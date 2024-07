HOSE yêu cầu QCG giải trình việc giá cổ phiếu có 5 phiên giảm sàn liên tiếp

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM yêu cầu giải trình thông tin giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE).

Theo thông tin từ HOSE, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ ngày 19/7 đến 25/7.

Căn cứ quy định tại điểm q khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện: Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó”.

Căn cứ công văn số 2828/UBCK- VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Sở Giao dịch Chứng khoán yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. HoSE đề nghị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trước đó, ngày 18/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 18/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Sau đó, công ty thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường (1982) là con ruột bà Nguyễn Thị Như Loan - chức chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, từ ngày 22/7/2024.

Được biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai. Theo đó, Tổng Giám đốc QCG Nguyễn Quốc Cường giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế cho bà Nguyễn Thị Như Loan.

Như vậy, giá cổ phiếu QCG đã có biến động mạnh ngay sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc công ty để phục vụ điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” vào ngày 18/7 và chốt phiên này, giá cổ phiếu giảm còn 9.750 đồng/cổ phiếu.

Theo dữ liệu trên HOSE, chốt phiên giao dịch ngày 19/7, giá cổ phiếu QCG giảm về 9.070 đồng/cổ phiếu, ngày 25/7 giảm còn 6.800 đồng và chốt phiên ngày 26/7, giảm tiếp về còn 6.330 đồng/cổ phiếu - mức thấp nhất trong 1 năm qua. Theo đó, vốn hóa của QCG chỉ còn 1.741 tỷ đồng, giảm gần 950 tỷ sau 1 tuần và giảm 3.184 tỷ đồng so với đỉnh hồi tháng 4/2024 (17.850 đồng/cổ phiếu).