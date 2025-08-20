Thứ Tư, 20/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Nhóm quỹ Dragon Capital sắp chi hơn 1.130 tỷ thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM

Hoài An

20/08/2025, 07:31

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, HSC sẽ chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1; giá chào bán 10.000 đồng/cp (thấp hơn 66% giá hiện hành). Nếu hoàn tất, công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ lên hơn 10.800 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu HCM trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HCM trên TradingView.

CTCP Chứng khoán TP. HCM - HSC (mã HCM-HOSE) vừa thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Dragon Capital.

Theo đó, Dragon Capital Markets Limited (DC) – thuộc nhóm quỹ Dragon Capital vừa thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM.

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, HSC sẽ chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1; giá chào bán 10.000 đồng/cp (thấp hơn 66% giá hiện hành). 

Nếu hoàn tất, công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ lên hơn 10.800 tỷ đồng.

Hiện, Quỹ ngoại này đang sở hữu 226,8 triệu cổ phiếu HCM, Dragon Capital Markets Limited được quyền mua 113,42 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán tới đây. Theo đó, quỹ ngoại này đã đăng ký mua vào toàn bộ số cổ phiếu nói trên trong khoảng thời gian từ ngày 22/8 – 12/9. Số tiền ước tính rót thêm vào HSC là hơn 1.130 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Dragon Capital Markets Limited (DC) nâng lượng cổ phiếu HCM nắm giữ lên 340,25 triệu cổ phiếu, chiếm 31,51% vốn.

Cổ đông lớn thứ 2 tại Chứng khoán HSC là CTCP Đầu tư tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC), nắm giữ hơn 121,6 triệu cổ phiếu HCM (tỷ lệ 16,88% vốn). Tuy nhiên HFIC đã thông báo chào bán 121,6 triệu quyền cổ phiếu với giá khởi điểm 6.875 đồng/quyền mua. Số tiền dự thu tối thiểu 836 tỷ đồng.

Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc là từ ngày 24/7 đến 16h ngày 4/8/2025. Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 15h ngày 8/8/2025.

Thời gian đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 12/8/2025. Thời gian nộp tiền mua quyền là từ ngày 13/8 đến 18/8/2025.

Về kết quả kinh doanh, HSC ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 845 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ. Lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.708 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lãi trước thuế đạt 523 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

HSC cho biết kết quả các mảng kinh doanh chính. Cụ thể: doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 397 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ do thanh khoản thị trường giảm. Kết thúc quý 2, thị phân môi giới của HSC tiếp tục tăng trưởng và đạt 6,7%, duy trì vị thế top 5 thị phần môi giới trên sàn HOSE.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1,022 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024. HSC tiếp tục duy trì hoạt động kiếm soát rủi ro chặt chẽ thông qua hệ thống đánh giá tín dụng tự động, cơ chế sàng lọc và cảnh báo sớm cùng quy trình giám sát liên tục tài sản đảm bảo.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 218 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2024. Phần lớn danh mục HSC tập trung vào tài sản an toàn và có tính thanh khoản cao.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 60 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của HSC đạt 34,937 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10,184 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 19/8, giá cổ phiếu này tăng thêm 1,40% lên mức 29.000 đồng, mức cao nhất trong 1 năm qua và với mức giá này cao hơn khoảng 55% so với thời điểm đầu tháng 4.

Sắp tăng vốn điều lệ, lãnh đạo HCM đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

Sắp tăng vốn điều lệ, lãnh đạo HCM đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

HCM lên kế hoạch tăng vốn, HFIC đăng ký bán đấu giá hết toàn bộ quyền mua cổ phiếu

HCM lên kế hoạch tăng vốn, HFIC đăng ký bán đấu giá hết toàn bộ quyền mua cổ phiếu

Hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán: 25 năm song hành cùng với sự phát triển của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán: 25 năm song hành cùng với sự phát triển của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Từ khóa:

bán quyền mua cổ phiếu HCM HSC Quỹ ngoại Dragon Capital quyền mua

Đọc thêm

Nhóm quỹ Dragon Capital sắp chi hơn 1.130 tỷ thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM

Nhóm quỹ Dragon Capital sắp chi hơn 1.130 tỷ thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, HSC sẽ chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1; giá chào bán 10.000 đồng/cp (thấp hơn 66% giá hiện hành). Nếu hoàn tất, công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ lên hơn 10.800 tỷ đồng.

Tổng tài sản quỹ Fubon ETF chỉ còn một nửa

Tổng tài sản quỹ Fubon ETF chỉ còn một nửa

Sau một thời gian rút ròng, tổng tài sàn của Fubon ETF chỉ còn 551,6 triệu USD, giảm một nửa so với từ đỉnh gần 1 tỷ USD và hiện tại xuống thấp hơn so với VanEck.

VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.665 điểm

VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.665 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/8/2025

Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"

Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"

Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 59.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 1532.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1376.4 tỷ đồng.

Tổng Công ty Sông Đà đấu giá cổ phần SJE giá khởi điểm 77.143 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần thị trường

Tổng Công ty Sông Đà đấu giá cổ phần SJE giá khởi điểm 77.143 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần thị trường

SJG thông báo chào bán ra công chúng 4.095.960 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 11 (mã SJE-HNX), tương đương gần 17% vốn.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

1

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

2

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

4

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: