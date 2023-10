Bắt nhóm tội phạm mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng kiếm lợi hàng trăm triệu đồng

Cuối năm 2022, anh Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1996, ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm. Anh Giang thấy có hình đại diện của vợ chồng người bạn nên chấp nhận yêu cầu. Tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn 8 triệu đồng và cho số tài khoản để anh Giang chuyển vào. Anh Giang kiểm tra tên chủ tài khoản trùng khớp với tên bạn là Huỳnh Văn Tâm nên đã chuyển tiền.

Sau khi đã chuyển khoản, anh Giang liền gọi điện thoại thông báo đã chuyển tiền cho bạn mượn thì mới biết đã bị lừa. Từ trình báo của nạn nhân, cơ quan công an xác định đây là tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, giả danh người quen nhắn tin mượn tiền chuyển qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Duyên Hải xác lập chuyên án điều tra. Ban chuyên án triển khai 4 tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng, Long An, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Theo hồ sơ vụ án, số tài khoản do Huỳnh Văn Tâm làm chủ mà nạn nhân đã chuyển tiền được mở tại tỉnh Sóc Trăng. Sau khi anh Giang chuyển vào tài khoản này, số tiền trên nhanh chóng được chuyển ngay đến tài khoản khác. Quá trình điều tra, tài khoản của Huỳnh Văn Tâm đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên và số tiền giao dịch lên tới 8 tỷ đồng.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Huỳnh Văn Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản vì đã cho người khác thuê. Ban chuyên án xác định tài khoản giao dịch mang tên Huỳnh Văn Tâm có liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Sau 5 tháng xác minh điều tra, đến ngày 8/8/2023, Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch phá án, mời 14 đối tượng liên quan để đấu tranh, thu thập nhiều chứng cứ quan trọng và xác định 7 đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, Ban chuyên án đã bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tăng Văn Long (sinh năm 1983) cùng vợ là Trương Thị Quỳnh Mai (sinh năm 1991, cùng ngụ TP.HCM) và Huỳnh Văn Tâm (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Cơ quan Công an thu giữ 47 triệu đồng, 18 điện thoại di động cùng nhiều SIM số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, 2 laptop, 2 máy tính bảng cùng một số tang vật khác. Tại thời điểm bắt giữ, Long và Mai thuê 74 tài khoản ngân hàng đang hoạt động với số tiền chi trả trên 400 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Long và Mai khai nhận có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản thu thập được 143 tài khoản. Sau đó, vợ chồng Long cho đối tượng khác thuê từ 5-6 triệu đồng/tháng/tài khoản.

Trong đó, Huỳnh Văn Tâm cho vợ chồng Long thuê 30 tài khoản ở nhiều ngân hàng với 10 người đứng tên. Mỗi tài khoản Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng. Số tiền trên, Tâm trả công lại cho các chủ tài khoản từ 1-2 triệu đồng/tháng. Vợ chồng Long hưởng chênh lệch gần 300 triệu đồng/tháng từ việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Với hành vi trên, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Phong (sinh năm 1992) 18 tháng tù, Huỳnh Tấn Kiệt (sinh năm 2001, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) 12 tháng tù về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình mở rộng điều tra, Phong cần tài khoản ngân hàng có chức năng Internet banking, thẻ ATM để đầu tư chứng khoán và bán lại cho người nước ngoài đang ở Campuchia. Qua mối quan hệ, Phong đã liên hệ với Kiệt nhờ tìm người làm tài khoản ngân hàng, với giá mỗi tài khoản là 2 triệu đồng. Sau khi Kiệt có số tài khoản ngân hàng, thẻ ATM và mật khẩu (đã có đăng ký Internet banking) thì mang đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) gửi cho xe ôm mang sang Campuchia giao cho Phong.

Từ tháng 6 và 7/2022, Kiệt đã trao đổi, thu thập, mua tài khoản ngân hàng từ nhiều người khác. Kiệt đã tàng trữ và bán lại cho Phong 100 tài khoản ngân hàng. Phong kiểm tra và chấp nhận mua 70 tài khoản, trả cho Kiệt 140 triệu đồng. Sau khi mua các tài khoản trên, Phong bán lại cho người khác làm trong casino tại Campuchia, mỗi tài khoản với giá là 100 USD.

Thời gian qua, Công an các tỉnh Tây Nam bộ đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Qua điều tra, nhiều đối tượng vì hám lợi đã tiếp tay cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng từ việc thu gom, mua bán và cho thuê tài khoản ngân hàng.