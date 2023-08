Bamboo Airways lại sắp có biến động nhân sự lớn?

Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 3, Đại hội dự kiến diễn ra ngày 15/9 tại Hà Nội.

Bamboo Airways cho biết, dự kiến sẽ trình cổ đông tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028; tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028; tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi người đại diện pháp luật; và các nội dung khác.

Đại hội lần này, Bamboo Airways cũng sẽ trình cổ đông về việc sửa đổi điều lệ hoạt động và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kể từ đầu năm, các vị trí lãnh đạo cấp cao của Bamboo Airways liên tục biến động. Tại cuộc họp diễn ra ngày 21/6, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Doãn Hữu Đoàn, ông Lê Bá Nguyên, ông Lê Thái Sâm, ông Trần Hoà Bình, ông Oshima Hideki, ông Phan Đình Tuệ để thay thế cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã từ nhiệm.

Ngay sau đó, HĐQT Bamboo Airways cũng đã họp và thống nhất bầu ông Oshima Hideki làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, ông Nguyễn Ngọc Trọng giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực, ông Doãn Hữu Đoàn và ông Phan Đình Tuệ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways.

Tuy nhiên, không lâu sau, 4 thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways ông Oshima Hideki; Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Nguyễn Ngọc Trọng; Phó Chủ tịch HĐQT Doãn Hữu Đoàn và Phó Chủ tịch HĐQT Phan Đình Tuệ đều đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Sau đó HĐQT Bamboo Airways đã thông qua quyết định bầu ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Oshima Hideki giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, ông Lê Bá Nguyên và ông Nguyễn Ngọc Trọng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh HĐQT, hồi đầu tháng 7, ông Nguyễn Minh Hải, Tổng giám đốc Bamboo Airways cũng có đơn xin từ nhiệm vị trí của mình. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch HĐQT sẽ kiệm nhiệm chức vụ của ông Hải trong thời gian tới. Đáng chú ý, ông Hải mới đảm nhận chức vụ CEO hãng bay này hồi cuối tháng 5 năm nay.

Năm 2022, Bamboo Airways tiếp tục lỗ thêm 17.619,3 tỷ đồng so với năm 2021 lỗ 2.280,8 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Airways ghi nhận lỗ do tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận âm 3.209,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 4.060,3 tỷ đồng.