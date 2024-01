ACB hoàn thành mục tiêu 2023, tăng trưởng cao hơn bình quân ngành

HOÀN THÀNH 100% KẾ HOẠCH, TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt hơn 20 nghìn tỷ, hoàn thành 100% kế hoạch năm, tăng trưởng 17,3% so với năm 2022. Tăng trưởng lợi nhuận của ACB chủ yếu đến từ thu nhập ngoài lãi tăng 48% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đóng góp của thu nhập ngoài lãi vào doanh thu là 24%, nhờ vậy, áp lực lên mảng thu nhập từ lãi giảm. Trong đó, dịch vụ mua bán ngoại tệ và hoạt động đầu tư đóng góp lớn vào tăng trưởng thu nhập của ACB. Tỷ lệ ROE ở mức gần 25%, tiếp tục là một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả đầu ngành.

Tính đến cuối năm 2023, quy mô tín dụng của ACB đạt gần 488 nghìn tỷ, tăng 17,9% so với đầu năm, cao hơn mức 13,7% bình quân ngành. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây nhờ chính sách cho vay linh hoạt với tình hình thị trường, bên cạnh nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, trong đó có gói tín dụng 50.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi giảm đến 3%/năm để cùng khách hàng vượt qua khó khăn. ACB cũng triển khai hỗ trợ kịp thời theo chỉ đạo của NHNN thông qua Gói hỗ trợ lãi suất 2% với tổng doanh số giải ngân gần 1,9 nghìn tỷ; hoặc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 với tổng dư nợ 2,2 nghìn tỷ.

Quy mô huy động năm 2023 của ACB đạt gần 483 nghìn tỷ, tăng 16,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành. Trong đó, tỷ lệ CASA tăng trưởng mạnh mẽ và về đích với mức 22%, đứng TOP 5 về tỷ lệ CASA toàn ngành.

TỐI ƯU CHI PHÍ, QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN

Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế, nợ xấu của ACB tăng lên mức 1,21% trong năm 2023, tuy nhiên ACB vẫn là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thị trường.

ACB cũng là ngân hàng đầu tiên hoàn thành hệ thống quản lý rủi ro liên quan đến lãi suất và thị trường tài chính theo chuẩn mực quốc tế và theo quy định của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN. ACB đã hoàn thành phần lớn các nội dung có tính phức tạp cao trong yêu cầu về quản trị IRRBB theo Basel III. Và ACB đặt mục tiêu liên tục cải tiến để duy trì vị thế ngân hàng có mô hình quản lý rủi ro tốt nhất trên thị trường. Tới cuối năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ theo Basel II vượt xa mức quy định tối thiểu, ở mức 12,1%.

ACB tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn thanh khoản theo quy định của NHNN. Cụ thể, tỷ lệ LDR đạt mức 78% (dưới mức 85% so với quy định), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 17% (thấp hơn nhiều so với mức quy định 30%).

Không chỉ hoàn thành kế hoạch kinh doanh hiệu quả và an toàn, ACB cũng thực hiện nhiều giải pháp nhằm tối ưu chi phí. Năm 2023 ghi nhận chi phí hoạt động của ACB giảm 6,3% so với 2022, nhờ đó tỷ lệ CIR được cải thiện còn 33%, giảm so với mức 40% vào cuối năm 2022.

Trong năm 2023, cả hai tổ chức Fitch và Moody’s đều xếp hạng triển vọng ổn định (outlook stable) đối với ACB dựa trên đánh giá về hoạt động kinh doanh, chất lượng tài sản vững chắc, khả năng sinh lời tốt và năng lực quản trị rủi ro cao. Tháng 12/2023, Fitch Ratings đã nâng Xếp hạng hỗ trợ Chính phủ (GRS) của ACB từ mức “b+” lên “bb-”. Hành động này phản ánh quan điểm của Fitch Ratings về khả năng cải thiện của nhà nước trong việc hỗ trợ ngân hàng trong những thời điểm cần thiết.

CHUYỂN ĐỔI SỐ MẠNH MẼ, 63% KHÁCH HÀNG MỚI ĐẾN TỪ KÊNH ONLINE

ACB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động chuyển đổi số. Khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số theo đúng định hướng xã hội không tiền mặt của Chính phủ. Có thể kể đến ứng dụng Ngân hàng số ACB ONE, hệ thống Ngân hàng tự động ACB Lite, các giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp như ACB One Connect, website được nâng cấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, và là một trong số ít các ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán liên kết với Apple Pay tại Việt Nam,…. Năm 2023, số lượng khách hàng tại ACB tăng thêm 28% so với năm 2022, trong đó 63% khách hàng mới đến từ kênh online. ACB cũng được Visa trao tặng 9 giải thưởng ghi nhận những nỗ lực vượt bậc và thành tích kinh doanh Thẻ xuất sắc của ACB trong năm 2023.

Mới đây nhất, tổ chức International Finance Magazine đã công bố ACB là ngân hàng đạt giải Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2023 (Best Commercial Bank - Vietnam 2023) sau khi xem xét và đánh giá dựa trên các tiêu chí về thị phần, sản phẩm/ dịch vụ cải tiến, mạng lưới hoạt động, công nghệ, bảo mật, sự hài lòng của khách hàng,…. Bên cạnh đó, ACB còn chiến thắng hạng mục giải Ngân hàng có định hướng ESG tốt nhất Việt Nam 2023 (Best ESG Banking Strategies - Vietnam 2023). ACB là ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo phát triển bền vững riêng tại Việt Nam. Đầu tháng 01/2024, ACB chính thức triển khai gói tín dụng xanh/xã hội 2.000 tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi dành cho các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh có lợi cho môi trường và xã hội.

Những thành công trong năm 2023 là kết quả do ACB thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ, sáng tạo và trẻ hóa hình ảnh thương hiệu cũng như dẫn đầu nhiều xu hướng dịch vụ tài chính trên thị trường trong khi vẫn liên tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro hoạt động. Năm 2024, ACB sẽ tiếp tục chuyển đổi toàn diện hướng đến mục tiêu là một trong những ngân hàng hoạt động minh bạch, hiệu quả hàng đầu Việt Nam.