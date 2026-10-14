Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí Tổng giám đốc QCG

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Theo đó, HĐQT QCG thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Quốc Cường.
Đồng thời, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức danh Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty.
Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai cũng cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 76/2025/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh với địa chỉ trụ sở sau cập nhật là Nguyễn Chí Thanh, làng Khun, tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
Đồng thời, HĐQT công ty giao ông Lại Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
Trước đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM cho biết, vào ngày 23/9, HĐXX đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho nhiều bị cáo - trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) được chuyển từ án treo sang cải tạo không giam giữ và xác định đã chấp hành xong hình phạt.
Được biết, bà Loan là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Còn vị trí Chủ tịch được chuyển giao cho ông Lại Thế Hà từ giữa năm 2022, còn bà giữ chức Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật cho đến khi bị bắt vào giữa tháng 7/2024. Sau đó, ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan được bổ nhiệm giữ chức vụ thay cho mẹ.
Theo báo cáo bán niên 2026 đã soát xét, QCG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 81 tỷ đồng (cùng kỳ đạt gần 243 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 181,688 tỷ đồng, tăng 1.716,7% so với cùng kỳ (10,001 tỷ đồng).
Theo giải trình từ QCG thì lợi nhuận tăng là do công ty ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.
Cũng tính đến ngày 30/6, bà Nguyễn Thị Như Loan hiện đang sở hữu 37,05% vốn tại QCG.
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