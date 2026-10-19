AEP đầu tư 4 tỷ USD xây dự án pin nhiên liệu cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu Google

Dự án sẽ sử dụng công nghệ Bloom Energy, dự kiến bắt đầu xây dựng vào năm 2026 và dự kiến vận hành toàn bộ vào cuối năm 2028...

Đối với AEP, khoản đầu tư này giúp mở rộng sự hiện diện tại thị trường điện cho trung tâm dữ liệu đang tăng trưởng nhanh. Ảnh minh hoạ

American Electric Power (AEP) vừa công bố kế hoạch đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào một dự án pin nhiên liệu quy mô lớn gần thành phố Cheyenne, bang Wyoming, nhằm cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu đang mở rộng của Google.

Cơ sở này sở hữu công suất 702 megawatt (MW) và sẽ vận hành theo hợp đồng mua bán điện (PPA) thời hạn 20 năm ký kết với Alphabet, công ty mẹ của Google.

Quyết định đầu tư được đưa ra trong bối cảnh các công ty công nghệ ráo riết tìm kiếm nguồn cung cấp điện ổn định để hỗ trợ hạ tầng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây. Cổ phiếu AEP đã tăng hơn 3,1% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau thông báo, phản ánh sự quan tâm lớn của giới đầu tư đối với các công ty điện lực hưởng lợi từ nhu cầu trung tâm dữ liệu đang gia tăng nhanh chóng.

Với công suất 702 MW, nhà máy mang lại nguồn phát điện chuyên dụng lớn cho các hoạt động điện toán tiêu tốn năng lượng của Google tại vùng Cheyenne. Hợp đồng PPA 20 năm giúp mang lại tính minh bạch về doanh thu cho các nhà đầu tư hạ tầng, đồng thời giúp Google đảm bảo nguồn điện trong tương lai.

Dự án sẽ sử dụng công nghệ pin nhiên liệu do Bloom Energy phát triển, giúp cung cấp nguồn điện theo yêu cầu và giảm sự phụ thuộc vào việc mở rộng lưới điện truyền thống.

Công ty Cheyenne Fuel Cell sẽ trực tiếp phát triển cơ sở này, trong đó AEP nắm giữ khoảng 92% cổ phần sở hữu, phần còn lại do các quỹ tư vấn bởi Basalt Infrastructure Partners nắm giữ. Quá trình xây dựng dự kiến bắt đầu vào năm 2026 và toàn bộ cơ sở sẽ đi vào vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

Đối với AEP, khoản đầu tư này giúp mở rộng sự hiện diện tại thị trường điện cho trung tâm dữ liệu đang tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, hiệu quả tài chính của dự án sẽ phụ thuộc vào chi phí xây dựng, độ tin cậy công nghệ và các điều khoản truyền tải điện.

Khoản đầu tư của AEP diễn ra ngay sau một thỏa thuận cung cấp điện lớn khác liên quan đến trung tâm dữ liệu dự kiến của Google ở Cheyenne. Đầu tháng này, Google đã ký thỏa thuận tương tự với Black Hills Corp để hỗ trợ các hoạt động trong khu vực.

Theo đó, Black Hills có kế hoạch đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD vào công suất phát điện mới giai đoạn 2027–2029. Hai thỏa thuận này cho thấy quy mô đầu tư hạ tầng khổng lồ đi kèm với việc mở rộng năng lực điện toán AI. Các công ty công nghệ ngày càng gặp nhiều hạn chế từ dung lượng lưới điện có hạn, tiến độ phát triển hạ tầng kéo dài và nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao.

Các dự án phát điện chuyên dụng mang lại giải pháp thay thế để đảm bảo nguồn điện, đặc biệt ở những nơi mà việc nâng cấp lưới điện truyền thống không theo kịp tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu. Dẫu vậy, những thỏa thuận này cũng đặt ra câu hỏi về chi phí năng lượng, khả năng tích hợp lưới điện và tác động môi trường của các nguồn điện mới.

Về mặt kỹ thuật, cơ sở của AEP sẽ sử dụng các pin nhiên liệu do Bloom Energy phát triển, tiếp nối mối quan hệ thương mại hiện có giữa hai bên. Vào tháng 1, AEP đã thực hiện quyền chọn mua một phần lớn trong gói bổ sung lên tới 900 MW pin nhiên liệu của Bloom, với trị giá khoảng 2,65 tỷ USD. Hệ thống pin nhiên liệu tạo ra điện thông qua các quá trình điện hóa thay vì đốt cháy thông thường, giúp cung cấp nguồn điện liên tục mà không phụ thuộc vào nguồn năng lượng tái tạo gián đoạn.

Tuy nhiên, tác động môi trường của chúng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhiên liệu đầu vào và lượng khí thải gián tiếp liên quan. Thông báo chính thức không nêu rõ nguồn cung nhiên liệu, mức phát thải hay thỏa thuận tích hợp năng lượng tái tạo của cơ sở tại Wyoming.

Những chi tiết này sẽ đóng vai trò quan trọng khi đánh giá đóng góp của dự án đối với các cam kết khí hậu của Google. Đối với các bộ phận phát triển bền vững của doanh nghiệp, việc thu mua điện ổn định phải cân bằng giữa khả năng phục hồi vận hành, chi phí hợp lý và việc giảm phát thải.

Khoản đầu tư phản ánh sự chuyển dịch rộng lớn hơn trong quy hoạch hạ tầng điện khi các công ty điện lực đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng công nghệ lớn. Các hợp đồng PPA dài hạn giúp hỗ trợ các dự án phát điện thâm dụng vốn bằng cách thiết lập nhu cầu có thể dự báo trước trong thời gian dài.

Đối với nhà đầu tư, thỏa thuận của AEP tạo cơ hội tiếp cận với sự tăng trưởng mức tiêu thụ điện do AI bùng nổ, đồng thời mang lại các rủi ro về xây dựng, vận hành và công nghệ. Cơ cấu sở hữu của dự án cũng minh họa cách các quan hệ đối tác đầu tư hạ tầng có thể hỗ trợ phát triển nguồn phát điện quy mô lớn.

Từ góc độ ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), vấn đề cốt lõi không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo đủ điện. Các công ty công nghệ phải đánh giá cường độ carbon của nguồn phát điện mới, tác động tiềm ẩn đến lưới điện và sự phù hợp với các cam kết giảm phát thải carbon của doanh nghiệp.

Đối với các công ty điện lực, việc đáp ứng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu siêu quy mô đòi hỏi sự phân bổ vốn lớn và quản lý cẩn trọng các nghĩa vụ pháp lý cũng như môi trường. Dự án 4 tỷ USD của AEP bổ sung vào chuỗi các khoản đầu tư điện chuyên dụng đang gia tăng nhằm hỗ trợ hạ tầng AI, đồng thời sẽ là bài kiểm tra quan trọng về cách các công ty điện lực và công nghệ cân bằng giữa an ninh năng lượng, lợi nhuận thương mại và các mục tiêu khí hậu.