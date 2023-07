Vướng tin đồn xấu về tình hình hoạt động, Bamboo Airways khẳng định "vẫn ổn định"

Cụ thể, trong thông cáo phát đi chiều 14/7, Bamboo Airway cho biết, trong thời gian vừa qua, Bamboo Airways đã quyết liệt tái cấu trúc và tiến hành nhiều cải tổ mạnh mẽ. Trong đó, hãng đã nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng nhiều phương án hoạt động để đảm bảo lựa chọn định hướng phát triển phù hợp và khả thi nhất.

"Đến nay, Bamboo Airways vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo khai thác các chuyến bay đúng giờ, an toàn tuyệt đối. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mạng bay, tối ưu hóa mọi nguồn lực để tiếp tục phụng sự khách hàng, đem tới dịch vụ hàng không chất lượng cao, hiếu khách, tận tâm", thông cáo nêu rõ.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ GTVT, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, cho biết các hãng hàng không rất khó khăn. "Theo tôi được biết, một hãng hàng không khá lớn của Việt Nam gần đây đã báo cáo Chính phủ xin bảo hộ phá sản”, ông Hòa thông tin.

Liên quan đến tình hình quản trị tại Bamboo Airway, ngày 8/7, HĐQT Bamboo Airways chính thức thông qua các nội dung liên quan đến cơ cấu mới của ban lãnh đạo và điều hành. Theo đó, ông Lê Thái Sâm chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT.

Tái cơ cấu ban lãnh đạo, HĐQT Bamboo Airways đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT, bao gồm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways - ông Oshima Hideki, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT - ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch HĐQT – ông Doãn Hữu Đoàn, và Phó Chủ tịch HĐQT – ông Phan Đình Tuệ.

Cùng với đó, HĐQT Bamboo Airways đã thông qua quyết định bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thay thế các thành viên từ nhiệm. Theo đó, ông Lê Thái Sâm sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Oshima Hideki giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, ông Lê Bá Nguyên và ông Nguyễn Ngọc Trọng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng kiêm đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Bamboo Airways thay thế ông Nguyễn Minh Hải đã từ nhiệm trước đó.

Tân Chủ tịch Bamboo Airways - ông Lê Thái Sâm hiện sở hữu số cổ phần tương đương trên 50% vốn điều lệ của Hãng. Việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT và Ban Tổng giám đốc Bamboo Airways là một phần trong tiến trình tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự trong công cuộc tái cơ cấu tổ chức của Bamboo Airways.

Năm 2022, Bamboo Airways tiếp tục lỗ thêm 17.619,3 tỷ đồng so với năm 2021 lỗ 2.280,8 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Airways ghi nhận lỗ do tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận gộp ghi nhận âm 3.209,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 4.060,3 tỷ đồng.