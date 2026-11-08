Bảo đảm hài hòa thu hút dự án du lịch quy mô lớn với phát triển du lịch cộng đồng
NNhư Nguyệt
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Đại biểu Quốc hội cho rằng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai vẫn chủ yếu hướng đến các dự án, doanh nghiệp có quy mô lớn. Do đó, đề nghị cần bảo đảm hài hòa giữa thu hút các dự án du lịch quy mô lớn với phát triển du lịch cộng đồng và sự tham gia thực chất của người dân.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng
7/11, Quốc hội
nghe tờ trình tóm tắt và báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Nghị quyết của Quốc hội
về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Đồng thời thảo luận tại tổ về dự án Nghị quyết này.
GẮN VIỆC ĐẦU TƯ DU LỊCH VỚI GIÁ TRỊ THỰC CHẤT
Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng
Yên, cho rằng thời gian qua, du lịch cộng đồng phát triển mạnh mẽ, qua đó tạo
sinh kế, công ăn việc làm cho người dân vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.
Tuy nhiên, đại biểu cho rằng các chính sách ưu đãi về thuế,
đất đai vẫn chủ yếu hướng đến các dự án, doanh nghiệp có quy mô lớn. Vì vậy, đại
biểu đề nghị cần bảo đảm hài hòa giữa thu hút các dự án du lịch quy mô lớn với
phát triển du lịch cộng đồng và sự tham gia thực chất của người dân.
Theo đó, ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu, đào tạo
nghề, kỹ năng quản trị, quảng bá và kết nối thị trường, hỗ trợ hợp tác xã, hộ
kinh doanh, người dân tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ của du lịch. Đồng thời
quy định cụ thể hơn liên kết cộng đồng về trách nhiệm và phương thức liên kết,
bảo đảm người dân địa phương có cơ hội tham gia thực chất vào phát triển du lịch.
Ngoài ra, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc theo hướng mọi
cơ chế hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước phải được xác định rõ nguồn vốn về
mức hỗ trợ, đối tượng, điều kiện, thời hạn và trách nhiệm hoàn trả hoặc xử lý rủi
ro. Cùng với đó, cần công khai kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kết quả
hỗ trợ hàng năm, bảo đảm các nguồn lực Nhà nước thực sự có vai trò dẫn dắt,
khuyến khích và huy động nguồn lực xã hội.
Về phân loại, điều kiện dự án du lịch được hưởng chính sách
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch, đại biểu cho rằng cần gắn việc đầu tư
với giá trị thực chất của du lịch, tránh việc lấy quy mô vốn làm thước đo xác định
mức hưởng chính sách.
Đại biểu Nguyễn Văn Huy nêu quan điểm dự án có tổng đầu vốn đầu tư lớn chưa
chắc đã tạo ra giá trị tương ứng. Mặt khác, nếu đầu tư quá nhiều vào các hạng mục
mang tính hạ tầng mà thiếu sự đầu tư vào các sản phẩm du lịch cụ thể sẽ đi chệch
hướng mục tiêu của chính sách.
Đặc biệt, dự án du lịch động lực mang tính chiến
lược được áp dụng các chính sách ưu đãi cao về thuế thu nhập doanh nghiệp, thời
hạn hoạt động của dự án đến 70 năm. Đại biểu đề nghị cần đánh giá thận trọng hiệu
quả kinh tế xã hội cũng như khả năng thu hồi nguồn lực ngân sách.
Đại biểu Phạm Hùng Thái, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây
Ninh cũng cho rằng không nên dùng mức vốn đầu tư của dự án du lịch làm căn
cứ áp dụng chính sách ưu đãi phát triển. Việc đặt ra hạn mức vốn quá cao chỉ
phù hợp với các đô thị lớn hoặc những dự án công nghệ cao, nhưng lại gây mâu
thuẫn cho các vùng sâu, vùng xa, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cần hỗ trợ
để tạo sinh kế và phát triển kinh tế địa phương.
CẦN LÀM RÕ ĐỐI VỚI TÁC ĐỘNG NGÂN SÁCH
Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Nghị quyết, Chủ nhiệm
Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban tán thành với sự cần
thiết ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời thể chế
hóa và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà
soát, đối chiếu với các luật có liên quan, nhất là một số dự án luật đang trình
Quốc hội tại kỳ họp này; rà soát các quy định về phân quyền, phân cấp; hoàn thiện
dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm thống nhất, đồng bộ và khả thi
trong quá trình tổ chức thực hiện. Làm rõ hơn các tác động đối với ngân sách và
phương án bảo đảm nguồn lực của từng chính sách.
Ủy ban cơ bản tán thành các nội dung của dự thảo Nghị quyết,
đồng thời lưu ý đề nghị rà soát kỹ việc áp dụng từng chính sách đối với tổ chức,
cá nhân nước ngoài.
Về nguyên tắc thực hiện, đề nghị nhấn mạnh các nguyên tắc ưu
tiên đầu tư theo hiệu quả kinh tế - xã hội, gắn với phát triển du lịch bền vững.
Đồng thời bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư,
nhất là người dân vùng khó khăn, được tham gia và thụ hưởng thực chất. Quy định
rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong lựa chọn dự án, áp dụng
chính sách; trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; cơ chế xử lý vi
phạm, trục lợi.
Về phân loại, điều kiện dự án du lịch được hưởng chính sách
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch, đề nghị các loại hình dự án cần bám
sát quy định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW; ưu tiên các chính sách đối với doanh
nghiệp du lịch trong nước.
Làm rõ căn cứ xác định và tính khả thi đối với quy định
về tiêu chí quy mô vốn đầu tư tối thiểu của dự án và tỷ lệ vốn đầu tư dành cho
du lịch. Bảo đảm các dự án du lịch được hỗ trợ, ưu đãi đều loại trừ các hợp phần
kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, kinh doanh bất
động sản; gắn ưu đãi với kết quả thực hiện.
Đối với dự án du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch
sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống quy mô vừa và nhỏ, đề nghị quy định
rõ tiêu chí, điều kiện và cơ chế hỗ trợ phù hợp, bảo đảm cộng đồng dân cư thực
sự là chủ thể tham gia, quản lý, cung ứng dịch vụ và thụ hưởng lợi ích, gắn với
bảo tồn văn hóa, tri thức bản địa, bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế bền
vững.
Trình bày tờ trình tóm tắt dự án Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ dự thảo Nghị quyết sau
khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 14 điều với 7 nhóm chính sách cụ thể:
Thứ nhất, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch.
Thứ hai, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng
đồng trong hoạt động du lịch.
Thứ ba, hỗ trợ ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch
mới có sự tham gia của cộng đồng dân cư kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp du
lịch giải trí, văn hóa, thể thao kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe, ứng dụng
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Thứ tư, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động
kinh doanh du lịch.
Thứ năm, hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch.
Thứ sáu, thị thực đặc biệt, tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất
cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế.
Thứ bảy, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch.
Việc mở rộng thẩm quyền ký kết thỏa thuận quốc tế đến cấp xã và các đơn vị trực thuộc nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát quyền lực, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm năng lực thực hiện các cam kết.
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