Sau 7 năm, cổ đông ACB sắp được nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng là ngày 2/6 để trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu năm 2022 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE) và ngày thanh toán cổ tức vào ngày 12/6/2023.

Cụ thể, ACB thông báo chốt danh sách cho đợt chia cổ tức cổ phiếu và tiền mặt bao gồm cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) và cổ tức bằng cổ phiếu 15% (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.

Theo đó, ACB sẽ phát hành 506.615.264 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và với hơn 3,377 tỷ cổ phiếu lưu hành nên ACB phải chi xấp xỉ 3.400 tỷ đồng để trả cổ tức.

Được biết, lần gần nhất ACB chi trả cổ tức bằng tiền mặt là vào năm 2015, với tỷ lệ 7%, (1cổ phiếu nhận được 700 đồng) và với gần 896 triệu cổ phần lưu hành khi đó, ACB đã chi hơn 627 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2014. Như vậy, sau 7 năm, cổ đông ACB mới có cơ hội nhận được cổ tức bằng tiền mặt.

Kết thúc quý 1/2023, ACB báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 5.157 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với quý 1/2022, hoàn thành 26% kế hoạch kinh doanh 2023.

Do đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap đã nâng giá mục tiêu (TP) cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thêm 2,7% lên 34.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "Mua". TP cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) mức tăng 2,6% trong dự báo cho tổng LNST giai đoạn 2023-2027 (+4,5%/+6,5%/+4,1%/+1,6%/-1,1% lần lượt cho các năm 2023/2024/2025/2026/2027) và (2) cập nhật mô hình định giá của chúng tôi đến giữa năm 2024. Những diễn biến này bị ảnh hưởng một phần bởi chúng tôi giảm giả định cho P/B mục tiêu của ACB từ 1,40 lần xuống còn 1,30 lần.

Ngoài ra, VCSC nâng dự báo LNST năm 2023 thêm 4,4% lên 15,7 nghìn tỷ đồng (+14,5% YoY) do (1) dự báo chi phí HĐKD (OPEX) giảm 6,1% và (2) giảm dự báo cho chi phí dự phòng năm 2023 giảm 14,1% do tác động tích cực của Thông tư 02/2023.



VCSC cho biết, các yếu tố trên bị ảnh hưởng một phần bởi (1) mức giảm 0,7% trong dự báo thu nhập từ lãi (NII) năm 2023 và (2) mức giảm 0,8% trong dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII) năm 2023 do tâm lý lo ngại của người tiêu dùng đối với thị trường bancassurance.