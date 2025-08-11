Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Sắp tăng vốn điều lệ, lãnh đạo HCM đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

Lương Nguyệt Ánh

11/08/2025, 16:37

Ông Lâm Hữu Hổ - Giám đốc Tài chính kiếm Kế toán trưởng vừa đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu HCM, nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Sơ đồ giá cổ phiếu HCM trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HCM trên TradingView.

Ông Lâm Hữu Hổ thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC (mã HCM-HOSE).

Theo đó, ông Lâm Hữu Hổ - Giám đốc Tài chính kiếm Kế toán trưởng vừa đăng ký bán ra 500.000 cổ phiếu HCM, nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 13/8/2025 đến ngày 28/8/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Hổ sẽ giảm sở hữu cổ phiếu HCM từ gần 1,9 triệu cổ phiếu, chiếm 0,26% xuống còn gần 1,4 triệu cổ phiếu, chiếm 0,19% vốn tại HSC.

Cùng chiều bán, ông Lê Anh Quân, anh ruột ông Lê Anh Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị HSC đã đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục, từ ngày 25/7-13/8/2025. 

Nếu giao dịch thành công, ông Quân sẽ giảm sở hữu từ 888.805 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn và cá nhân Phó chủ tịch hiện đang nắm giữ 253.915 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn tại HSC.

Trước đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 318/QĐ-UBCK chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho HSC. Theo đó, Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 141/GCN-UBCK ngày 3/6/2025 được gia hạn đến hết 30/9/2025.

Theo phương án chào bán, HSC sẽ thực hiện chào bán 359,98 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là 25/6.

Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho đối tượng khác trong thời gian quy định. Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, HSC dự kiến thu về xấp xỉ 3.599,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Qua đó, HSC sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng.

Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc là từ ngày 24/7 đến 16h ngày 4/8/2025. Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 15h ngày 8/8/2025.

Thời gian đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 12/8/2025. Thời gian nộp tiền mua quyền là từ ngày 13/8 đến 18/8/2025.

Do đó, HFIC thông báo chào bán 121,6 triệu quyền cổ phiếu với giá khởi điểm 6.875 đồng/quyền mua. Số tiền dự thu tối thiểu 836 tỷ đồng, từ ngày 12-18/8.

Về nhân sự, ông Trần Quốc Tú - Thành viên Hội đồng Quản trị HSC, hiện đang là Trưởng phòng Pháp chế HFIC, người đại diện hơn 57,6 triệu cổ phiếu HCM (8% vốn) của HFIC tại HSC.

Bà Phan Quỳnh Anh- Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán HFIC, hiện cũng đang đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị HSC. Ngoài ra, bà cũng là người đại diện phần vốn hơn 43,2 triệu cổ phiếu HCM (tương ứng tỷ lệ 6% vốn điều lệ) của HFIC tại HSC.

Ngoài ra, Ông Trần Thái Phương - thành viên Ban kiểm soát HSC và cũng là Phó Trưởng phòng Quản lý và Kinh doanh vốn HFIC tại HSC, ông này cũng người đại diện phần vốn hơn 20,75 triệu cổ phiếu HCM (tương ứng tỷ lệ 2,88% vốn điều lệ) của HFIC tại HSC.

Về kết quả kinh doanh, HSC ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 845 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ. Lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.708 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lãi trước thuế đạt 523 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

HSC cho biết kết quả các mảng kinh doanh chính. Cụ thể: doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 397 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ do thanh khoản thị trường giảm. Kết thúc quý 2, thị phân môi giới của HSC tiếp tục tăng trưởng và đạt 6,7%, duy trì vị thế top 5 thị phần môi giới trên sàn HOSE.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1,022 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024. HSC tiếp tục duy trì hoạt động kiếm soát rủi ro chặt chẽ thông qua hệ thống đánh giá tín dụng tự động, cơ chế sàng lọc và cảnh báo sớm cùng quy trình giám sát liên tục tài sản đảm bảo.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 218 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2024. Phần lớn danh mục HSC tập trung vào tài sản an toàn và có tính thanh khoản cao.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 60 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của HSC đạt 34,937 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10,184 tỷ đồng.

Từ khóa:

cổ phiếu hcm

VietinBank Capital tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại VSC xuống 6,82%

VietinBank Capital tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại VSC xuống 6,82%

Ngày 12/08, VietinBank Capital đã bán thêm 15 triệu cổ pheieus VSC. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,525 triệu cổ phiếu, chiếm 10,82% xuống còn 25,525 triệu cổ phiếu, chiếm 6,82% vốn tại VSC.

VN-Index tiếp tục bay cao, khối ngoại xả ròng đột biến 2.400 tỷ

VN-Index tiếp tục bay cao, khối ngoại xả ròng đột biến 2.400 tỷ

Dòng tiền trong nước vẫn đang chống đỡ hiệu quả đợt xả lớn từ khối ngoại. Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng hơn 2.400 tỷ đồng toàn thị trường, trong đó riêng HoSE là 2.366 tỷ.

Bán ròng gần 20.000 tỷ trong vòng 10 ngày qua, khối ngoại liệu có "bán lúa non"?

Bán ròng gần 20.000 tỷ trong vòng 10 ngày qua, khối ngoại liệu có "bán lúa non"?

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 20.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 phiên gần nhất.

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

Hiệu suất nhóm bất động sản tăng gấp 3 lần VN-Index

Tính từ đầu năm, hiệu suất nhóm bất động sản tăng 81,67% gấp gần 3 lần so với mức tăng của Vn-Index 29,43%.

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

Đỉnh điểm trái phiếu đáo hạn rơi vào tháng 8

Trong tháng 8/2025, sẽ có 36 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn—mức cao nhất trong năm. Trong số này, VISRating đánh giá có 1,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu gặp rủi ro cao bị chậm trả lần đầu.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
