Bank of America bị phạt 1,2 tỷ USD vì vi phạm quy định chống rửa tiền

Ngân hàng Bank of America của Mỹ ngày 13/10 bị nhà chức trách liên bang nước này tuyên phạt hơn 1,2 tỷ USD do bị cáo buộc không báo cáo các giao dịch đáng ngờ có tổng trị giá hơn 5 tỷ USD trong nhiều năm, đồng thời không khắc phục được những vấn đề tồn tại lâu nay về chống rửa tiền...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYT.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hơn 1 tỷ USD trong số các giao dịch không được báo cáo nói trên có liên quan đến an ninh quốc gia và các rủi ro ưu tiên cao khác, bao gồm các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc và các hoạt động liên quan đến khu vực biên giới phía Tây Nam của Mỹ.

Án phạt này được công bố vào thời điểm chưa đầy một ngày trước khi Bank of America - nhà băng lớn thứ hai của Mỹ - dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 vào sáng ngày 14/10.

Mạng lưới Thực thi pháp luật chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan chịu trách nhiệm thực thi các quy định chống rửa tiền - cho biết khoản phạt 1,2 tỷ USD này là án phạt lớn thứ ba trong lịch sử của bộ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng đồng thời công bố một thỏa thuận dàn xếp trị giá 11,6 triệu USD liên quan đến các vi phạm của Bank of America về lệnh trừng phạt. Theo nhà chức trách, trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp, Bank of America thừa nhận đã cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng do không duy trì chương trình chống rửa tiền đúng quy định, không thực hiện quy trình thẩm định cần thiết đối với các tài khoản đại lý ngân hàng nước ngoài và không nộp báo cáo về các hoạt động đáng ngờ.

"Các hành động trong ngày hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng ngay cả những tổ chức tài chính lớn nhất cũng không đứng trên pháp luật” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong thông cáo báo chí.

Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin CNBC, Bank of America cho biết đã đầu tư hàng tỷ USD vào công tác tuân thủ và đã đạt được "tiến triển đáng kể" trong các nỗ lực khắc phục hậu quả. Ngân hàng cho biết án phạt phạt này sẽ dẫn đến một khoản chi phí 1,2 tỷ USD không được khấu trừ thuế trong kết quả kinh doanh quý 3/2026, theo đó làm giảm thu nhập ròng khoảng 17 cent trên mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu Bank of America đã giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi thông tin trên được công bố. Án phạt mới được cho là sẽ hướng tâm điểm chú ý vào kết quả điều hành CEO Brian Moynihan, nhà lãnh đạo lâu năm của Bank of America.

Ông Moynihan tiếp quản vị trí CEO vào năm 2010 và đã dành những năm đầu nhiệm kỳ để giải quyết các vấn đề pháp lý và quy định có quy mô hàng chục tỷ USD liên quan đến các khoản vay thế chấp nhà. Đó đều những vấn đề chủ yếu bắt nguồn từ các quyết định được đưa ra trước khi ông nhậm chức.

Trong phần lớn thập kỷ qua, ông Moynihan luôn nhấn mạnh đến khái niệm "tăng trưởng có trách nhiệm", khi Bank of America nỗ lực tách mình khỏi những rủi ro và các vấn đề pháp lý nảy sinh sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Bộ Tài chính nhận định rằng Bank of America đã "ưu tiên doanh thu" trong khi giảm thiểu tác động đến các nguồn lực dành cho công tác tuân thủ quy định. Cơ quan này cho biết Bank of America đã quá phụ thuộc vào các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật và thông tin từ các tổ chức tài chính khác. Theo các cơ quan quản lý, điều này đồng nghĩa với việc Bank of America thực tế đã "thuê ngoài" một phần trách nhiệm phát hiện các hoạt động đáng ngờ của chính mình.

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) - một cơ quan độc lập trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ - cáo buộc Bank of America đã vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Bảo mật ngân hàng (BSA) và các quy định về chống rửa tiền, đồng thời không khắc phục được những thiếu sót theo đúng yêu cầu trong lệnh yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm mà ngân hàng đã OCC ban hành năm 2024.

Lệnh ban hành năm 2024 đã chỉ ra sự "trục trặc" trong các hệ thống phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ của Bank of America, bao gồm cả "lỗi mang tính hệ thống" trong việc thiết lập các ngưỡng phù hợp để kích hoạt quy trình điều tra. Văn bản này cũng nêu rõ rằng Bank of America đã không đạt được "tiến bộ đáng kể và thỏa đáng" trong việc khắc phục vấn đề trước đó liên quan đến quy trình thẩm định khách hàng.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các thiếu sót của Bank of America bao gồm việc không kịp thời xử lý những dấu hiệu cảnh báo liên quan đến các khoản tiền có thể là tang vật của hoạt động buôn bán ma túy, hành vi gian lận và nguy cơ rửa tiền thông qua các giao dịch thương mại.

Theo bộ này, Bank of America cũng sẽ phải thuê bên thứ ba rà soát lại các giao dịch đáng ngờ từng bị bỏ sót, đồng thời trải qua các đợt đánh giá độc lập đối với hệ thống giám sát giao dịch và quy trình thẩm định khách hàng.