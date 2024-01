Lãi tăng gấp 12 lần trong quý 4/2023 nhưng Chứng khoán Rồng Việt vẫn đang lỗ với CTG, KDC

Chứng khoán Rồng Việt là một trong những công ty chứng khoán hiếm hoi báo lãi tăng 12 lần trong quý 4/2023.

Theo đó, trong kỳ, Rồng Việt ghi nhận doanh thu đạt 207,4 tỷ đồng giảm nhẹ 0,16% so với cùng kỳ năm 20222.Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 29 tỷ đồng tăng so với con số 20 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL 17,4 tỷ đồng. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm mạnh từ 80 tỷ đồng xuống còn 58 tỷ đồng, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu cũng giảm còn 88 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động giảm mạnh từ 189 tỷ đồng năm ngoái xuống còn 78 tỷ đồng năm nay. Trong đó, Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ là 17,8 tỷ đồng. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 34 tỷ đồng, chi phí hoạt động tự doanh âm 14 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, Rồng Việt báo lãi 74 tỷ đồng sau thuế tăng 12 lần so với con số của cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, Rồng Việt báo lãi 327 tỷ đồng hoàn thành 151, 4% kế hoạch năm (270 tỷ đồng) trong khi năm ngoái lỗ 98 tỷ đồng.

Danh mục các cổ phiếu của Rồng Việt gồm có DBC, ACB, CTG, VNM, KDC trong đó đang có lãi với DBC, ACB, VNM và ghi nhận lỗ với CTG và KDC gần 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty nắm 496 tỷ đồng trái phiếu, chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết. Ngoài ra công ty có gần 201 tỷ đồng tài sản AFS với MWG (134 tỷ), DBC (47 tỷ) và CMG (20 tỷ).

Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 lần lượt đạt 5.290 tỷ đồng và 2.392 tỷ đồng, tăng 24,7% và 15,5% so với đầu năm và đều là các mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Rồng Việt. Các chỉ số tài chính tiếp tục được duy trì ổn định và đảm bảo an toàn, trong đó, tỷ lệnợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,2 lần và tỷ lệ an toàn tài chính là 430.3%, cao hơn nhiều so với mức quy định (180%).

Cho vay ký quỹ cuối kỳ 2.773 tỷ đồng. Rồng Việt hiện đang đầu tư 1.061 tỷ đồng vào các tài sản tài chính trong đó cổ phiếu 563 tỷ đồng, trái phiếu 497 tỷ đồng và AFS 210 tỷ đồng.