt cản 1.350 điểm bất thành. Tín hiệu này có thể sẽ ít nhiều gây khó khăn cho thị trường. Dự kiến VN-Index sẽ tiếp tục tranh chấp tại vùng 1.340-1.350 điểm trước khi có tín hiệu cụ thể hơn. Do vậy, Quý nhà đầu tư nên quan sát kỹ động thái giao dịch để đánh giá lại trạng thái của thị trường".

Kỳ vọng dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ gia tăng trở lại

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách lại vùng kháng cự 1,350 – 1,355 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho nên chúng tôi kỳ vọng dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ gia tăng trở lại trong vài phiên tới. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ có chiều hướng gia tăng cho thấy chỉ số VNSmallcaps có dấu hiệu chững lại đà tăng và áp lực chốt lời cũng gia tăng lên nhóm cổ phiếu này.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để cơ cấu lại danh mục, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét chốt lời một phần tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và tăng dần tỷ trọng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn”

Xu hướng của thị trường vẫn là đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

"VN-Index tăng 0,04 điểm tương ứng mức tăng 0% so với phiên giao dịch trước đó. Thị trường hôm nay giao dịch vẫn nghiêng về số mã tăng điểm. Tổng 3 sàn có 536 mã xanh so với 398 mã đỏ. Thanh khoản giao dịch khớp lệnh thị trường phiên hôm nay tiếp tục lại giảm so với mức bình quân và chỉ đạt giá trị 16765 tỷ đồng trên sàn HOSE. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 570,52 triệu cổ phiếu duy trì đà giảm so với phiên giao dịch hôm qua và tiếp tục thấp hơn mức bình quân giao dịch 10 phiên

VN-Index tạo cây nến Spinning với giá đóng cửa gần như đi ngang so với giá đóng cửa phiên trước đó đi kèm thân nến ngắn biểu thị biên độ giao dịch không lớn. Thanh khoản giao dịch thị trường tiếp tục suy giảm cho thấy dòng tiền nhàn rỗi vẫn đang chờ bên ngoài, chờ xác nhận rõ xu hướng thị trường sau khi các quỹ ETF nội cơ cấu xong trong ngày mai.

Đặc biệt, trong phiên giao dịch hôm nay, áp lực chốt lời ở một số mã cổ phiếu midcaps đã xuất hiện, ví dụ như ở nhóm ngành bán lẻ. Một vài cổ phiếu trụ đang dần dần thu hút dòng tiền trở lại, tuy rằng chưa quá mạnh có thể kể đến như MSN, VRE hay GAS. Xu hướng của thị trường vẫn là đi ngang vùng biên độ hẹp và kỳ vọng có thể chấm dứt hoàn toàn trong phiên giao dịch cuối tuần ngày mai. Hiện tại, nhóm ngành vốn hóa lớn ngân hàng đang duy trì đà phục hồi và kỳ vọng sẽ kéo chỉ số bứt phá trong phiên tới.

Chúng tôi đánh giá rằng VN-Index vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn. Trong ngắn hạn, VN-Index đang trong xu hướng đi ngang quanh vùng biên độ 1330 – 1350 điểm..".

Xu hướng đi ngang của VN-Index vẫn tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI –SSI)

“Chỉ số VN-Index và chỉ số VN30 đóng cửa không biến động nhiều so với phiên trước. KLGD cũng không biến động quá mạnh và cả 2 chỉ số đều đang dao động trong mô hình Tam giác cân nên xu hướng sắp tới vẫn chưa rõ ràng.

Xu hướng đi ngang của VN-Index vẫn tiếp diễn và chỉ kết thúc khi chỉ số vượt lên trên 1.350 điểm hoặc phá xuống dưới mốc 1.290 điểm đi kèm với KLGD tăng lên. Trong khi đó, VN-Index đang được hỗ trợ gần tại khu vực 1.334 - 1.330 điểm”.

VN-Index chưa thể dứt điểm được ngưỡng 1.350 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - MBS)

“Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục dao động nhỏ trong vùng tích lũy trên nền thanh khoản thấp. Đáng chú ý là nhóm bluechips phục hồi với độ rộng tích cực trong khi nhóm penny điều chỉnh nhẹ sau chuỗi tăng dài ngày. Nỗ lực từ nhóm cổ phiếu lớn đã bù đắp áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại ở cổ phiếu VIC phiên hôm nay.

Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HSX giảm còn 16.765 tỷ đồng từ mức 17.000 tỷ đồng ở phiên hôm qua.

Thị trường tiếp tục dao động nhỏ trong vùng tích lũy khi chỉ số VN-Index chưa thể dứt điểm được ngưỡng 1.350 điểm mặc dù trong phiên này đã có thời điểm chỉ số này đã lên cao hơn 1.353 điểm. Nhóm cổ phiếu bluechips là lực đẩy giúp chỉ số giữ được thành quả trong phiên hôm nay khi bù đắp được áp lực bán ròng của khối ngoại tập trung ở cổ phiếu VIC.

Về kỹ thuật, xu hướng đi ngang của thị trường có thể kết thúc khi các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ thị trường vượt ngưỡng 1.350 điểm, bên cạnh đó dòng tiền sẽ trở lại mạnh mẽ khi chỉ số VN-Index vượt kênh giảm kể từ tháng 7 ở ngưỡng 1.353 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.