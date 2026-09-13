Google hỗ trợ 16 dự án AI xanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Chương trình tăng tốc khu vực đầu tiên của Google sẽ hỗ trợ 16 tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đa dạng sinh học, nông nghiệp, thị trường carbon và khả năng chống chịu biến đổi khí hậu...

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Google vừa lựa chọn 16 tổ chức tham gia chương trình DeepMind Accelerator: AI for the Planet đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết một số thách thức môi trường cấp bách nhất của khu vực.

Chương trình kéo dài 3 tháng, bắt đầu trong tuần này với một khóa đào tạo thực hành tại Singapore. Các tổ chức tham gia gồm startup, tổ chức phi lợi nhuận và nhóm nghiên cứu đến từ Australia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan.

Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như giám sát đa dạng sinh học, nông nghiệp tái sinh, dự báo rủi ro thiên tai, quản lý năng lượng đô thị và xác minh tín chỉ carbon. Các tổ chức tham gia sẽ được tiếp cận công nghệ AI của Google, hỗ trợ kỹ thuật và cố vấn từ các chuyên gia.

Google cho biết chương trình sẽ giúp các tổ chức vượt qua những rào cản về kỹ thuật và mở rộng quy mô các giải pháp môi trường. Google không công bố khoản đầu tư trực tiếp hay nguồn tài trợ nào cho chương trình.

Sáu tổ chức tham gia đang phát triển các công cụ phục vụ bảo tồn thiên nhiên và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

800 Trust và Listening Lab của New Zealand sử dụng công nghệ âm thanh sinh học để giám sát đa dạng sinh học thông qua âm thanh. Wildlife.ai, cũng của New Zealand, phát triển các camera mã nguồn mở ứng dụng AI để phục vụ công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Kumi Analytics của Singapore kết hợp công nghệ viễn thám và học sâu để xây dựng dữ liệu nền về môi trường cho các dự án bảo tồn. Tại Hàn Quốc, TelePIX chuyển đổi dữ liệu quan sát từ vệ tinh thành thông tin phục vụ giám sát rừng ngập mặn trên toàn cầu.

Tại Indonesia, Yayasan Ekosistem Lestari tiếp cận vấn đề theo hướng tập trung vào rủi ro. Nền tảng dự báo của tổ chức này nhằm kết nối tình trạng suy thoái môi trường với mức độ phơi nhiễm trước thiên tai.

Những công cụ này có thể cải thiện cách chính phủ, nhà đầu tư và các tổ chức bảo tồn đo lường những thay đổi về sinh thái. Dữ liệu nền có chất lượng ngày càng trở nên quan trọng khi hoạt động báo cáo liên quan đến thiên nhiên phát triển và các tuyên bố về đa dạng sinh học được giám sát chặt chẽ hơn.

Năm dự án tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nơi biến động khí hậu và khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ hỗ trợ canh tác vẫn là những yếu tố cản trở kinh tế nông thôn.

Edufarmers tại Indonesia cung cấp cho các hộ nông dân quy mô nhỏ hướng dẫn gần như theo thời gian thực về sâu bệnh và thời tiết thông qua các ứng dụng nhắn tin phổ biến. Tại Thái Lan, Living Roots sử dụng dữ liệu và AI để thiết kế phân bón sinh học phù hợp với từng loại cây trồng.

SIGMA của Singapore phát triển các mô hình vệ tinh nhằm ước tính năng suất cây trồng và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Terrastack tại Ấn Độ kết hợp dữ liệu vệ tinh và thông tin nông học để cung cấp dữ liệu về đất đai ở cấp từng thửa ruộng.

Tại Australia, X-Centric theo đuổi giải pháp dựa trên phần cứng. Thiết bị X-quang di động tích hợp AI của tổ chức này được thiết kế để phân tích địa hóa học ngay lập tức mà không cần dựa vào các phòng thí nghiệm đất truyền thống.

Đối với các doanh nghiệp nông nghiệp và tổ chức cho vay, những hệ thống này có thể cải thiện khả năng dự báo năng suất và đánh giá rủi ro. Đồng thời, chúng có thể mở rộng khả năng tiếp cận của các hộ nông dân quy mô nhỏ với thị trường carbon và các nguồn tài chính gắn với khí hậu, nếu chất lượng dữ liệu và các tiêu chuẩn xác minh tiếp tục được đảm bảo.