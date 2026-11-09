Beppu: Hành trình khám phá thành phố suối nước nóng độc đáo

Chỉ mất khoảng hai giờ đi tàu từ Fukuoka, du khách có thể đến Beppu, thành phố suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản, để khám phá bảy kỳ quan địa nhiệt với những hồ nước sôi xanh biếc, bùn nóng đỏ như máu và các mạch nước phun tự nhiên. Đây cũng là dịp trải nghiệm văn hóa onsen và ẩm thực địa phương đặc sắc…

Beppu, thành phố suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: Pixta Marumaru

Beppu, thuộc tỉnh Oita trên đảo Kyushu, là một trong những điểm đến suối nước nóng nổi tiếng nhất Nhật Bản. Nơi đây không chỉ hấp dẫn bởi hệ thống suối nước nóng tự nhiên mà còn được biết đến với Beppu Jigoku Meguri - hành trình tham quan bảy “địa ngục” núi lửa có cảnh quan và đặc điểm địa nhiệt khác biệt.

Trong chuyến đi một ngày khởi hành từ Fukuoka vào tháng 9 vừa qua, tác giả Abhijit Sen đã lựa chọn tàu tốc hành Sonic Express để đến Beppu, khám phá các hồ nước nóng, tìm hiểu cách người dân tận dụng hơi nước địa nhiệt trong đời sống và thưởng thức những món ăn đặc trưng của thành phố.

BẢY “ĐỊA NGỤC” VỚI NHỮNG CẢNH QUAN ĐỊA NHIỆT KHÁC BIỆT

Điều đầu tiên gây ấn tượng với du khách khi đặt chân đến Beppu là những làn hơi nước liên tục bốc lên từ mái nhà, len lỏi giữa các tòa nhà và thoát ra từ những khe nhỏ trên mặt đất. Đây là hình ảnh quen thuộc trong đời sống thường ngày của thành phố.

Những làn hơi nước liên tục bốc lên từ mái nhà. Ảnh: Pixta Marumaru

Beppu có tám khu vực suối nước nóng truyền thống, được gọi chung là Beppu Hatto. Đối với người dân địa phương, suối nước nóng không đơn thuần là tài nguyên du lịch mà còn gắn liền với sinh hoạt, ẩm thực và văn hóa cộng đồng.

Tuy nhiên, điểm thu hút đặc biệt của Beppu là Bảy địa ngục (Beppu Jigoku Meguri) - những khu vực địa nhiệt có nhiệt độ nước quá cao để con người có thể ngâm mình. Mỗi địa điểm sở hữu một màu sắc, hình thái và hiện tượng tự nhiên riêng.

Biển nước sôi. Ảnh: Pixta Marumaru

Nổi bật trong số đó là Umi Jigoku (Địa ngục Biển), với hồ nước xanh coban tuyệt đẹp, được bao phủ bởi những làn hơi trắng. Trái ngược với vẻ ngoài yên bình, nhiệt độ nước tại đây lên tới khoảng 98 độ C. Hồ được cho là hình thành cách đây khoảng 1.200 năm sau một vụ phun trào núi lửa tại núi Tsurumi.

Trong khi đó, Oniishi Bozu Jigoku (Địa ngục Đầu trọc của nhà sư) lại gây tò mò bởi những vũng bùn xám đặc quánh liên tục sủi bọt. Những bong bóng bùn tròn, nhẵn từ từ phồng lên rồi vỡ ra, tạo hình giống chiếc đầu cạo trọc của các nhà sư, cũng là nguồn gốc tên gọi của địa điểm này.

Oniishi Bozu Jigoku (Địa ngục Đầu trọc của nhà sư. Ảnh: Pixta Marumaru

Kamado Jigoku (Địa ngục Nồi nấu ăn) mang dáng vẻ của một công viên địa nhiệt thu nhỏ, với các hồ nước bốc hơi, bùn sủi bọt, những dòng nước nhiều màu sắc và tượng quỷ đỏ. Tên gọi của nơi này bắt nguồn từ tập tục sử dụng hơi nước địa nhiệt để nấu cơm dâng lễ trong các dịp lễ hội tại một ngôi đền gần đó. Du khách còn có thể trải nghiệm ngâm chân trong khu vực nước nóng được bố trí riêng.

Một điểm tham quan không kém phần bất ngờ là Oniyama Jigoku, còn được gọi là Địa ngục Cá sấu. Từ năm 1923, nguồn nhiệt địa nhiệt tại đây đã được sử dụng để nuôi cá sấu. Hình ảnh những con cá sấu nằm nghỉ gần các hồ nước nóng tạo nên sự tương phản đặc biệt với khung cảnh thường thấy ở một thành phố suối nước nóng Nhật Bản.

Nếu muốn tìm kiếm không gian yên tĩnh hơn, Shiraike Jigoku (Địa ngục Hồ Trắng) là lựa chọn đáng chú ý. Nước trong hồ có màu trắng xanh nhạt, được bao quanh bởi khu vườn Nhật Bản. Đáng chú ý, nước khi mới phun lên có màu trong suốt và chuyển sắc khi nhiệt độ, áp suất giảm xuống.

Shiraike Jigoku (Địa ngục Hồ Trắng). Ảnh: Pixta Marumaru

Hai địa điểm còn lại nằm ở khu vực Shibaseki, cách nhóm năm địa ngục tại Kannawa một quãng di chuyển bằng xe buýt.

Chinoike Jigoku (Địa ngục Hồ Máu) nổi bật với hồ nước màu đỏ cam, hình thành do lớp bùn nóng tự nhiên giàu sắt. Đây được xem là địa điểm địa ngục tự nhiên lâu đời nhất Nhật Bản, với những ghi chép có niên đại hơn 1.300 năm.

Chinoike Jigoku (Địa ngục Hồ Máu). Ảnh: Pixta Marumaru

Trong khi đó, Tatsumaki Jigoku (Địa ngục Vòi rồng) là nơi du khách có thể quan sát hiện tượng mạch nước phun tự nhiên. Theo chu kỳ, áp suất dưới lòng đất tích tụ rồi đẩy dòng nước nóng phun mạnh lên cao. Khu vực quan sát có mái che nhằm hạn chế độ cao của dòng nước phun, nhưng sức mạnh của hiện tượng địa nhiệt vẫn rất ấn tượng.

Tatsumaki Jigoku (Địa ngục Vòi rồng). Ảnh: Pixta Marumaru

TỪ NGUỒN NHIỆT ĐỊA NHIỆT ĐẾN VĂN HÓA ẨM THỰC ĐỊA PHƯƠNG

Không chỉ là tài nguyên phục vụ du lịch, nguồn nhiệt địa nhiệt còn được người dân Beppu tận dụng trong sinh hoạt và chế biến thực phẩm.

Một trong những phương pháp truyền thống đặc sắc là jigoku-mushi, có nghĩa là “hấp bằng hơi nước”. Phương pháp này đã được sử dụng từ thời Edo, tận dụng hơi nước nóng tự nhiên để chế biến các loại thực phẩm.

Tại những địa điểm như Jigokumushi Kobo Kannawa, du khách có thể tự trải nghiệm hấp rau củ, trứng, hải sản và nhiều nguyên liệu khác bằng nguồn nhiệt địa nhiệt. Đây là hoạt động kết hợp giữa khám phá văn hóa bản địa và trải nghiệm ẩm thực, giúp du khách hiểu rõ hơn cách người dân Beppu khai thác nguồn tài nguyên tự nhiên trong đời sống.

Bên cạnh đó, Beppu còn có món mì lạnh đặc trưng mang tên Beppu reimen. Món ăn thường gồm sợi mì dai, nước dùng thanh mát, thịt bò và kim chi bắp cải, phù hợp để thưởng thức sau hành trình tham quan các khu vực địa nhiệt.

Sự kết hợp giữa suối nước nóng, cảnh quan núi lửa và ẩm thực truyền thống đã tạo nên nét đặc trưng riêng cho Beppu, khác biệt với nhiều điểm đến du lịch khác của Nhật Bản.

TỪ FUKUOKA ĐẾN BEPPU: CHUYẾN ĐI MỘT NGÀY KHÁ THUẬN TIỆN

Với những du khách lưu trú tại Fukuoka, Beppu là điểm đến có thể khám phá trong ngày mà không cần thay đổi khách sạn. Tàu tốc hành giới hạn Sonic Limited Express khởi hành từ ga Hakata và đưa du khách đến ga Beppu trong khoảng hai giờ.

Để tham quan Bảy địa ngục, xe buýt Kamenoi là phương tiện khá thuận tiện. Năm địa điểm tại khu vực Kannawa nằm gần nhau, có thể kết hợp đi bộ, trong khi hai địa điểm Chinoike Jigoku và Tatsumaki Jigoku thuộc khu vực Shibaseki cần thêm một chặng xe buýt ngắn.

Đối với du khách lần đầu đến thành phố, trung tâm thông tin du lịch Wander Compass Beppu, nằm bên ngoài cửa Đông ga Beppu, là địa chỉ hữu ích để tìm hiểu các tuyến xe buýt, nhận tư vấn tham quan và được hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ.

Các điểm tham quan thường mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vì vậy, du khách nên khởi hành từ Fukuoka bằng chuyến tàu sớm để có đủ thời gian khám phá toàn bộ hành trình.

Một ngày có thể đủ để tham quan bảy "địa ngục", thưởng ngoạn cảnh quan và tìm hiểu văn hóa địa nhiệt của Beppu. Tuy nhiên, nếu có thêm thời gian, du khách nên dành một ngày để trải nghiệm các suối nước nóng onsen truyền thống, khám phá những khu phố yên tĩnh và đi cáp treo Beppu Ropeway để ngắm toàn cảnh thành phố cùng vịnh biển từ trên cao.

Với khoảng cách di chuyển thuận tiện từ Fukuoka, Beppu là lựa chọn đáng cân nhắc trong hành trình khám phá đảo Kyushu, đặc biệt đối với những du khách muốn tìm hiểu một khía cạnh khác của Nhật Bản - nơi hoạt động núi lửa không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ thú mà còn góp phần định hình văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương.