9 tháng, HCM báo lãi trước thuế 1.075 tỷ, tương đương cùng kỳ

Thị phần môi giới của HSC trong quý 3/2026 đạt 6,1%, đứng thứ 5 trong nhóm công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HOSE.

Sơ đồ giá cổ phiếu HCM trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2026.

Theo đó, doanh thu quý 3/2026 của HCM đạt 1,182 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 371 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HCM ghi nhận doanh thu 3,634 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1,075 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.

HCM cho biết kết quả hoạt động các mảng kinh doanh trong quý 3, cụ thể:

Cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu đạt 758 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay ký quỹ tại ngày 30/09/2026 đạt 29,170 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với mức 28,150 tỷ đồng đầu năm. Nguồn vốn mới được ghi nhận trong tháng 10 được kì vọng sẽ mở rộng dư địa cho hoạt động này.

Môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu đạt 152 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ do thanh khoản thị trường sụt giảm và nền so sánh cao của quý 3.2025, khi HSC ghi nhận phí phân phối từ thương vụ IPO cổ phiếu TCBS. Thị phần môi giới của HSC trong quý 3/2026 đạt 6,1%, đứng thứ 5 trong nhóm công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HOSE.

Tự doanh & Kinh doanh nguồn vốn ghi nhận doanh thu đạt 247 tỷ đồng, tăng 9%, chủ yếu từ lãi danh mục trái phiếu ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn, cùng đóng góp từ hoạt động phát hành và tạo lập thị trường cho chứng quyền có bảo đảm.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 9 tỷ đồng. Công ty hiện đang triển khai một số thương vụ tư vấn M&A và DCM, dự kiến đóng góp vào kết quả kinh doanh trong các quý tới.

Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của HSC đạt 43,044 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và giảm 7% so với đầu năm, chủ yếu do công ty thu hẹp danh mục cổ phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Vốn chủ sở hữu đạt 14,505 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ nhờ nguồn vốn mới từ đợt phát hành cổ phiếu vào cuối năm 2025.

Được biết, trong quý 3/2026, HCM đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 và phát hành cổ phiếu ESOP. Nguồn vốn mới đã chính thức được ghi nhận trong tháng 10/2026, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 13,728 tỷ đồng.

Hiện tại HSC đang thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HSC dự kiến đạt 15,728 tỷ đồng.