Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mexico cân nhắc tăng thuế quan với hàng Trung Quốc

Ngọc Trang

28/08/2025, 09:54

Chính phủ Mexico dự kiến tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc nhằm bảo vệ doanh nghiệp trong nước khỏi hàng nhập khẩu giá rẻ và đáp ứng yêu cầu từ lâu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Thủ tướng Mexico Claudia Sheinbaum - Ảnh: Bloomberg
Thủ tướng Mexico Claudia Sheinbaum - Ảnh: Bloomberg

Kế hoạch tăng thuế quan này được thể hiện trong dự thảo ngân sách năm 2026.

“Việc tăng thuế, dự kiến áp dụng cho các mặt hàng bao gồm ô tô, hàng dệt may và nhựa, nhằm mục đích bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc”, ba nguồn tin tiết lộ với hãng tin Reuters.

Một nguồn tin cũng cho biết Mexico đang cân nhắc tăng thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ một số quốc gia châu Á khác. Hiện chưa rõ mức thuế suất và kế hoạch này cũng có thể thay đổi.

Dự thảo ngân sách năm 2026 của chính quyền Tổng thống Claudia Sheinbaum dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 8/9.

Dù kế hoạch này cần được Quốc hội thông qua, đảng của bà Sheinbaum và các đồng minh hiện nắm đa số ghế tại cả thượng viện và hạ viện, do đó ít có khả năng kế hoạch bị thay đổi hoặc bị bác bỏ.

Từ đầu năm nay, chính quyền ông Trump đã thúc giục Mexico tăng thuế quan với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như Mỹ đã làm. Các quan chức Mexico sau đó đã đề xuất ý tưởng về một “Pháo đài Bắc Mỹ” nhằm hạn chế hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại và sản xuất giữa Mỹ, Mexico và Canada. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khi đó cũng tỏ ra hào hứng với ý tưởng này.

Dự kiến vào giữa năm sau, Mỹ, Mexico và Canada sẽ đánh giá lại thỏa thuận thương mại tự do giữa ba quốc gia USMCA– thỏa thuận được đàm phàn trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

“Xuất khẩu của Trung Quốc sang khu vực Mỹ Latinh đã tăng đáng kể trong năm nay, bù đắp cho sự sụt giảm sang thị trường Mỹ. Ngoài việc làm hài lòng Mỹ, Mexico cũng cần bảo vệ ngành sản xuất của mình”, bà Ning Sun, chiến lược gia cấp cao về thị trường mới nổi tại công ty State Street Global Markets ở Boston (Mỹ), nhận xét. “Tôi cho rằng Mexico sẽ điều chỉnh chính sách kinh tế và đối ngoại của mình theo hướng tương đồng với Mỹ”.

Lâu nay, Mỹ gây áp lực với Mexico – đối tác thương mại lớn nhất của nước này – nhằm ngăn chặn hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc đi qua Mexico vào Mỹ. Vào tháng trước, ông Trump đã hoãn áp thuế quan đối ứng ở mức cao với Mexico sau cuộc điện đàm với bà Sheinbaum để hai bên có thêm thời gian để đàm phán.

Mexico và Mỹ cũng đang tiến gần một thỏa thuận về chống buôn bán ma túy và bạo lực. Vào đầu nhiệm kỳ, ông Trump tuyên bố áp thuế quan 25% với hàng hóa Mexico vì nước này chưa hành động đủ để  ngăn chặn dòng chảy chất gây nghiện fentanyl nhập lậu vào Mỹ. Các mặt hàng nằm trong thỏa thuận thương mại tự do giữa Mỹ Mexico và Canada được miễn thuế quan này. Việc giải quyết được vấn đề fentanyl sẽ giúp các nhà đàm phán Mexico dễ tìm được tiếng nói chung hơn với phía Mỹ trong các vấn đề bất đồng khác như nhập khẩu cà chua và thép.

Những năm gần đây, Mexico trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của ô tô Trung Quốc, vượt qua cả Nga – theo Hiệp hội Ô tô Trung Quốc. Dù ô tô Trung Quốc chịu mức thuế quan 20% khi xuất khẩu vào Mexico nhưng con số này vẫn thấp so với thuế quan lên tới 100% với xe điện Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. Washington cũng cấm hầu hết các loại ô tô tại Mỹ sử dụng phần mềm do Trung Quốc phát triển.

“Nếu mức thuế quan sắp tới không đủ cao để giúp doanh nghiệp Mexico cạnh tranh trên thị trường nội địa thì cũng không hiệu quả”, bà Vanessa Ramírez, CEO công ty tư vấn Economic Analysis for Company Planning (Ecanal), nhận xét.

Việc tăng thuế quan với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giúp tăng nguồn thu và bổ trợ cho nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách của Chính phủ của bà Sheinbaum. Năm 2024, Mexico ghi nhận thâm hụt ngân sách cao nhất kể từ những năm 1980 sau khi chính quyền tiền nhiệm của bà chi tiêu mạnh tay cho các dự án trọng điểm trước khi rời nhiệm sở. Chính quyền của bà Sheinbaum thời gian qua theo đuổi kể các hoạch tăng thu thuế nhưng cũng cam kết tránh tăng thuế quá mạnh.

Bên cạnh đó, bà Sheinbaum cũng đang nỗ lực thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước thông qua “Kế hoạch Mexico”, theo đó tập trung hỗ trợ các khu công nghiệp và dự án chi tiêu công để kích thích đầu tư trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu nhiều bất ổn. Trước đó, Mexico đã tăng thuế với một số mặt hàng nhập khẩu, bao gồm hàng dệt may và quần áo.

Trung Quốc chuyển hướng hàng xuất khẩu sang châu Phi

21:22, 27/08/2025

Trung Quốc chuyển hướng hàng xuất khẩu sang châu Phi

Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy đối thoại thương mại trong tuần này

10:34, 27/08/2025

Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy đối thoại thương mại trong tuần này

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 200% lên Trung Quốc

18:56, 26/08/2025

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 200% lên Trung Quốc

Từ khóa:

Mexico Mỹ Trung Quốc

Đọc thêm

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, chuẩn bị triển khai một chương trình mua lại cổ phần của nhân viên, theo đó đưa định giá của công ty lên hơn 330 tỷ USD...

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Việc Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với sự can thiệp của Washington vào khu vực kinh tế tư nhân...

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Dù chịu nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, năm nay, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế này đã chậm lại đáng kể...

Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

Kyodo: Nhà đàm phán thương mại Nhật Bản hủy chuyến đi Mỹ

Theo kế hoạch ban đầu, ông Akazawa sẽ tới Mỹ vào ngày thứ Năm (28/8) để chốt một văn bản với nội dung là chi tiết tài chính về kế hoạch đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ...

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mốc 3.400 USD/oz

Việc giá vàng khó bứt phá qua ngưỡng 3.400 USD/oz cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Dòng sản phẩm Hoa Sen Mag Shield và Ống nhựa HDPE Hoa Sen 1.200 mm thu hút khách tham quan tại Triển lãm A80

Doanh nghiệp

2

Tài chính Mirae Asset tăng tốc nửa đầu 2025, lợi nhuận bứt phá

Tài chính

3

Bộ Tài chính đề xuất đưa thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ về 0%

Tài chính

4

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Bất động sản

5

Đồng Nai siết tiến độ dự án trọng điểm, sẽ cấm đấu thầu mới với nhà thầu chậm tiến độ

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: