Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam nắm giữ 1,07% vốn tại CTG

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) công bố thông tin cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (cơ quan đại diện chủ sở hữu) đang nắm giữ 3.461.676.283 cổ phiếu CTG, chiếm 64,46%. MUFG Bank sở hữu 1.059.477.261 cổ phiếu, chiếm 19,73%. Công đoàn VietinBank nắm giữ 61.633.846 cổ phiếu, chiếm 1,15%.

Cuối cùng là, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam nắm giữ 57.619.985 cổ phiếu CTG, chiếm 1,07%.

Được biết ngày 15/5 vừa qua, NHNN đã cử ông Nguyễn Vân Anh - thành viên HĐQT CTG nhiệm kỳ 2024-2029, làm người đại diện 10% phần vốn Nhà nước tại CTG thay cho ông Nguyễn Đức Thành - Phó tổng giám đốc CTG, nguyên thành viên HĐQT CTG nhiệm kỳ 2024-2029.

Trên thị trường chứng khoán, hiện giá cổ phiếu CTG giảm nhẹ 0,36% xuống 41.1500 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, số cổ phiếu CTG mà Prudential Việt Nam sở hữu có giá trị hơn 2.371 tỷ đồng.

Trước đó, VCSC đã giữ khuyến nghị "mua" cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) và tăng 4,0% giá mục tiêu lên 52.000 đồng/cổ phiếu sau khi cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2026. Tác động tích cực này phần nào bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh giảm 2,8% tổng dự báo lợi nhuận cho giai đoạn 2025–2029 (các mức điều chỉnh lần lượt là -1,3%/-2,8%/-3,3%/-2,7%/-3,3% đối với dự báo các năm 2025/26/27/28/29).

Ngoài ra, VCSC giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2025–2029 chủ yếu do mức giảm 2,6% đối với dự báo thu nhập lãi ròng (NII), đến từ giả định NIM thận trọng hơn, và mức giảm 10,9% đối với dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII), đến từ giả định thu nhập phí dịch vụ/thu nhập ngoại hối (FX) thấp hơn, dựa theo kết quả kém khả quan trong quý 1/2025.

VCSC cho biết những yếu tố này được bù đắp một phần bởi mức giảm 8,7% đối với dự báo chi phí dự phòng giai đoạn 2025–2029, đến từ giả định tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) thấp hơn (trung bình 150% trong giai đoạn 2025–2029, so với mức 166% trước đây), và mức giảm 2,5% đối với dự báo chi phí từ HĐKD (OPEX) giai đoạn 2025–2029.

Theo dự báo điều chỉnh của chúng tôi, CTG có thể ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận đạt gần 18% trong 3 năm tới, nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và chi phí tín dụng giảm dần và rủi ro đối với CTG là NIM thấp hơn dự kiến, tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến.

Còn Chứng khoán MBS dự báo lợi nhuận ròng quý 2/2025 đối với CTG là chi phí trích lập được dự báo đạt khoảng 8.000 tỷ, đi ngang so với quý trước và tăng nhẹ so với cùng kỳ; Lợi nhuận 6 tháng năm 25 dự kiến tăng 22,3% so với cùng kỳ.