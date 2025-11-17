Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Singapore đẩy mạnh chống rửa tiền

Bình Minh

17/11/2025, 16:48

Singapore, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại hoạt động rửa tiền của các tổ chức lừa đảo trực tuyến...

Một góc Singapore - Ảnh: Reuters.
Một góc Singapore - Ảnh: Reuters.

Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh vụ việc gần đây liên quan đến Prince Group - một tổ chức bị cơ quan chức năng Mỹ và Anh cáo buộc là "đế chế tội phạm xuyên quốc gia" - làm dấy lên câu hỏi về khả năng của Singapore trong việc ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.

Vào tháng trước, cảnh sát Singapore đã tiến hành một cuộc truy quét lớn, thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản tài chính, một du thuyền và một loạt xe hơi sang trọng, tất cả đều được cho là có liên quan đến thế giới tội phạm lừa đảo trực tuyến từ Campuchia. Việc những tài sản mờ ám này bị đưa ra ánh sáng đã cho thấy vẫn có lỗ hổng trong hệ thống tài chính của Singapore, quốc gia nổi tiếng với luật pháp nghiêm ngặt và sạch tham nhũng.

Các vụ rửa tiền liên tiếp bị phanh phui đã cho thấy rằng bất chấp nhiều nỗ lực trấn áp tội phạm, các cơ quan chức năng Singapore vẫn đang trong một cuộc chiến không có hồi kết với những phần tử tội phạm luôn tìm kiếm những điểm yếu trong hệ thống pháp luật của nước này để khai thác. Ngoài ra, vị trí địa lý gần với các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á cũng khiến Singapore trở thành một địa điểm lý tưởng cho hoạt động rửa tiền.

Ông Rory Doyle, người đứng đầu chính sách tội phạm tài chính tại công ty tư vấn tuân thủ Fenergo, nhận định với tờ báo Financial Times: "Vấn đề mà Singapore phải đối mặt nằm ở việc nước này là một quốc gia thương mại, phụ thuộc vào các dòng chảy vào và ra của vốn, tài sản và hàng hóa. Chính thành công của Singapore khiến nước này dễ bị lựa chọn cho hoạt động rửa tiền”.

Ông Chengyi Ong, người đứng đầu chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Chainalysis, một công ty theo dõi dòng tiền kỹ thuật số, đưa ra nhận định tương tự: "Vị trí địa lý và danh tiếng của Singapore trong khu vực châu Á khiến nước này trở thành một địa chỉ dễ được lựa chọn cho các tổ chức tội phạm”.

Trong những năm gần đây, Đông Nam Á đã trở thành một trung tâm toàn cầu của các mạng lưới lừa đảo.

Vụ Prince Group nổi lên vào tháng trước khi cơ quan chức năng Mỹ và Anh áp biện pháp trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan đến tổ chức lừa đảo này, bao gồm cả người cầm đầu là Chen Zhi, một công dân Campuchia gốc Trung Quốc 37 tuổi. Chính phủ Mỹ đã thu giữ số lượng bitcoin trị giá 15 tỷ USD liên quan đến Prince Group và buộc tội Chen âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Tung tích của Chen hiện vẫn chưa được xác định.

Nhà chức trách cáo buộc Chen và các đồng phạm điều hành một đế chế tội phạm quốc tế rộng lớn, ép buộc nạn nhân buôn người trong ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia phải đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên khắp thế giới, sau đó rửa tiền thông qua các thực thể trên khắp châu Á và các trung tâm tài chính ở nước ngoài.

Nhiều người dân Singapore trở thành nạn nhân trong các vụ lừa đảo trực tuyến - với hơn 1 tỷ đôla Singapore (tương đương 768 triệu đô la Mỹ) bị mất trong năm ngoái - nhưng đảo quốc này đồng thời cũng là một điểm đến hấp dẫn cho tội phạm muốn rửa tiền.

Trong danh sách trừng phạt của Mỹ có 17 công ty đăng ký tại Singapore và 3 công dân Singapore là Chen Xiuling, một giám đốc doanh nghiệp; Alan Yeo Sin Huat, một trợ lý tài chính và chuyên gia quản lý tài sản; và Nigel Tang Wan Bao Nabil, một thuyền trưởng siêu du thuyền. Danh sách này cũng bao gồm DW Capital Holdings, văn phòng gia đình của Chen Zhi tại Singapore, thực thể đã nhận được các ưu đãi thuế từ cơ quan quản lý địa phương. Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã ngừng các ưu đãi đó và đang điều tra xem liệu DW Capital có hành vi sai phạm nào hay không.

Cơ quan chức năng Singapore bắt đầu thắt chặt các biện pháp kiểm soát tuân thủ sau một vụ bê bối rửa tiền lớn cách đây 2 năm. Các thành viên của một tổ chức tội phạm Trung Quốc đã sử dụng các ngân hàng và văn phòng gia đình ở Singapore để rửa hàng tỷ USD từ các trang web cờ bạc bất hợp pháp hoạt động ở Đông Nam Á.

Hiện nay, điểm yếu của Singapore nằm ở lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Theo các nhà phân tích, Prince Group chuyển tiền điện tử qua các sàn giao dịch không được quản lý hoặc chỉ được giám sát một cách lỏng lẻo. "Đó là bộ vấn đề tiếp theo mà cơ quan quản lý đang phải đối mặt. Luôn có những kẻ xấu trong bất kỳ công nghệ mới nào…” ông Sopnendu Mohanty, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Global Finance & Technology Network, nhận xét.

Vụ việc của Prince Group cũng gợi nhớ đến vụ bê bối xung quanh sự sụp đổ của công ty thanh toán Đức Wirecard, trong đó các công ty dịch vụ chuyên nghiệp ở Singapore đã được sử dụng để che giấu nguồn gốc của tiền. "Việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp để thiết lập các cấu trúc kinh doanh phức tạp và các công ty vỏ bọc là một cách mà các tổ chức tội phạm thường tính đến. Tất cả những lỗ hổng này đã được phơi bày trong vụ Prince Group”, ông Ong nhận xét.

Ông Doyle cho rằng MAS có thể học theo Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh trong việc chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ngăn chặn rửa tiền tại các công ty tài chính và các công ty dịch vụ chuyên nghiệp. "Nếu bạn đưa tất cả những ‘người gác cổng’ - gồm các công ty luật, công ty tín thác và nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp - cùng chịu chung sự giám sát giống nhau, cách đó sẽ tốt hơn nhiều trong việc xác định sớm và ngăn chặn dòng tiền bẩn”, ông nói.

Phát biểu trước Quốc hội Singapore, Phó chủ tịch MAS kiêm Bộ trưởng Phát triển quốc gia Chee Hong Tat thừa nhận sự cân bằng khó khăn mà Singapore phải đối mặt khi trấn áp các dòng tiền bất hợp pháp. "Có một câu nói của người Trung Quốc rằng khi chúng ta mở cửa sổ, ruồi có thể bay vào. Giải pháp không phải là đóng cửa sổ và chặn ánh sáng mặt trời và không khí trong lành”, ông nói.

Ông Chee nhấn mạnh: "Điều quan trọng là chúng ta hành động nhanh chóng để xử lý những con ruồi bay vào, đồng thời cũng để ánh sáng mặt trời và không khí trong vào nhà. Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi thực hiện ở Singapore: có tỷ lệ rủi ro, không phải không có rủi ro”.

Cuộc đua hầm vàng giữa Singapore và Hồng Kông

08:34, 01/10/2025

Cuộc đua hầm vàng giữa Singapore và Hồng Kông

Thế hệ không tiền tiết kiệm ở Singapore

08:57, 16/08/2025

Thế hệ không tiền tiết kiệm ở Singapore

“Giàu và ngây thơ”, nhiều người Singapore mắc bẫy lừa đảo trực tuyến

15:06, 27/05/2025

“Giàu và ngây thơ”, nhiều người Singapore mắc bẫy lừa đảo trực tuyến

Từ khóa:

lừa đảo trực tuyến rửa tiền Singapore thế giới

Đọc thêm

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ vàng lớn nhất ở nước này kể từ năm 1949, với trữ lượng ước tính lên tới 1.444 tấn tại tỉnh Liêu Ninh....

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Nhóm nông sản vừa được Mỹ miễn thuế quan đóng vai trò then chốt đối với nông dân và các tỉnh nông nghiệp của Philippines...

Thuế quan có thể ảnh hưởng dai dẳng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Thuế quan có thể ảnh hưởng dai dẳng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng thuế quan cao hơn sẽ để lại những ảnh hưởng kéo dài, có thể tiếp tục trong năm tới và thậm chí lâu hơn..

VnEconomy

"Mở khóa" cơ hội tăng trưởng năng lượng tái tạo Nhật Bản

Nhật Bản đang đứng trước cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng tái tạo - chìa khóa cho phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính...

EU cảnh báo có thể phải trả giá khi trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Nga

EU cảnh báo có thể phải trả giá khi trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề Nga

EU đối mặt rủi ro lớn khi đẩy mạnh nỗ lực gây sức ép buộc Trung Quốc chấm dứt việc hỗ trợ Nga tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy