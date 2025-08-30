VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Bản đồ thuế quan của Mỹ với các đối tác thương mại

Ngọc Trang

30/08/2025, 14:25

Ông Trump cho rằng thâm hụt thương mại dai dẳng và rào cản thương mại bất công của nước ngoài gây tổn hại cho doanh nghiệp Mỹ và an ninh quốc gia, dù với một số quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ thậm chí ghi nhận thặng dư thương mại.

Đồ thị thông tin dưới đây gồm thuế quan mới của chính quyền ông Trump với các đối tác thương mại.

VnEconomy

Trong số hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ bị Mỹ áp thuế quan mới, khoảng 80 nơi chịu mức thuế quan cao hơn mức cơ sở 10%.

Ấn Độ và Brazil là hai quốc quốc gia chịu thuế quan cao nhất với 50%. Dù Mỹ thặng dư thương mại 7 tỷ USD với Brazil năm 2025, quốc gia Mỹ Latin này vẫn chịu thuế quan cao.

Ngoài việc cáo buộc Brazil có hành vi thương mại bất công với Mỹ, ông Trump cũng dùng thuế quan để gây áp lực với Chính phủ nước này liên quan tới vụ án của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Tương tự, vào ngày 27/8, thuế quan 50% của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ có hiệu lực, bao gồm 25% trừng phạt do New Delhi mua dầu Nga.

Các đối tác thương mại lớn mà Mỹ có thâm hụt thương mại chịu mức thuế quan nhẹ nhàng hơn. Việt Nam, Đài Loan và Nhật Bản chịu mức 15-20%. Hầu hết hàng hóa từ EU vào Mỹ chịu thuế quan 15%.


