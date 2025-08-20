Nhóm quỹ Dragon Capital sắp chi hơn 1.130 tỷ thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, HSC sẽ chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1; giá chào bán 10.000 đồng/cp (thấp hơn 66% giá hiện hành). Nếu hoàn tất, công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ lên hơn 10.800 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán TP. HCM - HSC (mã HCM-HOSE) vừa thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Dragon Capital.

Theo đó, Dragon Capital Markets Limited (DC) – thuộc nhóm quỹ Dragon Capital vừa thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM.

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, HSC sẽ chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1; giá chào bán 10.000 đồng/cp (thấp hơn 66% giá hiện hành).



Nếu hoàn tất, công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ lên hơn 10.800 tỷ đồng.

Hiện, Quỹ ngoại này đang sở hữu 226,8 triệu cổ phiếu HCM, Dragon Capital Markets Limited được quyền mua 113,42 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán tới đây. Theo đó, quỹ ngoại này đã đăng ký mua vào toàn bộ số cổ phiếu nói trên trong khoảng thời gian từ ngày 22/8 – 12/9. Số tiền ước tính rót thêm vào HSC là hơn 1.130 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Dragon Capital Markets Limited (DC) nâng lượng cổ phiếu HCM nắm giữ lên 340,25 triệu cổ phiếu, chiếm 31,51% vốn.

Cổ đông lớn thứ 2 tại Chứng khoán HSC là CTCP Đầu tư tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC), nắm giữ hơn 121,6 triệu cổ phiếu HCM (tỷ lệ 16,88% vốn). Tuy nhiên HFIC đã thông báo chào bán 121,6 triệu quyền cổ phiếu với giá khởi điểm 6.875 đồng/quyền mua. Số tiền dự thu tối thiểu 836 tỷ đồng.

Thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc là từ ngày 24/7 đến 16h ngày 4/8/2025. Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 15h ngày 8/8/2025.

Thời gian đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 12/8/2025. Thời gian nộp tiền mua quyền là từ ngày 13/8 đến 18/8/2025.

Về kết quả kinh doanh, HSC ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 845 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ. Lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.708 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lãi trước thuế đạt 523 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

HSC cho biết kết quả các mảng kinh doanh chính. Cụ thể: doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 397 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ do thanh khoản thị trường giảm. Kết thúc quý 2, thị phân môi giới của HSC tiếp tục tăng trưởng và đạt 6,7%, duy trì vị thế top 5 thị phần môi giới trên sàn HOSE.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1,022 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024. HSC tiếp tục duy trì hoạt động kiếm soát rủi ro chặt chẽ thông qua hệ thống đánh giá tín dụng tự động, cơ chế sàng lọc và cảnh báo sớm cùng quy trình giám sát liên tục tài sản đảm bảo.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 218 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2024. Phần lớn danh mục HSC tập trung vào tài sản an toàn và có tính thanh khoản cao.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 60 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của HSC đạt 34,937 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10,184 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 19/8, giá cổ phiếu này tăng thêm 1,40% lên mức 29.000 đồng, mức cao nhất trong 1 năm qua và với mức giá này cao hơn khoảng 55% so với thời điểm đầu tháng 4.